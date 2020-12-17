Татьяна Хромова, руководитель БегоВелоШколы: «Дети вдохновили меня на открытие бизнеса»

Фото Юлии Леоновой и из архива героини публикации.

В Туле движение беговелоспорта основала и развивает многодетная мама Татьяна Хромова. Она воспитывает шестерых детей, и материнство стало отправной точкой для создания БегоВелоШколы.

Про беговелы сегодня знает почти каждый. Ни у кого не вызывает недоумения небольшой двухколесный велосипед

с подножками вместо педалей. Всем, кто видит малыша на таком транспортном средстве, сразу ясно – он с малых лет занимается спортом.

– Я дипломированный педагог в сфере физического воспитания и спорта. Моя специализация позволяет мне быть не узконаправленным тренером, а гармонично развивать детей с помощью различных видов физической активности.

До создания бизнес-проекта я успешно работала педагогом дополнительного образования и методистом отдела спортивного туризма и ориентирования, организовала секцию велотуризма для воспитанников Яснополянского детского дома.

Однако к занятиям с совсем маленькими детьми я пришла уже с появлением на свет своего третьего ребенка, в 2011 году.

В то время секций для детей до 4-х лет не было совсем, а мне как активной маме и тренеру очень хотелось развивать малышей именно с помощью спорта. О колоссальной пользе и значимости развития крупной моторики в раннем возрасте я знала еще со студенческих лет.

Именно тогда Татьяне удалось достать в Москве ее первый беговел (они только-только начали появляться в нашей стране). А потом всё закрутилось: видя успехи детей Татьяны, ее знакомые, знакомые знакомых стали интересоваться новинкой, и количество юных гонщиков начало стремительно расти.

– С этого момента в Туле под моим началом зародилось общественное движение «Беговел Тула», объединяющее единомышленников.

Мой бизнес ». «Начинать предпринимательскую деятельность было страшно, разобраться в нюансах предпринимательской деятельности помогли сотрудники центра

Каждый родитель вносил свой посильный вклад в развитие клуба. А я разработала эффективную методику раннего физического развития детей с помощью беговела.

Очень быстро о нас узнала вся Россия, мои воспитанники заставляли волноваться соперников на каждой беговелогонке.

Масштабы деятельности стали выходить за рамки общественного движения, и мое хобби плавно перетекло в любимую работу с официальным названием «БегоВелоШкола Татьяны Хромовой»

Конечно, и здесь без трудностей не обошлось. Первое, с чем столкнулась Татьяна, – найти зал, подходящий для занятий. Он должен был быть просторным, находиться не на окраине города, то есть быть доступным с точки зрения транспорта. Иногда приходилось объяснять, что занятия на беговелах – это не просто весело и нравится детям, но и является мощным стимулом для развития мозга ребенка.

– Любой спорт, предусматривающий перекрестные движения, будь то лыжи, плавание, велоспорт и другие, развивает не только координацию и баланс, но и интеллект ребенка. Согласно научным данным, дефицит крупной моторики в раннем возрасте тормозит познавательную активность и мозговую деятельность, в том числе речевые навыки. С помощью беговела ребенок безопасно и достаточно рано осваивает сложнокоординационные движения, избегая в будущем обращения к логопедам и дефектологам.

Очень полезным для меня стало участие в мероприятии «Мама-предприниматель», организованное центром « Мой бизнес ».

В настоящее время на регулярной основе в школе занимаются около ста детей. Кроме беговело- и велотренировок круглый год школа предлагает детям от года до 12 лет различные виды активности: гонки, трюковые соревнования, соревнования по спортивному ориентированию, спортивные праздники, квесты, беговело- и велоэкскурсии по достопримечательностям Тулы и области. Зимой дети с 2-х лет активно осваивают беговые лыжи.

Второй год подряд школа организует спортивно-познавательный семейный лагерь «БегоВелоSLЁT»: за три дня 3-летние ребята с легкостью преодолевают маршрут в 50 км по бездорожью национального парка «Угра» – все это благодаря регулярным тренировкам в течение года.

В планах у Татьяны расширение школы и работа над популяризацией этого вида спорта. Не терять оптимизма, уверенно развиваться и идти вперед Татьяне помогают старшие дети – они постоянные участники всех активностей БегоВелоШколы и уже могут делиться опытом с начинающими спортсменами. Также вдохновение она черпает в книге Б. и Л. Никитиных «Мы и наши дети».

– Именно в детях я черпаю вдохновение работать, делать их счастливыми, учить их быть активными и любить спорт, – говорит Татьяна.

БегоВелоШкола

Тула, ул. С. Перовской, 40.

Тел. 8 (953) 968-19-18.