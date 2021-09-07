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Театральный дворик

Театральный дворик

11 и 12 сентября в Туле пройдет фестиваль «Театральный дворик». 

Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» проводится ежегодно с 2011 года. За время его существования в нем приняли участие артисты из России, Италии, Испании, Франции, Германии, Польши, США, Израиля, Аргентины, Португалии, Белоруссии — всего из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Публикуем полную программу фестиваля:

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
11 сентября 2021, суббота
16:00
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Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
11 сентября 2021, суббота
16:30
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12 сентября 2021, воскресенье
15:30
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Касса
OTTO DIX
Купить билет
26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
Купить билет
21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
Купить билет
19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1600 ₽
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
Купить билет
7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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