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«Арсенал» – ЦСКА

«Арсенал» – ЦСКА

12 сентября на Центральном стадионе состоится встреча 7-го тура Чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
12 сентября 2021, воскресенье
14:00
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Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Александр Серов
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20 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
OTTO DIX
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26 сентября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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