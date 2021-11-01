Пиковая дама
5 и 25 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
5 ноября 2021, пятница
18:30
25 ноября 2021, четверг
19:00
27 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽