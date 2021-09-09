Основатель агентства BACKSTAGE о выставке «Почувствуй «Октаву»: «Это путешествие в мир звуков»

В Туле ее агентство принимает участие в разработке выставки «Почувствуй «Октаву», которая откроется в одноименном кластере уже в эту субботу в 14.00. Организаторы обещают: будет интересно. Вековая история и современные технологии соединятся так же лаконично, как и звуки музыкального интервала. Посетители смогут в буквальном смысле прочувствовать прошлое, настоящее и будущее «Октавы» во всех проявлениях (звуковом, визуальном и сенсорном), а также увидеть подлинные модели микрофонов разных времен.

Myslo спросил у Екатерины, чего ждать тулякам от нового проекта, каковы тренды мультимедиа в сфере культуры и есть ли будущее у VR-технологий.

— Екатерина, раскройте, пожалуйста, тайну: что ждет туляков на иммерсивной выставке «Почувствуй «Октаву»?

– Жителей и гостей города будет ждать интересное и увлекательное путешествие в мир звуков, истории и экспериментов с микрофонами. В 1936 году, более 90 лет назад, на тульском заводе «Октава» началась эра микрофонов. В них говорили Юрий Левитан и Юрий Гагарин, пели Майя Кристалинская и Владимир Высоцкий. С современными тульскими микрофонами работали и работают U2, Iron Maiden, Radiohead, Мэрилин Мэнсон, «Ленинград», Little Big, артисты Black Star. Открытие нового выставочного проекта состоится в День города, 11 сентября, в 14.00. Не пропустите!

— В чем преимущество мультимедийных выставок перед обычными? Насколько они эффективны для привлечения посетителей?

– Очень важно, чтобы вовлечение было полноценным, вызывало эмоции и запомнилось посетителю, поэтому мультимедийный формат выставочных проектов — это must have нашего времени. Интерактивное вовлечение и призыв к действию, к взаимодействию всегда интереснее «классических» выставок.

— Назовите, на Ваш взгляд, примеры самых интересных и успешных интерактивных арт-проектов.

– Их огромное множество по всему миру. Каждый посетитель по-своему воспринимает, успешна ли инсталляция по критерию, насколько она интересна конкретно ему. Это может быть что-то очень простое и суперпопулярное, а может что-то глубокое, рассчитанное на ценителя с определенным кругом знаний. Лично мне очень близка форма ленд-арта – связи природы и объектов, дополняющих и продолжающих ее, а также стрит-арта и больших арт-объектов. Помимо этого я люблю всё, что связано с музыкой, и «Почувствуй «Октаву» как раз про это.

— Есть ли какие-то тренды в мультимедиапроектах в сфере культуры? Как они менялись со временем?

– На сегодняшний день технологии очень сильно изменили культуру в целом. Но главным трендом на данный момент я назвала бы индивидуальность. Это применимо как к художникам, которые создают работы, так и к музеям, выставкам, фестивалям и всем тем структурам, которые их транслируют на широкую публику.

— Музеи Москвы и Санкт-Петербурга часто используют в своих экспозициях технологии виртуальной и дополненной реальности. Но готовы ли к ним жители периферийных городов?

– Абсолютно точно все должны попробовать этот опыт, понять, как это работает и какие новые формы это открывает.

— По Вашему мнению, стоит ли полностью переходить на формат VR и AR? Или везде нужен комплексный подход?

– Полностью переходить и фокусироваться только на этом, думаю, не стоит. Технологии виртуальной и дополненной реальности нужно использовать там, где это логично и применимо. Если идея/работа сама по себе вызывает сильные эмоции и ощущения, то зачем?

— Почему жители и гости города просто обязаны посетить выставку «Почувствуй «Октаву»?

– В названии часто кроется истина. Чувства — это самое главное, что выделяет человека, они дают осознать, что мы живые. Мы хотим чувствовать, пробовать и экспериментировать. Кластер «Октава» дает такую возможность, и надо ею воспользоваться!