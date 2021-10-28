Не всё коту масленица
6 ноября в Тульском театре «Эрмитаж» А.Н. Островский «Не всё коту масленица» (сцены из московской жизни).
В центре действия два соседствующих семейства – купеческой вдовы Кругловой с дочкой- бесприданницей Агнией и богача Ахова, миллионщика. В незамысловатых, на первый взгляд, сценах из московской жизни – все в движении, все охвачены своей страстью, пусть иногда смешной и нелепой.
История, актуальная во все времена – противостояние любви и черствости, алчности и бескорыстия, гордыни и гордости. Как всегда, режиссер Сергей Мазанов привнес в классический материал свое вИдение, бережно сохранив оригинальный текст. Спектакль завораживает фееричной игрой актеров,
очаровательным музыкальным сопровождением и оригинальными сценическими решениями.
Продолжительность: 2 ч. 30 мин. Антракт.
Стоимость билетов: 250-400 руб.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
6 ноября 2021, суббота
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
9 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽