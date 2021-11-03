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«Ночь искусств» в Тульском экзотариуме

«Ночь искусств» в Тульском экзотариуме

4 ноября в Тульском экзотариуме состоится «Ночь искусств». Можно посмотреть онлайн, а можно и живьем поучаствовать! В этом году экзотариум предлагает совместить «Ночной зоопарк» и искусство.

Участников ожидает не просто экскурсия от ведущего зоотехника Дарьи Змеевой. На протяжении всего мероприятия мы будем разбираться, какие мифы окружают животных, ведь иногда одно и то же животное в разных традициях может символизировать совершенно разные вещи.

Стоимость входного билета: 100-200 руб.
 
Ночное мероприятие строго 16+ и по предварительной записи. Для посещения необходимо наличие QR-кода и медицинской маски.
 
Телефон для справок и записи на ночное мероприятие: (4872) 77-01-18, доб.1
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
4 ноября 2021, четверг
20:00
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Касса
Пилот
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10 декабря, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Martin Grimm
Купить билет
20 ноября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Лена Василёк
Купить билет
25 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
План Ломоносова
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Операция Пластилин
Купить билет
1 января, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Технодинамика
Купить билет
13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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