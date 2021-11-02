«Ночь искусств» в «Октаве»

4 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет «Ночь искусств».

В Большом зале пройдут бесплатные кинопоказы с последующим обсуждением: в 20.00 – «Энтузиазм. Симфония Донбасса», а в 22.00 – «Старое и Новое».

Индустриальная тема в музыке будет представлена интерактивным онлайн DJ-сетом.

В Музее станка пройдут бесплатные экскурсии: в 19:00 гости смогут стать участниками иммерсивной выставки-инсталляции «Почувствуй «Октаву». В 20:00 состоится бесплатная экскурсия по выставочному проекту «Открытый микрофон», посвященному уличному искусству.

Гостем проекта «Книги на «Октаве» станет краевед Владимир Щербаков, который расскажет и покажет, как выглядели советские тульские улицы, скверы, дворы, украшенные гипсовыми скульптурами и фонтанами.

Для посещения выставок в Музее станка требуется QR-код (отрицательный ПЦР-тест или медотвод его не заменяют);

Посетителям до 18 лет QR-код не нужен.

Ограничение по количеству человек на один сеанс в Музее станка

сохраняется. Группа не может быть больше 20 человек (50% от

заполняемости зала.