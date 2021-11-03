«Арсенал» – «Уфа», «Ночь искусств» и «Тульская русскошь»: выходные в Туле 4-7 ноября
Этот локдаун был и остается непростым, но мы всё же нашли для вас несколько интересных событий на этих выходных. А если честно, то уделите это время близким и прогуляйтесь в одном из тульских парков. Благо их достаточно.
Где: Крестовоздвиженская площадь. Стоимость: 650 руб.
С 23 октября по 7 ноября на Крестовоздвиженской площади состоятся показы иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» — историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, любующихся, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу.
4 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет «Ночь искусств».
В Большом зале пройдут бесплатные кинопоказы с последующим обсуждением: в 20.00 – «Энтузиазм. Симфония Донбасса», а в 22.00 – «Старое и Новое». Индустриальная тема в музыке будет представлена интерактивным онлайн DJ-сетом.
4 ноября ремесленный двор «Добродей» присоединится ко Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет под девизом «Искусство объединяет». Мастера-добродеи предлагают не только объединиться, но и обогатиться.
Гости смогут принять участие в квест-игре «Интеллектуальный аукцион» и проявить знания, навыки и умения в различных ремеслах. Полученные монетки-добродейки обменяют на подарки от «Добродея».
6 ноября в тульском театре «Эрмитаж» А. Н. Островский «Не всё коту масленица» (сцены из московской жизни).
В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой-бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика. В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.
5 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
а что в кино?
Пока кинотеатры закрыты, предлагаем вам посмотреть пару хороших сериалов.
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