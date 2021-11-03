«Арсенал» – «Уфа», «Ночь искусств» и «Тульская русскошь»: выходные в Туле 4-7 ноября

4 ноября ремесленный двор «Добродей» присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет под девизом «Искусство объединяет». Мастера-добродеи предлагают не только объединиться, но и обогатиться.

Гости смогут принять участие в квест-игре «Интеллектуальный аукцион» и проявить знания, навыки и умения в различных ремеслах. Полученные монетки-добродейки обменяют на подарки от «Добродея».