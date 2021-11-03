«Ночь искусств» в Тульском экзотариуме
4 ноября в Тульском экзотариуме состоится «Ночь искусств». Можно посмотреть онлайн, а можно и живьем поучаствовать! В этом году экзотариум предлагает совместить «Ночной зоопарк» и искусство.
Участников ожидает не просто экскурсия от ведущего зоотехника Дарьи Змеевой. На протяжении всего мероприятия мы будем разбираться, какие мифы окружают животных, ведь иногда одно и то же животное в разных традициях может символизировать совершенно разные вещи.
Стоимость входного билета: 100-200 руб.
Ночное мероприятие строго 16+ и по предварительной записи. Для посещения необходимо наличие QR-кода и медицинской маски.
Телефон для справок и записи на ночное мероприятие: (4872) 77-01-18, доб.1
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
4 ноября 2021, четверг
20:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
20 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
25 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽