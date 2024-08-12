В Туле открылась фотовыставка «Счастье. Материнство или карьера?!»

Фото Александра Воронина.

В творческом индустриальном кластере «Октава» открылась фотовыставка «Счастье. Материнство или карьера?!».

Участниц проекта собирали со всей России. На каждом снимке — многодетная мама и ее дети. У героинь разные истории, профессии и достаток, но всех их объединяет одно — большая и дружная семья.

Юлия Быба, генеральный продюсер проекта «Мамы и дети» и режиссер фильма «Мамы и дети»:

— Сейчас мы привыкли видеть женщин в бизнесе, политике, общественной деятельности. Но при этом многие думают, что женщина может посвятить себя либо карьере, либо семье. Как будто совместить это все невозможно.

Из-за этого стереотипа многие успешные женщины боятся заводить семью и рожать детей. Все время думают, что сейчас не время, что сначала нужно построить карьеру. Героини нашего проекта доказывают, что совместить все реально, а дети только придадут еще больше сил!

К тому же карьеру строят ответственные и умные женщины. Представляете, какими хорошими мамами они могут быть, как хорошо они могут воспитать!

На выставке собраны не только фото. Рядом с каждым из них — вдохновляющая история героини.

Наталья Зинченко, мама троих детей, Воронеж:

— Моя профессия — важная часть моей жизни. Она связана с моими детьми, так как она — следствие материнства. Мой средний сын упал с игрового комплекса на детской площадке, и в тот момент я очень сильно испугалась, что у него может быть перелом спины, но он ушиб только позвоночник. Тогда я начала самостоятельно разбираться в конструкции, в том, что именно случилось, — и так всё началось. Я проконсультировала один, два, три раза — и вот уже 11 лет я занимаюсь экспертизой по безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок.

Мое слово — последнее по определению причинно-следственной связи, если ребенок пострадал или погиб. Мои выводы не оспоримы. Сейчас мой уровень — это Государственная Дума и законопроекты, которые мы пишем по теме сохранности площадок и объектов благоустройства. Моя цель — выступить перед Президентом России с 10-минутным докладом. Этого времени мне хватит, чтобы сказать всё самое нужное.

Мое материнство пришло через труд, боль и болезни. С каждым ребенком связана своя сложная история. Со старшей дочерью, которой сейчас 24 года, попала в больницу на 26-й неделе с почечной коликой. Мне тогда было всего 19 лет. Я понимала, что внутри меня уже развивается человек, поэтому отказалась от прерывания беременности. Мы нашли врача, который взялся за мой случай, меня вывели из критического состояния, а затем я доносила и родила ребенка сама.

Со вторым ребенком история была сложнее. Строительный кризис, полный крах вообще всех надежд, всех наших чаяний. Я работала в такси, затем инструктором по вождению, а потом массажистом благодаря моему медицинскому образованию. Но медики тогда не получали, к сожалению, достойные деньги. Пришлось идти за «живыми» деньгами.

А третий ребенок — это плод любви уже после развода. Я была одна, когда узнала, что беременна. Приняла однозначное решение — буду рожать, ведь кто я, чтобы прервать чью-то жизнь? Посреди беременности отошли воды на 19-й неделе. В скорой помощи мне сказали: «Женщина, зачем вы так будете мучиться, у вас есть двое здоровых детей». Я ответила: «Понимаете, он шевелится, я его чувствую, делайте всё, что нужно, а там будет как будет». Они мне отказали. В какой-то момент я написала об этом на форуме мам Воронежа. На мой пост откликнулась Елена Выжанова, и меня перевезли из нашего перинатального центра в роддом в Липецке, где я благополучно доносила своего третьего ребенка. Когда я лежала в больнице оставшийся отрезок беременности, я вышивала икону. Мне приснилась моя бабушка, которая сказала мне: «Наташа, всё будет хорошо, возьми Спас Нерукотворный». И вот за два дня до планового кесарева я закончила вышивать эту икону. И это сделала я — человек, который не любит иголку с ниткой держать в руках!

Из роддома меня забирал мой первый муж, который сказал: «Ну что я тебя брошу? Это же родной брат моих детей». Биологический отец тоже общается с ребенком, у него есть еще младшая сестра. Нужно уметь организовать этот быт тогда, когда есть еще одна жена и еще дети, чтобы это вписывалось в жизнь ребенка. Самое главное, что он для всех родной. Дети должны быть любимы родителями, ведь они не инструмент манипуляций независимо от того, платит ли алименты отец и есть ли у него другая семья. Ребенок, который его по крови, должен быть им любим.

Проект не оставил равнодушными многодетных матерей со всей России. На открытие выставки в Туле приехала актриса Глафира Тарханова. Она сама — мама пятерых детей.

— Мне кажется, потенциал многодетной мамы появляется, когда рождается первый ребенок. По крайней мере, у меня было так. У меня было столько энергии, я столько хотела дать своему ребенку, что поняла: если у меня больше не будет детей, то он сойдет с ума. Если бы у меня был один ребенок, он ходил бы на все кружки в Москве одновременно (смеется). Был бы он тогда бедным и несчастным, нужно ли такое? Сомневаюсь. Так что я решила спасти сына.

При этом я совсем не домашний человек. Очень ценю, что мы живем в классное время, когда нас уже не осуждают за няню и помощников. И дело не в том, что эти люди заменяют маму, совсем нет. Но погулять по парку с детьми может кто-то другой, пока вы строите карьеру.

Сейчас с младшей дочкой Майей мне помогает мама. Я уверена, что она не обязана этого делать, но очень благодарна за помощь.

Так что если отвечать на вопрос о том, почему женщины становятся многодетными мамами, я бы сказала, что так они направляют свою неуёмную энергию в нужное русло. И при правильном подходе это получается отлично!

В день открытия выставки гостям показали документальный фильм Юлии Быба «Мамы и дети». Его героинями стали многодетные мамы: Ирина Умнова-Конюхова, актриса Олеся Железняк, общественный деятель Ксения Безуглова, мэр Липецка Евгения Уваркина, член Общественной палаты РФ Ирина Яковенко, предприниматель и общественный деятель Елена Выжанова, дизайнер-основатель бренда одежды в ретротрадициях Анастасия Коркина, эксперт по безопасности уличного детского игрового и спортивного оборудования Наталья Зинченко и многие другие.

Выставка пробудет на 1-м этаже кластера «Октава» до 22 августа. Вход на нее свободный. Возрастное ограничение — 0+.