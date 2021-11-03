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«Ночь искусств» в ремесленном дворе «Добродей»

«Ночь искусств» в ремесленном дворе «Добродей»

4 ноября ремесленный двор «Добродей» присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет под девизом «Искусство объединяет». Мастера-добродеи предлагают не только объединиться, но и обогатиться.

Гости смогут принять участие в квест-игре «Интеллектуальный аукцион» и проявить знания, навыки и умения в различных ремеслах. Полученные монетки-добродейки обменяют на подарки от «Добродея». В музее «Тульский резной наличник» пройдет квиз «Легенды старого города», а в Тульской кузне – мастер-классы по обработке металла.
 
В творческом пространстве «Девятка» руководитель Центра традиционной тульской керамики Елена Палевская расскажет об истории керамики в Туле.
 
В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в ретрокинотеатре «Майский» состоятся кинопоказы художественного фильма «Конференция» (в 18.00) и документальных фильмов «Рассказы о тульских ремеслах» (в 20.30).
 
В «Кустарном антимузее» мастера Центра традиционной тульской керамики проведут мастер-классы на гончарном круге и по росписи изразцов. 
 
В течение праздника будут работать выставка тульского художника Юрия Лебедева, фольклорный театр «Булыжник», мастерская женских ремесел «Гребень», различные фотозоны. Завершится Ночь искусств традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей «Время зажигать!».
 
Начало праздника – в 18.00.
 
Вы сможете посетить мероприятие, только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции за последние полгода, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до даты визита. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
4 ноября 2021, четверг
18:00
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Касса
Пилот
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Martin Grimm
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
План Ломоносова
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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