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Тульская русскошь

Тульская русскошь

11 сентября на Крестовоздвиженской площади состоится премьера иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» – историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу. Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей оживут в двухчасовом интерактивном спектакле-экскурсии. 

Спектакль-прогулка в жанре телешоу «Тульская русскошь» исследует старинную улицу Металлистов в ее многовековой истории, предлагая участникам роли интеллектуалов и эстетов, борцов за охрану памятников Тулы.
 
Экскурсанты смогут познакомиться с легендарными личностями, оставившими свой след в жизни города, увидеть образы исчезнувших зданий, романтическую атмосферу уютных двориков, архитектурную красоту отреставрированных и восстановленных зданий. Это два часа в калейдоскопе истории, а также возможность почувствовать себя человеком далекой эпохи и разных взглядов. А в конце всех зрителей ждет музыкальное чаепитие.
 
Премьера состоится в День города, а показы будут проходить по выходным. Выбрать время и купить билет можно здесь.
 
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
11 сентября 2021, суббота
11:00
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Касса
OTTO DIX
Купить билет
26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1600 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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