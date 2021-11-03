«Ночь искусств» в ремесленном дворе «Добродей»

4 ноября ремесленный двор «Добродей» присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет под девизом «Искусство объединяет». Мастера-добродеи предлагают не только объединиться, но и обогатиться.

Гости смогут принять участие в квест-игре «Интеллектуальный аукцион» и проявить знания, навыки и умения в различных ремеслах. Полученные монетки-добродейки обменяют на подарки от «Добродея». В музее «Тульский резной наличник» пройдет квиз «Легенды старого города», а в Тульской кузне – мастер-классы по обработке металла.

В творческом пространстве «Девятка» руководитель Центра традиционной тульской керамики Елена Палевская расскажет об истории керамики в Туле.

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в ретрокинотеатре «Майский» состоятся кинопоказы художественного фильма «Конференция» (в 18.00) и документальных фильмов «Рассказы о тульских ремеслах» (в 20.30).

В «Кустарном антимузее» мастера Центра традиционной тульской керамики проведут мастер-классы на гончарном круге и по росписи изразцов.

В течение праздника будут работать выставка тульского художника Юрия Лебедева, фольклорный театр «Булыжник», мастерская женских ремесел «Гребень», различные фотозоны. Завершится Ночь искусств традиционной церемонией зажжения керосиновых фонарей «Время зажигать!».

Начало праздника – в 18.00.

Вы сможете посетить мероприятие, только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции за последние полгода, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до даты визита. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.