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«Ночь искусств» в Центре семейной истории

«Ночь искусств» в Центре семейной истории

4 ноября Центр семейной истории предлагает увлекательную программу в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

14.00-15. 00 (Дом 8 А) «Семья – наши корни» – встреча-презентация с известными тульскими авторами песен: композитором, членом Российского музыкального Союза, Ириной Шулуповой и поэтом, членом Союза Российских писателей, Людмилой Пеньковой.
 
Их творческому дуэту более 10 лет. За это время написано немало песен, которые вошли в авторские сборники «Песня радугой сияет», «Нас счастье находит», «Тулы песенный узор», «Быть влюбленным ярко», «Салют в честь Родины моей!». Важное место в творчестве занимают песни, посвященные семье и семейным ценностям «Семья – наши корни», «Мамочка любимая», «Лучший папа», «Младшая сестра» и другие.
 
Многие песни авторов неоднократно звучали на Радио России Тула, на концертных площадках нашего города Тулы в исполнении известных тульских певцов. На встрече – презентации прозвучат новые песни о семье, Туле, России в исполнении воспитанников МБУ ДО «Дом детского творчества» города Тулы. Также принимает участие Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов детского творчества детская студия моды «Радость» Людмилы Пеньковой. (12+)
 
Участие: бесплатно | запись по телефону: 8 (4872)33-82-03.
 
18.00-19.30 (Дом 8 В) Центр Семейной Истории и детский театр «Лев Николаевич» приглашают в «Кружок чтения» родителей с детьми. Читаем «Тиграш» Тамары Михеевой – трогательная история о путешествии маленького резинового тигренка, а также мастер-класс по росписи пряника – «Тигренок». (5+)
 
Справки по тел.: 8 (4872)33-82-03
Покупка билетов по телефону: 8-905-620-51-86
 
С 16.00 до 20.00 (Дом 8 А) Экскурсионная программа «Моя семья в Центре…», купив входные билеты на выставку «Семейное дело» проводится индивидуальная экскурсия для вашей семьи.
 
Экскурсии по сеансам: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 и предварительной записи по телефону: 8(4872)33-82-03.
 
Напоминаем, что в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с COVID-19 – взрослые, сопровождающие детей, допускаются при предъявлении QR-кода и паспорта. Дети и подростки до 18 лет могут посещать музей без QR-кода. А также в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций количество участников мероприятия ограничено.
 
Где и когда?
Центр семейной истории
4 ноября 2021, четверг
14:00
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Касса
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Martin Grimm
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
20 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Анна Каренина
Купить билет
22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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