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В Туле наградили лучших бизнесменов года
В этом году победителей конкурса «Предприниматель года» поздравляли представители ведущих банков.

В Туле наградили лучших бизнесменов года

В седьмой раз в Тульской области прошел конкурс «Предприниматель года»,
организованный комитетом Тульской области по предпринимательству
и потребительскому рынку совместно с центром «Мой бизнес».

Конкурс проходил в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году на него было подано более 60 заявок от предпринимателей из большинства районов области. Жюри предстояло выбрать участников, добившихся наибольших успехов в бизнесе. 10 декабря в центре «Мой бизнес» прошло награждение победителей.

Вячеслав Романов

– 2020 год для бизнеса был непростым, но тульские предприниматели со свойственной им стойкостью, мужеством, предприимчивостью и любовью к своему делу продолжали работать в непривычных условиях, – отметил на церемонии награждения председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов. – И в итоге они достигли отличных результатов. Победители этого конкурса – гордость Тульского региона.

 

Светлана Квасова

– Предприниматели всегда проявляют большое внимание к конкурсу, потому что это престиж, возможность заявить о себе, наладить новые связи в бизнес-сообществе, – говорит директор центра «Мой бизнес» Светлана Квасова. – Что касается мер поддержки предпринимателей, сейчас готовятся новые национальные проекты, в рамках которых мы будем реализовывать комплексные услуги для предпринимателей в следующем году.


На конкурсе в этом году было учреждено десять номинаций.  Победителями в них стали:

  • Марина Гридина, управляющая РК Fusion, – «Бизнес-леди года»,
  • Дмитрий Корнилов, салон красоты «Фрида», – «Возможности без границ»,
  • Ольга Романова, парк-отель «Сенино», – «Лучшее предприятие размещения гостей региона»,
  • Татьяна Хромова, «Бего-ВелоШкола», – «Предприниматель года в социальной сфере»,
  • Павел Чегодаев, digital-агентство Streton, – «Предприниматель года в сфере IT-технологий»,
  • Алена Марущева, ресторан «Культура», – «Предприниматель года в сфере общественного питания»,
  • Алексей Фатеев, АО «Алексинстройконструкция», – «Предприниматель года в сфере производства»,
  • Антон Сапожков, ООО «Возрождение», – «Предприниматель года в сфере сельхозпроизводства»,
  • Александр Кучеров, магазины «Респект авто», – «Предприниматель года в сфере торговли»,
  • Наталия Пекленкова, сеть салонов красоты Nika, – «Предприниматель года в сфере услуг».

На конкурсе в этом году был определен победитель и еще в одной номинации – «Бизнес-гид года». Бизнес-гиды – это сотрудники администраций муниципальных образований, которые сопровождают проекты малого и среднего бизнеса, консультируют, помогают. Развитие института бизнес-гидов началось в Тульской области с 2019 года. Направлена их работа на то, чтобы создавать благоприятные условия для развития бизнеса, снижать административные барьеры. В 2020 году победительницей в этой номинации стала Наталья Вострикова, замглавы администрации Плавского района.

Победители во всех номинациях на награждении получили подарки от организаторов и партнеров конкурса, а также возможность пообщаться друг с другом и принять участие в увлекательной интеллектуальной игре.

Как ведут бизнес успешные предприниматели, на какие принципы и правила они опираются и что помогает им справляться с трудностями – всеми секретами своего дела победители конкурса поделились с Myslo. Читайте о них в нашем специальном проекте «Предприниматель года – 2020»!

Центр «Мой бизнес» реализует различные образовательные программы для предпринимателей во всех сферах бизнеса. Узнать о ближайших мероприятиях и зарегистрироваться на них можно на сайте центра.

Тула, ул. Кирова,                                            
135, к. 1, офис 420.
Тел. 8 (800) 600-777-1.
мойбизнестула.рф

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