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«Арсенал» – «Уфа», «Ночь искусств» и «Тульская русскошь»: выходные в Туле 4-7 ноября

«Арсенал» – «Уфа», «Ночь искусств» и «Тульская русскошь»: выходные в Туле 4-7 ноября

Этот локдаун был и остается непростым, но мы всё же нашли для вас несколько интересных событий на этих выходных. А если честно, то уделите это время близким и прогуляйтесь в одном из тульских парков. Благо их достаточно. 

«Арсенал» – «Уфа»

Когда: 6 ноября, суббота, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Уфа»

6 ноября на Центральном стадионе состоится встреча 14-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Уфой».
 

Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

Когда: 4-7 ноября, 15.00.

Где: Крестовоздвиженская площадь.
Стоимость: 650 руб.

Иммерсивный спектакль «Тульская русскошь»

С 23 октября по 7 ноября на Крестовоздвиженской площади состоятся показы иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» — историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, любующихся, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу. 
 

«Ночь искусств» в «Октаве»

Когда: 4 ноября, четверг, 19.00.

Где: Кластер «Октава».

«Ночь искусств» в «Октаве»

4 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет «Ночь искусств».  

В Большом зале пройдут бесплатные кинопоказы с последующим обсуждением: в 20.00 – «Энтузиазм. Симфония Донбасса», а в 22.00 – «Старое и Новое».  Индустриальная тема в музыке будет представлена интерактивным онлайн DJ-сетом.
 

Догги Лэнд

Когда: 4-7 ноября, 10.00.

Где: Likerka Loft.

Догги Лэнд

С 6 октября по 7 ноября в творческом квартале Likerka Loft будет открыт Дом маленьких декоративных собачек — «Догги Лэнд».

Это самая милая, очаровательно-хвостатая и дружелюбная выставка, где вы сможете познакомиться и подружиться с малышами декоративных пород. 
 

«Ночь искусств» в Тульском экзотариуме

Когда: 4 ноября, четверг, 20.00.

Где: Тульский областной экзотариум (старое здание). 
Стоимость входного билета: 100-200 руб.

«Ночь искусств» в Тульском экзотариуме

4 ноября в Тульском экзотариуме состоится «Ночь искусств». Можно посмотреть онлайн, а можно и живьем поучаствовать! В этом году экзотариум предлагает совместить «Ночной зоопарк» и искусство.
 

«Ночь искусств» в Центре семейной истории

Когда: 4 ноября, четверг, 14.00.

Где: Центр семейной истории.

«Ночь искусств» в Центре семейной истории

4 ноября Центр семейной истории предлагает увлекательную программу в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».
 

«Ночь искусств» в ремесленном дворе «Добродей»

Когда: 4 ноября, четверг, 18.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

«Ночь искусств» в ремесленном дворе «Добродей»

4 ноября ремесленный двор «Добродей» присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет под девизом «Искусство объединяет». Мастера-добродеи предлагают не только объединиться, но и обогатиться.

Гости смогут принять участие в квест-игре «Интеллектуальный аукцион» и проявить знания, навыки и умения в различных ремеслах. Полученные монетки-добродейки обменяют на подарки от «Добродея».
 

Не всё коту масленица

Когда: 6 ноября, суббота, 19.00

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: 250-400 руб.

Не всё коту масленица

6 ноября в тульском театре «Эрмитаж» А. Н. Островский «Не всё коту масленица» (сцены из московской жизни).
 
В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой-бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика. В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.
 
 

Пиковая дама

Когда: 5 ноября, пятница, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

5 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
а что в кино?

Пока кинотеатры закрыты, предлагаем вам посмотреть пару хороших сериалов.

«Ты» (18+)

На что вы готовы ради любви? Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на всё. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.
 

«Голяк» (18+)

Мелкий воришка Винни и его друзья живут в английской глубинке и ежедневно промышляют нелегальными делами, приносящими небольшой доход. Всё меняется, когда компания переходит дорогу местному криминальному авторитету.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 18:50 0
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