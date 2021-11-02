«Ночь искусств» в «Октаве»
4 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет «Ночь искусств».
В Большом зале пройдут бесплатные кинопоказы с последующим обсуждением: в 20.00 – «Энтузиазм. Симфония Донбасса», а в 22.00 – «Старое и Новое».
Индустриальная тема в музыке будет представлена интерактивным онлайн DJ-сетом.
В Музее станка пройдут бесплатные экскурсии: в 19:00 гости смогут стать участниками иммерсивной выставки-инсталляции «Почувствуй «Октаву». В 20:00 состоится бесплатная экскурсия по выставочному проекту «Открытый микрофон», посвященному уличному искусству.
Гостем проекта «Книги на «Октаве» станет краевед Владимир Щербаков, который расскажет и покажет, как выглядели советские тульские улицы, скверы, дворы, украшенные гипсовыми скульптурами и фонтанами.
Для посещения выставок в Музее станка требуется QR-код (отрицательный ПЦР-тест или медотвод его не заменяют);
Посетителям до 18 лет QR-код не нужен.
Ограничение по количеству человек на один сеанс в Музее станка
сохраняется. Группа не может быть больше 20 человек (50% от
заполняемости зала.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
4 ноября 2021, четверг
19:00
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2100 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
20 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
22 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽