Тульская русскошь
11 сентября на Крестовоздвиженской площади состоится премьера иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» – историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу. Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей оживут в двухчасовом интерактивном спектакле-экскурсии.
Спектакль-прогулка в жанре телешоу «Тульская русскошь» исследует старинную улицу Металлистов в ее многовековой истории, предлагая участникам роли интеллектуалов и эстетов, борцов за охрану памятников Тулы.
Экскурсанты смогут познакомиться с легендарными личностями, оставившими свой след в жизни города, увидеть образы исчезнувших зданий, романтическую атмосферу уютных двориков, архитектурную красоту отреставрированных и восстановленных зданий. Это два часа в калейдоскопе истории, а также возможность почувствовать себя человеком далекой эпохи и разных взглядов. А в конце всех зрителей ждет музыкальное чаепитие.
Премьера состоится в День города, а показы будут проходить по выходным. Выбрать время и купить билет можно здесь.
Где и когда?
Тула, Тула
11 сентября 2021, суббота
11:00
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽