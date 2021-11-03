«Ночь искусств» в Тульском экзотариуме

4 ноября в Тульском экзотариуме состоится «Ночь искусств». Можно посмотреть онлайн, а можно и живьем поучаствовать! В этом году экзотариум предлагает совместить «Ночной зоопарк» и искусство.



Участников ожидает не просто экскурсия от ведущего зоотехника Дарьи Змеевой. На протяжении всего мероприятия мы будем разбираться, какие мифы окружают животных, ведь иногда одно и то же животное в разных традициях может символизировать совершенно разные вещи.

Стоимость входного билета: 100-200 руб.



Ночное мероприятие строго 16+ и по предварительной записи. Для посещения необходимо наличие QR-кода и медицинской маски.



Телефон для справок и записи на ночное мероприятие: (4872) 77-01-18, доб.1