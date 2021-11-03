«Ночь искусств» в Центре семейной истории

4 ноября Центр семейной истории предлагает увлекательную программу в рамках всероссийской акции «Ночь искусств».

14.00-15. 00 (Дом 8 А) «Семья – наши корни» – встреча-презентация с известными тульскими авторами песен: композитором, членом Российского музыкального Союза, Ириной Шулуповой и поэтом, членом Союза Российских писателей, Людмилой Пеньковой.

Их творческому дуэту более 10 лет. За это время написано немало песен, которые вошли в авторские сборники «Песня радугой сияет», «Нас счастье находит», «Тулы песенный узор», «Быть влюбленным ярко», «Салют в честь Родины моей!». Важное место в творчестве занимают песни, посвященные семье и семейным ценностям «Семья – наши корни», «Мамочка любимая», «Лучший папа», «Младшая сестра» и другие.

Многие песни авторов неоднократно звучали на Радио России Тула, на концертных площадках нашего города Тулы в исполнении известных тульских певцов. На встрече – презентации прозвучат новые песни о семье, Туле, России в исполнении воспитанников МБУ ДО «Дом детского творчества» города Тулы. Также принимает участие Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов детского творчества детская студия моды «Радость» Людмилы Пеньковой. (12+)

Участие: бесплатно | запись по телефону: 8 (4872)33-82-03.

18.00-19.30 (Дом 8 В) Центр Семейной Истории и детский театр «Лев Николаевич» приглашают в «Кружок чтения» родителей с детьми. Читаем «Тиграш» Тамары Михеевой – трогательная история о путешествии маленького резинового тигренка, а также мастер-класс по росписи пряника – «Тигренок». (5+)

Справки по тел.: 8 (4872)33-82-03

Покупка билетов по телефону: 8-905-620-51-86

С 16.00 до 20.00 (Дом 8 А) Экскурсионная программа «Моя семья в Центре…», купив входные билеты на выставку «Семейное дело» проводится индивидуальная экскурсия для вашей семьи.

Экскурсии по сеансам: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 и предварительной записи по телефону: 8(4872)33-82-03.

Напоминаем, что в связи с усилением ограничительных мер по борьбе с COVID-19 – взрослые, сопровождающие детей, допускаются при предъявлении QR-кода и паспорта. Дети и подростки до 18 лет могут посещать музей без QR-кода. А также в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических рекомендаций количество участников мероприятия ограничено.