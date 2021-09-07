Театральный дворик
11 и 12 сентября в Туле пройдет фестиваль «Театральный дворик».
Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик» проводится ежегодно с 2011 года. За время его существования в нем приняли участие артисты из России, Италии, Испании, Франции, Германии, Польши, США, Израиля, Аргентины, Португалии, Белоруссии — всего из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Публикуем полную программу фестиваля:
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
11 сентября 2021, суббота
16:00
Тула, пр. Ленина, 85
11 сентября 2021, суббота
16:30
12 сентября 2021, воскресенье
15:30
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 700-1600 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽