День города в «Октаве»

11 сентября творческий индустриальный кластер «Октава» приглашает отметить День города.

В 14.00 там откроется иммерсивная выставка-инсталляция «Почувствуй «Октаву», где вековая история и современные технологии соединятся так же лаконично, как звуки музыкального интервала. Посетители смогут в буквальном смысле прочувствовать прошлое, настоящее и будущее «Октавы» во всех ее проявлениях (звуковом, визуальном и сенсорном), а также увидеть подлинные модели микрофонов разных времен.

Весь уик-энд с 12.00 до 20.00 во дворе кластера пройдет фестиваль Party Market — ярмарка локальных брендов Тулы. Гостей ждет street food; street contest (скейтборд, ролики, bmx); ярмарка с сувенирами, аксессуарами, одеждой, коллекционным винилом, тиражной продукцией, сладостями, и декором для дома; мастер-классы по созданию ароматов, акварели, графике и керамике. Для самых маленьких гостей праздника будет подготовлена детская зона с чтением сказок, игровыми уроками английского и созданием анимационного ролика.

Проект «Книги на «Октаве» выходит в город: 11 сентября на Казанской набережной с 12.00 до 18.00 туляки смогут оценить новинки от топовых российских издательств и получить бонусы от нашего магазина. В 15.00 и 17.00 там же пройдут «Тульские КВИЗЫ» — увлекательные викторины с призами для детей от 10 лет и взрослых, в которых туляки смогут проверить себя на знание истории родного города.

В Библиотеке кластера 11 сентября в 17.30 тульский гид Егор Пронин расскажет о тульских неформалах второй половины ХХ века. Вход свободный по регистрации.

А уже на следующий день, 12 сентября, в 13.00 там же пройдет лекция Владимира Щербакова «Развитие в Туле общественного транспорта (конка, трамвай, троллейбус, автобус)». Вход свободный по регистрации.

11 сентября Высшая техническая школа ждет вас на увлекательной игротеке от GameDevLab, где можно здорово провести время с семьей или друзьями. Запись в сообщениях группы проекта.

Также с 12.00 до 18.00 по предварительной записи можно будет посетить бесплатные мастер-классы по основам 3D-прототипирования и созданию виртуальной реальности. В техлабе Pro.Парк пройдут многим полюбившиеся МК по лазерной резке, после которых каждый получит сувенир, сделанный своими руками. Записаться можно по телефону: +7 (958) 869-94-97.

В студии звукозаписи Oktava Lab 11 сентября в 13.00 и в 15.00 все желающие смогут присоединиться к бесплатной экскурсии, которую проведет руководитель студии Артем Гудков, и узнать больше о возможностях пространства и его образовательных программах. Вход бесплатный по регистрации.

Событийная программа Музея станка 11 сентября откроется в 13.00 стартом курса «Готическая каллиграфия для начинающих». А уже в 16.00 состоится мастер-класс тульского художника «Стрит-арт: почему, зачем и как?», включающий в себя теорию и практику. Все занятия будут проходить на 2-м этаже, требуется предварительная регистрация.

В 14.00 в павильоне танцоры уличных стилей смогут попробовать свои силы в баттле по брейк-дансу от школы «Брейк База».

Кульминацией субботы станет диджей-сет Кирилла Иванова и Жени Борзых из группы СБПЧ, который пройдет на веранде в 20.00. Африка, диско, подпольный хаус — парадоксальные сочетания, смелые ходы и всё самое классное разом. Завершится День города на «Октаве» 12 сентября выступлением тульских музыкантов.