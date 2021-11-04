Мы «Слобода»! И нам 27 лет!

Сегодня замечательный день – редакция газеты «Слобода» отмечает день рождения и, конечно же, принимает поздравления!

Быть частью крутой команды и чувствовать рядом надежное плечо, получать удовольствие от каждой минуты, проведенной с коллегами, – это самое большое богатство. И редакция газеты «Слобода» с уверенностью может заявить: у нас оно есть! Ведь именно об этом говорим мы все, отвечая на вопрос: «Что для тебя «Слобода»?»

Татьяна Алексеева, генеральный директор газеты «Слобода»:

– «Слобода» – это люди. Родные по духу – команда, интересные и сильные – герои материалов, неравнодушные и отзывчивые – читатели и пользователи. У нас есть девиз, что «Слободу»/Myslo/«Модный город» мы делаем для туляков, о туляках и вместе с туляками. Вместе мы – сила! Люблю всех и каждого!

Сергей Коваленко, директор интернет-проектов:

– Знойным июлем 2006 года, после службы в Кинешме, занесло меня в «Слободу». Мог ли я подумать, что эти травматические отношения затянутся на 15 лет? Взлеты, падения, надежды, потери, опять взлеты. Было весело, сложно и интересно. Что-то важное удалось Вере Кирюниной зашить в ДНК «Слободы». Медиа про людей. Невероятно простая и работающая идея. Возможно, сейчас разглядеть в «Слободе» это сложно. Спишем всё на времена. Ты либо пропагандист, либо иноагент. Не лучшие годы для медиа. В одно хочется верить, что это пройдет. 27 лет ого-го какой срок! Всё это мы переживем. И снова будем великими. Дорогие читатели, не расходитесь. Самое интересное еще впереди.

Сергей Абрамов, водитель:

– За восемь лет «Слобода» абсолютно слилась с моей жизнью. Я ее обожаю и люблю. Люди, которые здесь работают, – это не просто коллеги, это друзья. И я уважаю и ценю всех и каждого. С приходом в «Слободу» я попал в совершенно другой мир. Мне он очень нравятся. На сегодняшний день «Слобода» – это мой смысл жизни.

Екатерина Белова, журналист «Слободы», редактор журнала «Модный город»:

– Я очень рада, что причастна к этому проекту, «Слобода» – это часть меня и моей жизни. Всё равно что мой ребенок, который рос на глазах у меня. Это очень что-то очень дорогое для меня.

Лариса Тимофеева, шеф-редактор газеты «Слобода»:

– «Слобода» для меня – это любимая работа, которая приносит огромное удовольствие. Это мое место силы. Желаю родной газете процветания и еще несколько тысяч выпусков!

Анастасия Колесова, менеджер по рекламе:

– «Слобода» – это про меня и про каждого. Это проект, который постоянно меняется, развивается и меняет каждого, кто принимает участие в нем. Это новая я, классная. Люблю тебя, «Слобода»!

Татьяна Афанасьева, дизайнер и ведущая «Детской странички»:

– «Слобода» поменяла мой взгляд на мир и собственные возможности, за что я ей очень благодарна!

Евгений Черников, юрист:

– «Слобода» для меня – это мои самые замечательные друзья и место, куда всегда можно прийти просто к друзьям, а не только по работе.

Владимир Сундуков, SMM:

– «Слобода» – это что-то родное с самого детства. Эту газету всегда читали и читают сейчас мои родители. А теперь я часть этой большой команды. И это очень приятно.

Кристина Вернигорина, корреспондент:

– «Слобода» – это мои родные люди, моя любимая работа и просто место, где мне очень классно.

Сергей Стариков, корреспондент:

– Я буду краток: «Слобода» – это мое всё. Это место, которое есть и будет для меня родным домом.

Оксана Грудинина, корреспондент:

– За шесть лет «Слобода» стала для меня семьей. Это моя команда. Каждый раз, когда мои знакомые говорят, что не любят свою работу, я с удовольствием понимаю, как мне повезло. Я очень люблю свою работу, читателей, это настоящий кайф, когда работа приносит удовольствие.

Артем Жильцов, корреспондент Myslo:

– «Слобода» – моя семья. Влюбился в это место сразу же. Коллеги – чудесные люди, в компании которых мне легко заниматься любимым делом и продолжать расти в профессии.

Юлия Александрова, редактор отдела социальных проблем:

– «Слобода» – это мы все: корреспонденты, менеджеры, редакторы, верстальщики, водители, герои публикаций и читатели. Это наш общий проект, в любви к которому я не перестану признаваться! Люблю каждого, с кем работаю, мы вместе мощь и сила, которая каждый день вдохновляет и окрыляет. «Слобода» – это мой второй дом, где одновременно уютно, спокойно и весело, местами сумасбродно и с огоньком. И настоящий кайф! Здесь самые лучшие люди и самая отчаянная команда, которая всегда готова тебя услышать, обнять, поддержать и помочь. И с ней можно уверенно шагать в будущее! С днем рождения, любимая «Слобода»!