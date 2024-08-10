Что посмотреть в Туле и области за один день

Предлагаем вам на выбор локации, из которых вы запросто сможете составить собственный маршрут одного дня.
Приступать к изучению города лучше со знаковых мест. В Туле их несколько, и почти все — в центре города. Как добраться до них и до областных достопримечательностей, показали на карте:
Тула
Знакомство с Тулой лучше начать с самого его центра — древнего и величественного кремля. Его история начинается ещё в 1507 году — это старейшее сооружение города.
Вы можете прогуляться по стенам и башням кремля, прокатиться по его территории на электробусе, заглянуть в осадные дворы и Успенский собор. На территории кремля много торговых лавок с тульскими пряниками, самоварами и другими тульскими сувенирами, а ещё — макет Тульского кремля XVII века: это уменьшенная в 130 раз древняя крепость.
«Старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение», — именно с этого указа Петра I в 1724 году начинается история тульского Музея оружия. Свой современный вид — полукруглое здание, похожее на шлем — музей приобрёл в 2012 году.
В постоянной экспозиции — стрелковое и холодное оружие с периода его зарождения, интерактивные зоны («полетать» в кабине самолёта не хотите?), виртуальные рассказчики, «Энциклопедия оружия» и мини-кинотеатры. Об одном из тульских умельцев, работы которого выставлены в современной экспозиции, мы вам уже рассказывали.
Своё название Казанская набережная получила по имени храма Казанской Божьей Матери, который был разрушен в 1929 году. Набережной, кстати, в Туле не было до 2018 года. На её месте был замусоренный пустырь, территория принадлежала оружейному заводу.
Теперь здесь красивая современная набережная с тремя зонами: спортивной, концертной и гастрономической. Если одновременно хочется поиграть в настольный теннис и попить горячий кофе — вам точно сюда.
Белоусовский парк — в десятке крупнейших парков в Европе. На внушительных размеров территории построены аттракционы, спортивная и детская площадки, летние кафе, музеи и инсталляции. Туляки купаются летом в большом пруду, зимой — катаются на лыжах (их дают напрокат, как и ролики, и самокаты, и велосипеды).
Главная ценность парка — огромный лесной массив: 97 гектаров зелёных насаждений. Кстати, там водятся белки. Их можно даже покормить с руки!
Проголодались? Не уходите далеко от центра, лучше заворачивайте на пешеходную улицу Металлистов: в последние годы она стала настоящим гастрономическим центром Тулы! Такого количества разнообразных ресторанов, кафе и кофеен нет ни на одной улице Тулы.
Чуть дальше улицы Металлистов — городское пространство Искра. Оно такое же молодое, как набережная и пешеходная улица, и такое же популярное у тульских гурманов: здесь найдете бар с традиционными тульскими настойками, чайную, ресторан с вкусным грилем и несколько кофеен.
Едем в Тульскую область
«Красивые места на Оке под Серпуховом и дальше. Вот где бы нам поселиться», — писал знаменитый художник В. Д. Поленов жене. Величественная Ока вдохновила его: так в Тульской губернии появилась усадьба Поленово.
Сейчас здесь постоянная экспозиция: Большой дом, Аббатство, Адмиралтейство, Детский домик и церковь. На территории усадьбы часто проходят фестивали и концерты: может, вам повезёт оказаться на одном из них!
Знаменитый рассказ И. С. Тургенев писал вдохновившись красотой Бежина луга, что находится вблизи его родового имения. Сейчас «Бежин луг» — музейный комплекс со старинными зданиями, каменной церковью и бумажной фабрикой. Увидеть красоту местной природы можно в любое время года.
В музее проходят три мастер-класса: «Коврики из лоскутов», «Кукла-травница» и «Открытка от Тургенева», а также квест-игра и театрализованная экскурсия.
Ясная поляна — знаменитая родина Льва Толстого: здесь он размышлял, сочинял и отсюда ходил пешком в Москву. С XIX века многое здесь изменилось, но дух того времени буквально законсервирован в музее-усадьбе.
Помимо обзорных экскурсий по дому Толстого и флигелю Кузминских — прогулка в саду Толстых и в теплицах с уникальными растениями, тематические экскурсии по усадебной кухне и роману «Война и мир», прогулки верхом или в санях и велоэкскурсия по любимым местам графа Толстого. Изучить Ясную поляну можно и без экскурсий: как красиво цветёт она в конце весны!
В XIV веке на Куликовом поле состоялось одно из величайших сражений средневековья — Куликовская битва: она послужила отправной точкой развития российской государственности. В XXI веке память об этом событии хранят в музее-заповеднике в селе Монастырщино.
В экспозиции — десять музеев и памятников (в том числе и в самой Туле): музей Куликовской битвы в Моховом, мемориал на Красном холме, Поле битвы и другие. Музейный комплекс современный и интерактивный: понравится и любителям классических экскурсий, и противникам архаики. Остановиться на Куликовом поле можно в гостиничном комплексе.
Кондуки — красивейшее место для фотосессий, активного отдыха с сапами и лодками, песочные пляжи и голубая вода. Глубина озёр здесь примерно 10–11 метров, но есть и места, где она доходит почти до 80 метров. Таких озёр, кстати, целых 27!
Напрокат можно взять лодки, катеры и сапы, на территории карьера — расположиться в палатках.
А вот карта интересных музеев, которые помогут познакомиться с Тулой поближе. Некоторые музеи — с постоянной экспозицией, в некоторых выставки сменяют друг друга. Но найти что-то интересное получится всегда!
- Музей «Тульский пряник» — здесь представлены, вопреки расхожему мнению, не только пряники: в коллекции музея — оригинальные документы конца XVIII века, старые фотографии и личные вещи знаменитых тульских пряничников. А ещё проходят мастер-классы!
- Музей «Тульские самовары» — посвящён он, как не сложно догадаться, традиционному самовару. Здесь можно увидеть как 70-литровых гигантов, так и самовары на три капли воды. А сам музей располагается в здании-памятнике истории и архитектуры регионального значения — бывшем Доме просветительских учреждений имени императора Александра II.
- Тульский историко-архитектурный музей — это музейный комплекс из нескольких площадок: Дом крафта (место для временных экспозиций), Дом Белявского (на первом этаже тут располагается постоянная выставка «Старая тульская аптека»), музейный двор и Нимфозориум (смысловая выставка о тульском умельце Левше, подковавшем блоху).
- Исторический музей (филиал ГИМа) — современный интерактивный музей в самом сердце Тулы — на ул. Металлистов. К большим событиям и праздникам (Новый год, Масленица, Ночь музеев) сотрудники готовят специальные программы, зимой и осенью в филиалах музея проходят концерты и спектакли. На большинство выставок и мероприятий можно попасть по Пушкинской карте.
- Краеведческий музей — совсем не скучный! В обновлённой экспозиции из десяти залов представлены почти 4500 экспонатов. Это и ископаемые животных Ледникового периода, и книги, и гармони: история тульского края представлена от доисторических времён до Великой Отечественной войны. На первом этаже вас встретит величественный лось: его жизненный путь закончился ещё в 1958 году в Ясной поляне и продолжился в экспозиции музея.
- Тульский музей изобразительных искусств — это собрание выдающихся произведений отечественных и западноевропейских художников. Айвазовский и Поленов, Шишкин и Кончаловский, Куинджи и Малевич, Серов и Кандинский… А ещё — старинная мебель, предметы интерьера и временные экспозиции. Кстати, музей находится «под боком» у Центрального парка — можно убить двух зайцев!
- Музей станка — всё самое интересное об истории Тулы, развитии промышленности и главных трендах современного искусства. На базе музея проходит экскурсия о Туле как о мастерской России, работает мультимедийная экскурсия-инсталляция о развитии промышленности в стране, для детей — детская «Экскурсия Станочка и Шпинделя». На индивидуальном мастер-классе можно будет создать авторскую работу под руководством мастера.
- Тульский областной экзотариум — здесь обитают сурикаты, тамарины, фенёк, капибара, удав и другие представители экзотического животного мира. Внутри здание экзотариума похоже на маленькие джунгли: в самом центре — большое зелёное дерево, открытые пруды с рыбами, а прямо над головами свободно летают птицы. Экзотариум разделён на два филиала: в том, что находится в Центральном парке, представлены млекопитающие, рыбы и птицы, а во втором (что в Зареченском районе) — пауки и рептилии. Кстати, там же живёт и самый старый Министр в стране! Свинохвостый макак Министр недавно отпраздновал своё 31-летие.
- Парк Патриот — Тула — образцы военной техники России в свободном доступе: совершенно бесплатно на них можно забраться, сфотографироваться, посетить две экспозиции об истории тульского военного мастерства, а за дополнительную плату — пострелять в лазертаге. Там же, в парке - музейно-выставочный комплекс «Бронепоезд № 16» и роскошная иммерсивная экспозиция Музея Обороны Тулы.
- Тульский цирк — не совсем музей, но заглянуть стоит: не каждый город цирком богат! Летом он бывает на каникулах, но потом снова открывает двери для детей и взрослых.