Что посмотреть в Туле и области за один день

Полезно будет не только гостям оружейной столицы, но и тулякам. Выделите день, чтобы прогуляться по Туле и увидеть её главные достопримечательности.

Предлагаем вам на выбор локации, из которых вы запросто сможете составить собственный маршрут одного дня.

Приступать к изучению города лучше со знаковых мест. В Туле их несколько, и почти все — в центре города. Как добраться до них и до областных достопримечательностей, показали на карте:

Тула

тульский кремль

Знакомство с Тулой лучше начать с самого его центра — древнего и величественного кремля. Его история начинается ещё в 1507 году — это старейшее сооружение города.

Вы можете прогуляться по стенам и башням кремля, прокатиться по его территории на электробусе, заглянуть в осадные дворы и Успенский собор. На территории кремля много торговых лавок с тульскими пряниками, самоварами и другими тульскими сувенирами, а ещё — макет Тульского кремля XVII века: это уменьшенная в 130 раз древняя крепость.

музей оружия — « шлем »

«Старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение», — именно с этого указа Петра I в 1724 году начинается история тульского Музея оружия. Свой современный вид — полукруглое здание, похожее на шлем — музей приобрёл в 2012 году.

В постоянной экспозиции — стрелковое и холодное оружие с периода его зарождения, интерактивные зоны («полетать» в кабине самолёта не хотите?), виртуальные рассказчики, «Энциклопедия оружия» и мини-кинотеатры. Об одном из тульских умельцев, работы которого выставлены в современной экспозиции, мы вам уже рассказывали.

казанская набережная

Своё название Казанская набережная получила по имени храма Казанской Божьей Матери, который был разрушен в 1929 году. Набережной, кстати, в Туле не было до 2018 года. На её месте был замусоренный пустырь, территория принадлежала оружейному заводу.

Теперь здесь красивая современная набережная с тремя зонами: спортивной, концертной и гастрономической. Если одновременно хочется поиграть в настольный теннис и попить горячий кофе — вам точно сюда.

центральный парк им. белоусова

Белоусовский парк — в десятке крупнейших парков в Европе. На внушительных размеров территории построены аттракционы, спортивная и детская площадки, летние кафе, музеи и инсталляции. Туляки купаются летом в большом пруду, зимой — катаются на лыжах (их дают напрокат, как и ролики, и самокаты, и велосипеды).

Главная ценность парка — огромный лесной массив: 97 гектаров зелёных насаждений. Кстати, там водятся белки. Их можно даже покормить с руки!

где пообедать

Проголодались? Не уходите далеко от центра, лучше заворачивайте на пешеходную улицу Металлистов: в последние годы она стала настоящим гастрономическим центром Тулы! Такого количества разнообразных ресторанов, кафе и кофеен нет ни на одной улице Тулы.

Чуть дальше улицы Металлистов — городское пространство Искра. Оно такое же молодое, как набережная и пешеходная улица, и такое же популярное у тульских гурманов: здесь найдете бар с традиционными тульскими настойками, чайную, ресторан с вкусным грилем и несколько кофеен.

Едем в Тульскую область

Если городская суета вам не по вкусу, смело отправляйтесь в путешествие по нашему региону. В Тульской области очень много старинных усадеб и памятных мест: познакомиться с ними, хоть и за один день — настоящее удовольствие!

усадьба поленово

«Красивые места на Оке под Серпуховом и дальше. Вот где бы нам поселиться», — писал знаменитый художник В. Д. Поленов жене. Величественная Ока вдохновила его: так в Тульской губернии появилась усадьба Поленово.

Сейчас здесь постоянная экспозиция: Большой дом, Аббатство, Адмиралтейство, Детский домик и церковь. На территории усадьбы часто проходят фестивали и концерты: может, вам повезёт оказаться на одном из них!

музей-заповедник « бежин луг »

Знаменитый рассказ И. С. Тургенев писал вдохновившись красотой Бежина луга, что находится вблизи его родового имения. Сейчас «Бежин луг» — музейный комплекс со старинными зданиями, каменной церковью и бумажной фабрикой. Увидеть красоту местной природы можно в любое время года.

В музее проходят три мастер-класса: «Коврики из лоскутов», «Кукла-травница» и «Открытка от Тургенева», а также квест-игра и театрализованная экскурсия.

ясная поляна

Ясная поляна — знаменитая родина Льва Толстого: здесь он размышлял, сочинял и отсюда ходил пешком в Москву. С XIX века многое здесь изменилось, но дух того времени буквально законсервирован в музее-усадьбе.

Помимо обзорных экскурсий по дому Толстого и флигелю Кузминских — прогулка в саду Толстых и в теплицах с уникальными растениями, тематические экскурсии по усадебной кухне и роману «Война и мир», прогулки верхом или в санях и велоэкскурсия по любимым местам графа Толстого. Изучить Ясную поляну можно и без экскурсий: как красиво цветёт она в конце весны!

куликово поле

В XIV веке на Куликовом поле состоялось одно из величайших сражений средневековья — Куликовская битва: она послужила отправной точкой развития российской государственности. В XXI веке память об этом событии хранят в музее-заповеднике в селе Монастырщино.

В экспозиции — десять музеев и памятников (в том числе и в самой Туле): музей Куликовской битвы в Моховом, мемориал на Красном холме, Поле битвы и другие. Музейный комплекс современный и интерактивный: понравится и любителям классических экскурсий, и противникам архаики. Остановиться на Куликовом поле можно в гостиничном комплексе.

романцевские горы (кондуки)

Кондуки — красивейшее место для фотосессий, активного отдыха с сапами и лодками, песочные пляжи и голубая вода. Глубина озёр здесь примерно 10–11 метров, но есть и места, где она доходит почти до 80 метров. Таких озёр, кстати, целых 27!

Напрокат можно взять лодки, катеры и сапы, на территории карьера — расположиться в палатках.

музейная тула

А вот карта интересных музеев, которые помогут познакомиться с Тулой поближе. Некоторые музеи — с постоянной экспозицией, в некоторых выставки сменяют друг друга. Но найти что-то интересное получится всегда!