Марина Гридина, управляющая РК Fusion: «За успехом всегда стоит команда»

Уже 13 лет она управляет развлекательным комплексом Fusion, стояла у истоков открытия боулинга и ресторана, а сейчас готовится представить гостям обновленное заведение.

Вынужденное закрытие заведений в стране позволило провести реновацию Fusion

без ущерба для отдыха гостей.

- Марина, как Вы пришли в эту сферу?

- В Fusion я впервые попала в качестве гостя, потом пришла работать экономистом, через какое-то время стала управляющей, а затем директором. Занималась всеми вопросами работы заведения, прошла курсы официанта, бармена и другие, чтобы понимать процесс изнутри (благодаря этому могу заменить любого сотрудника, кроме повара). Перед открытием боулинга мы посетили многие боулинги страны, изучили оборудование, чтобы выбрать для себя лучшее. Сейчас Fusion — это более 2500 кв. м развлечений для активного отдыха, 19 профессиональных столов в бильярдном клубе, 9 дорожек боулинга и клубный ресторан. Возраст наших гостей — от 5 лет до бесконечности.

В боулинге произошел масштабный апгрейд.

- Руководить таким крупным проектом наверняка непросто. Что помогает справляться?

- Я всегда много училась и до сих пор повышаю квалификацию. С началом пандемии первое, что я сделала, — записалась на несколько онлайн-курсов. Считаю, что в день, когда я не смогу учиться, мне пора выходить на пенсию (смеется).

Главные мои помощники — мой муж и моя команда, потому что успех — это всегда общее дело. Во Fusion большая часть коллектива работает более 10 лет. Это люди, у которых многому можно научиться и которые понимают, что мы все вместе движемся к одной цели. Я горжусь тем, что сотрудники ценят нас как работодателя, а значит, они чувствуют стабильность и для них комфортны условия труда.

А еще нас всех объединяет любовь к нестандартным задачам, в которых каждый может проявить себя, и удовольствие от того, что мы дарим людям праздник. Видеть радость детей, которые отмечают у нас дни рождения, счастливые глаза взрослых после мероприятий — это ни с чем не сравнится.

Есть отличный вопрос-тест: представь, что тебе не платят за твою работу — ты будешь готов ею заниматься? Мой ответ — да, я готова.

- Есть мнение, что у общепита короткий цикл жизни. Как Fusion удается не надоесть гостям?

- Да, гости действительно устают от «одних и тех же стен», поэтому нужны обновления — в интерьере, меню, программе. Fusion постоянно меняется: сначала бильярд, потом боулинг, затем клубный ресторан, так что наш развлекательный комплекс прожил уже несколько циклов. Изменения в этой сфере должны быть непрерывны, нужен постоянный анализ конкурентов, иначе когда ты начнешь терять гостей, будет уже поздно. Одна из задач руководителя — всегда вовремя находить что-то новое.

На этот год мы запланировали обновление Fusion, а пандемию использовали как шанс провести реновацию не в ущерб отдыху гостей. Мы обновили бильярд и провели апгрейд боулинга, реконструировали первый этаж и в 2021 году откроем еще 900 кв. м для отдыха и развлечений. В ближайшее время откроется бесплатная дет­ская секция по обучению бильярду.

Обновлен бильярд: перетянуты столы, заменены кии. Скоро откроется

free zone бильярда для детей.

Моя цель — создать уникальный развлекательный комплекс для всей семьи, в котором каждый найдет себе занятие по душе, популяризировать активный отдых и предоставить новые рабочие места, в том числе для молодежи без опыта работы. А главная задача — стать любимым местом отдыха туляков и гостей города.

Модернизация кухонного оборудования позволила сделать блюда еще вкуснее и добавить новые позиции в меню. В праздники и каникулы Fusion будет работать до 23.00.

Проект обновления комплекса очень масштабный. Реализовать его помог центр «Мой бизнес», в который мы обратились за кредитом и получили его — оперативно и под очень низкий процент. Честно, не ожидала.

Мы привыкли к тому, что бизнес выживает самостоятельно.

А оказалось, что нам есть куда обратиться, получить помощь не на словах, а на деле.

- Вы победили в номинации «Бизнес-леди» конкурса «Предприниматель года». Почему решили в нем участвовать?

- Я узнала о конкурсе случайно, почитала критерии оценки конкурсантов и поняла: я им соответствую. Это руководящий стаж, стремление к обучению, постоянное участие в социальных проектах. Мы организуем турниры по боулингу и бильярду и бесплатные тренировки для людей с нарушением слуха. Проводим благотворительные мероприятия для Российского союза ветеранов, организации «Маленькая страна — мы есть», школ-интернатов, ветеранов войны, многодетных семей и др. Мы открыты для всех, кому можем подарить радость. Всё это мы делаем на постоянной основе и считаем нормой, и когда нашу ежедневную работу высоко оценивают — это очень важно и значимо.

- Что является для Вас источником сил и вдохновения?

- Понимание, что мне некуда отступать: на мне огромная ответственность — коллектив, который должен чувствовать уверенность и нести ее в свои семьи. Да, бывает непросто, но с утра проснулся — и идешь дальше. Не хватает знаний — учись, не хватает сил — отдохни и действуй. И еще: за любым успешным человеком стоят люди, которые его поддерживают. У меня это семья — моя крепость — и команда.

Совет начинающим предпринимателям: главное – верить в себя. Если есть идея, но не хватает стартового капитала – он есть у другого, у кого нет идеи и времени. Ищите и действуйте! Дорогу осилит идущий.

Развлекательный комплекс Fusion

Тула, ул. Каминского, 24-а, тел. (4872) 250-350.

fusion71.ru

Инстаграм