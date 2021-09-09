«Арсенал» – ЦСКА
12 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 7-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
12 сентября 2021, воскресенье
14:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
26 сентября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽