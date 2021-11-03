Невероятные места рядом: Белая и Чёрная пустыни

Все мы любим путешествовать. Кто-то совершает перелеты и поездки в различные интересные места регулярно, для кого-то эти события бывают нечастыми, некоторые лишь мечтают воплотить путешествие в жизнь.

Не всем хватает времени и сил найти что-то оригинальное: знакомые уже побывали в Турции вдоль и поперек, коллеги каждый год ездят по Золотому кольцу России, а перелет в Южную и Северную Америку, а тем более в Австралию, является слишком дорогим удовольствием. Поэтому из доступных и привлекательных мест для россиян по-прежнему остаются Турция и Египет.

Египет – одно из самых популярных туристических направлений во всем мире, по мнению многих путешественников изжил себя как место, где можно набраться необычных и новых впечатлений, и кроме посредственных курортных развлечений вряд ли может предложить требовательному взору отдыхающего хоть что-то с духом авантюризма. Доступные цены, хороший сервис и чистое море в этой стране захватили сердца россиян. А тем более, усталость от коронавирусного локдауна, постепенное снятие ограничений на авиасообщение с Египтом подтолкнули наших соотечественников начать собирать чемоданы и отправляться навстречу жарким пустыням, лазурным волнам и разнообразию коралловых рифов Красного моря.

Ни для кого не секрет, что визитной карточкой Египта считаются пирамиды и Сфинкс, которые находятся на окраине Каира в Гизе.

Но слышали ли вы об уникальной Белой пустыне и не менее экзотичной и уникальной Чёрной пустыне с их невероятным фантастически-космическим ландшафтом? Наверное, нет.

А ведь многие из нас были в Египте, и не один раз. Да что уж, положа руку на сердце, да и пирамиды немногие из нас видели, как правило ограничиваясь только отелями и пляжами, и на крайний случай близлежащими избитыми пустынями.



Черная пустыня.

Но если вы решились на путешествие к Белой и Чёрной пустыням, то ваш путь обязательно будет лежать через Каир, где вы точно получите возможность впервые или вновь взглянуть на величественные изваяния древности. Кому-то пирамиды нравятся, кому-то нет. Банальный путешественник может и позабыть, что в конце концов пирамида Хеопса – это последний и единственный из семи чудес света памятник античности, доживший до наших дней, и он не сможет оставить равнодушным никого. Поэтому хотя бы раз в жизни стоит взглянуть на это величайшее сооружение древности.

Но за новыми, неизведанными впечатлениями и удивительными рассказами о восточной сказке для знакомых, невообразимыми инопланетными пейзажами из Каира направляйтесь в Белую и Чёрную пустыни.

Уже через 350 км от столицы Египта находится самый большой в стране оазис Бахария. Когда-то Бахария была важнейшим поставщиком вин и провизии для столицы. С внешней стороны оазис, окружённый горами, выглядит как пустыня, но внутри взор путешественника может обнаружить цветущую долину. В Бахарии сотни горячих источников, в которых можно искупаться после долгой поездки из Каира. К слову, благодаря этим источникам и объясняется существование райских садов посреди тысяч километров песка вокруг.

По дороге из Каира путешественников на трассе встречают заправки, мини-маркеты которых могут напомнить нашим соотечественникам о советском прошлом ввиду запустения на полках и скромного ассортимента: чипсы, орешки, шоколадки, вода, а вокруг – пустыня.



Оазис.

Настоящее мистическое зрелище встретит путника в Чёрной и Белой пустынях, ведь эти природные феномены обладают гипнотической способностью, которая не позволит отвести взгляд от их красоты. Расстояние между Чёрной и Белой пустыней небольшое. Так как две пустыни граничат с друг другом, это придаёт им ещё больший колорит. Добраться до этих пустынь можно только на джипе. Путешественники всегда берут с собой палатки и дрова, чтобы переночевать прямо в пустыне, так как до ближайшего отеля сотни километров, а ночи в Египте холодные. Именно с этого момента комфортное путешествие превращается в настоящую экспедицию.

Чёрная пустыня – это уникальный уголок нашей планеты, расположенный ближе к Бахарии. Когда-то на ее месте царствовал величественный исполин – вулкан Туфу. Цвет местности обусловлен большим количеством холмов и камней из черной вулканической породы, но сама земля оранжево– коричневая. Вода – это жизнь, особенно четко это понимаешь в пустыне. Рядом с Чёрной пустыней располагается оазис, благодаря источникам в нем местные жители выращивают помидоры и финики, которыми угощают приезжающих к ним путешественников. Чёрная пустыня популярна среди фотографов, свет и тень в совокупности с ее бескрайними ландшафтами создают в «темной долине» невероятные виды. С самой высокой точки Чёрной пустыни – Английской горы – вы может увидеть потрясающий живописный пейзаж, который не оставит и шансов на сомнения об успешности поездки.



Долина китов.

По дороге в Белую пустыню можно остановиться и полюбоваться на «Долину Китов» – настоящее чудо природы было обнаружено учеными зимой 1902-1903 годов, это образования, оставшиеся от жителей морского мира, живших около 40 миллионов лет назад. Останки вымерших древних китов позволят путешественнику прикоснуться к хтонической древности.

Белая пустыня является национальным парком Египта, это часть пустыни Сахара на западе страны в 500 километрах от Каира. На въезде в парк расположен «гвоздь программы» – Кристальная гора. Местные жители несколько лет использовали минералы этой горы для строительства, пока природную достопримечательность не обнаружили исследователи. Позже Кристальная гора была взята под охрану. Сегодня это обязательный пункт всех экспедиционных маршрутов по пустыне.

Белая пустыня:



Много миллионов лет назад Белая пустыня являлась дном океана, и белая порода – это останки морских микроорганизмов, известняк. За множество канувших в лету эпох ветер превратил бывшее морское дно в подобие поверхности чужой планеты, создав причудливые статуи, выветренные из камней, в которых можно обнаружить самые различные волшебные образы. Необычные «жители» Белой пустыни высотой до 10-12 метров только добавляют ощущения некой таинственности. Также в Белой пустыне располагается «Долина Голов», небольшие белые образования напоминают путешественникам головы людей или животных, все зависит только от собственного воображения и фантазии.

Многие сравнивают Белую пустыню с поверхностью Луны. И действительно, такого на земле вы нигде не увидите. Можно почувствовать себя эдаким космонавтом-исследователем.

Вечером, примерно в половине шестого, путник, оказавшийся в Белой пустыне, может наблюдать шикарный закат: солнце на фоне белого песка и ясного смеркающегося неба уходит за горизонт. Ночью в Египте может быть не всегда холодно, примерно 20 градусов выше нуля на термометре, поэтому ночующим в палатке пригодятся верблюжьи одеяла, а вот без спальных мешков, как правило, можно обойтись. Ночуя в Белой пустыне, вы обязательно прикоснетесь к животному миру Египта. Любопытная рыжая мышка под цвет песка придет к месту ночлега и попросит у вас еды, а поздней ночью может прибежать дикая собака, но, как правило, она безопасна для человека.

Такие путешествия надолго остаются в памяти. По сути, менее чем за двое суток обычный человек может ощутить себя древним жителем песчаных дюн. Стоит съездить один раз полюбоваться на уникальные пустыни нашей планеты, и на всю жизнь вас не покинут необыкновенные впечатления о прекрасных пейзажах, черных песках и белых таинственных фигурах.



Автор текста и фото Игорь Крюков, писатель, общественный деятель:

Игорь Крюков Путешествуйте как можно больше. Не забывайте, что даже в банальных, избитых местах можно найти что-то новое, завораживающее и удивляющее человеческий мозг. Ищите, исследуйте, познавайте мир, тогда вы сможете расширить собственный кругозор и удивить своими рассказами друзей и близких. А мы вам еще не раз подскажем и расскажем о таких уникальных местах на планете.





