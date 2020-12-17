город
город
Регистрация
Татьяна Хромова, руководитель БегоВелоШколы: «Дети вдохновили меня на открытие бизнеса»
Фото Юлии Леоновой и из архива героини публикации.

Татьяна Хромова, руководитель БегоВелоШколы: «Дети вдохновили меня на открытие бизнеса»

В Туле движение беговелоспорта основала и развивает многодетная мама Татьяна Хромова. Она воспитывает шестерых детей, и материнство стало отправной точкой для создания БегоВелоШколы.

 
Про беговелы сегодня знает почти каждый. Ни у кого не вызывает недоумения небольшой двухколесный велосипед
с подножками вместо педалей. Всем, кто видит малыша на таком транспортном средстве, сразу ясно – он с малых лет занимается спортом.
 
– Я дипломированный педагог в сфере физического воспитания и спорта. Моя специализация позволяет мне быть не узконаправленным тренером, а гармонично развивать детей с помощью различных видов физической активности.
 
До создания бизнес-проекта я успешно работала педагогом дополнительного образования и методистом отдела спортивного туризма и ориентирования, организовала секцию велотуризма для воспитанников Яснополянского детского дома.
 
Однако к занятиям с совсем маленькими детьми я пришла уже с появлением на свет своего третьего ребенка, в 2011 году.
 
В то время секций для детей до 4-х лет не было совсем, а мне как активной маме и тренеру очень хотелось развивать малышей именно с помощью спорта. О колоссальной пользе и значимости развития крупной моторики в раннем возрасте я знала еще со студенческих лет. 
 
Именно тогда Татьяне удалось достать в Москве ее первый беговел (они только-только начали появляться в нашей стране). А потом всё закрутилось: видя успехи детей Татьяны, ее знакомые, знакомые знакомых стали интересоваться новинкой, и количество юных гонщиков начало стремительно расти. 
 
 
– С этого момента в Туле под моим началом зародилось общественное движение «Беговел Тула», объединяющее единомышленников.
 
«Начинать предпринимательскую деятельность было страшно, разобраться  в нюансах предпринимательской деятельности помогли сотрудники центра «Мой бизнес».
 
Каждый родитель вносил свой посильный вклад в развитие клуба. А я разработала эффективную методику раннего физического развития детей с помощью беговела.
 
Очень быстро о нас узнала вся Россия, мои воспитанники заставляли волноваться соперников на каждой беговелогонке.
 
Масштабы деятельности стали выходить за рамки общественного движения, и мое хобби плавно перетекло в любимую работу с официальным названием «БегоВелоШкола Татьяны Хромовой»
 
 
Конечно, и здесь без трудностей не обошлось. Первое, с чем столкнулась Татьяна, – найти зал, подходящий для занятий. Он должен был быть просторным, находиться не на окраине города, то есть быть доступным с точки зрения транспорта. Иногда приходилось объяснять, что занятия на беговелах – это не просто весело и нравится детям, но и является мощным стимулом для развития мозга ребенка.
 
– Любой спорт, предусматривающий перекрестные движения, будь то лыжи, плавание, велоспорт и другие, развивает не только координацию и баланс, но и интеллект ребенка. Согласно научным данным, дефицит крупной моторики в раннем возрасте тормозит познавательную активность и мозговую деятельность, в том числе речевые навыки. С помощью беговела ребенок безопасно и достаточно рано осваивает сложнокоординационные движения, избегая в будущем обращения к логопедам и дефектологам. 
  
Очень полезным для меня стало участие в мероприятии «Мама-предприниматель», организованное центром «Мой бизнес». 
 
В настоящее время на регулярной основе в школе занимаются около ста детей. Кроме беговело- и велотренировок круглый год школа предлагает детям от года до 12 лет различные виды активности: гонки, трюковые соревнования, соревнования по спортивному ориентированию, спортивные праздники, квесты, беговело- и велоэкскурсии по достопримечательностям Тулы и области. Зимой дети с 2-х лет активно осваивают беговые лыжи. 
 
 
Второй год подряд школа организует спортивно-познавательный семейный лагерь «БегоВелоSLЁT»: за три дня 3-летние ребята с легкостью преодолевают маршрут в 50 км по бездорожью национального парка «Угра» – все это благодаря регулярным тренировкам в течение года.
 
 
В планах у Татьяны расширение школы и работа над популяризацией этого вида спорта. Не терять оптимизма, уверенно развиваться и идти вперед Татьяне помогают старшие дети – они постоянные участники всех активностей БегоВелоШколы и уже могут делиться опытом с начинающими спортсменами. Также вдохновение она черпает в книге Б. и Л. Никитиных  «Мы и наши дети».
 
 
– Именно в детях я черпаю вдохновение работать, делать их счастливыми, учить их быть активными и любить спорт, – говорит Татьяна.
  
БегоВелоШкола
Тула, ул. С. Перовской, 40.
Тел. 8 (953) 968-19-18.
 
 
Галерея
БегоВелоШкола, Фото: 1
БегоВелоШкола, Фото: 2
БегоВелоШкола, Фото: 3
БегоВелоШкола, Фото: 4
БегоВелоШкола, Фото: 5
БегоВелоШкола, Фото: 6
БегоВелоШкола, Фото: 7
БегоВелоШкола, Фото: 8
БегоВелоШкола, Фото: 9
БегоВелоШкола, Фото: 10
БегоВелоШкола, Фото: 11
БегоВелоШкола, Фото: 12
БегоВелоШкола, Фото: 13
БегоВелоШкола, Фото: 14
БегоВелоШкола, Фото: 15
показать все фотографии
Сюжет: «Предприниматель года – 2020»
Антон Сапожков: «Любое начинание требует усилий, но если есть желание, всё получится!»
Люди / Интервью
Антон Сапожков: «Любое начинание требует усилий, но если есть желание, всё получится!»
сегодня, в 15:30, 2 159 0
Алексей Фатеев: «Каждый день мы пытаемся становиться лучше»
Люди / Интервью
Алексей Фатеев: «Каждый день мы пытаемся становиться лучше»
сегодня, в 14:35, 1 188 0
Предприниматель Дмитрий Корнилов: «Когда есть цель, возможности не ограничены»
Люди / Интервью
Предприниматель Дмитрий Корнилов: «Когда есть цель, возможности не ограничены»
сегодня, в 13:16, 4 467 0
Павел Чегодаев: «Бояться нельзя. Берешь и делаешь – тогда придет успех»
Люди / Интервью
Павел Чегодаев: «Бояться нельзя. Берешь и делаешь – тогда придет успех»
сегодня, в 12:34, 4 303 1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:33 +1
Другие статьи по темам
Событие
беговелоспортБегоВелоШкола
Люди
Татьяна Хромова
Место
Тула
Предприниматель Александр Кучеров: «Ставьте высокие цели и никогда не отказывайтесь от своей мечты»
Предприниматель Александр Кучеров: «Ставьте высокие цели и никогда не отказывайтесь от своей мечты»
Предприниматель Алена Марущева: «Специалистами не рождаются - ими становятся»
Предприниматель Алена Марущева: «Специалистами не рождаются - ими становятся»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.