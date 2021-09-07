11 и 12 сентября в Туле пройдет фестиваль «Театральный дворик».

Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» проводится ежегодно с 2011 года. За время его существования в нем приняли участие артисты из России, Италии, Испании, Франции, Германии, Польши, США, Израиля, Аргентины, Португалии, Белоруссии — всего из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Публикуем полную программу фестиваля: