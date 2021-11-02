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«Ночь искусств» в «Октаве»

«Ночь искусств» в «Октаве»

4 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет «Ночь искусств». 

В Большом зале пройдут бесплатные кинопоказы с последующим обсуждением: в 20.00 – «Энтузиазм. Симфония Донбасса», а в 22.00 – «Старое и Новое».
 
Индустриальная тема в музыке будет представлена интерактивным онлайн DJ-сетом.
 
В Музее станка пройдут бесплатные экскурсии: в 19:00 гости смогут стать участниками иммерсивной выставки-инсталляции «Почувствуй «Октаву». В 20:00 состоится бесплатная экскурсия по выставочному проекту «Открытый микрофон», посвященному уличному искусству.
 
Гостем проекта «Книги на «Октаве» станет краевед Владимир Щербаков, который расскажет и покажет, как выглядели советские тульские улицы, скверы, дворы, украшенные гипсовыми скульптурами и фонтанами.
 
Для посещения выставок в Музее станка требуется QR-код (отрицательный ПЦР-тест или медотвод его не заменяют);
 
Посетителям до 18 лет QR-код не нужен.
 
Ограничение по количеству человек на один сеанс в Музее станка
сохраняется. Группа не может быть больше 20 человек (50% от
заполняемости зала.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
4 ноября 2021, четверг
19:00
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Касса
Ансамбль «Берёзка»
Купить билет
13 ноября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2100 ₽
Martin Grimm
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
20 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Анна Каренина
Купить билет
22 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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