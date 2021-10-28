6 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» А.Н. Островский «Не всё коту масленица» (сцены из московской жизни).

В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой- бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика. В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.

История, актуальная во все времена – противостояние любви и черствости, алчности и бескорыстия, гордыни и гордости. Как всегда, режиссер Сергей Мазанов привнес в классический материал свое вИдение, бережно сохранив оригинальный текст. Спектакль завораживает фееричной игрой актеров,

очаровательным музыкальным сопровождением и оригинальными сценическими решениями.



Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.

Стоимость билетов: 250-400 руб.