Предприниматель Алена Марущева: «Специалистами не рождаются - ими становятся»

Два года назад ресторан-бар открыл свои двери для туляков и сразу же завоевал их сердца.

- Алена, как вы попали в ресторанную сферу?



- В ресторанную сферу я попала совершенно случайно. За свою жизнь по ряду причин меняла сферу своей деятельности. Была ведущим специалистом отдела кредитования юридических лиц. В 2009 году, когда вышла в декрет, создала с партнером туристическое агентство «Улетай» Оно успешно существует уже 11 лет. В 2018 году мы с нашей командой открыли « - В ресторанную сферу я попала совершенно случайно. За свою жизнь по ряду причин меняла сферу своей деятельности. Была ведущим специалистом отдела кредитования юридических лиц. В 2009 году, когда вышла в декрет, создала с партнером туристическое агентство «Улетай» Оно успешно существует уже 11 лет. В 2018 году мы с нашей командой открыли « Культуру » - ресторан - бар в здании бывшего Епархиального училища с авторской кухней и уютной летней верандой. И теперь это – семейный бизнес-проект и инвестиция. Специалистами не рождаются сразу, ими становятся путем упорной работы над собой и постоянным совершенствованием. Считаю, что в любом возрасте можно поменять и увлечения, и сферу деятельности, главное, делать качественный продукт, и чтобы это приносило тебе удовлетворение, но и прибыль конечно.

- Чем уникально здание, в котором открылась «Культура»?

- В нашем здании, расположенном на территории пространства «Искра», согласно историческим данным в 18 веке была кухня, которая кормила благородных девиц Тулы, обучавшихся в Епархиальном женском училище. Училище основано известным фабрикантом Николаем Маликовым, истинной страстью которого были «изящнейшие произведения искусства». Данный факт мы взяли за основу нашей концепции и продолжаем развивать культурные и гастрономические традиции нашего города.

- Каким же образом?

- По задумке шеф-повара с многолетним стажем Сергея Кондратова, основу концепции кухни ресторана составляет креативная Европейская кухня с понятными блюдами каждому жителю современного города. «Культура» – это ресторан-бар, в котором одинаково комфортно любителям ароматного мяса на гриле, сладкоежкам, адептам здорового питания и ценителям вина.

- А что говорят ваши гости про интерьер заведения?

- Нам часто говорят наши гости, что интерьер « Культуры » не похож ни на какой другой. Это повод для гордости. Сохраненные старинные интерьеры погружают наших гостей в атмосферу начала XX века. Культура стала первопроходцем сочетания двух стилей: старинная кладка стен из благородного красного кирпича, стальные подсвечники, картины в бетоне или облитые краской, которые по-моему великолепно сочетаются с хрустальными люстрами, арт-инсталляциями и мебелью в стиле «современная классика». Каждый элемент декора в ресторане был отобран с душей собственноручно для создания уюта для наших гостей.

Большой зал ресторана являет собой идеальное место для уединенных бесед, деловых обедов, званых ужинов, отмечания важных событий. Зал первого этажа, украшенный баром из подсвеченного оникса, сочетает в себе место встреч друзей с chill-атмосферой по будням и яркими вечеринками по выходным.

- Расскажите о вашей команде?

- С момента открытия у нас сплоченная команда, которая совместными усилиями ведет наше детище к успеху. Считаю, что в данной сфере слаженная командная работа это главное. Мы совместными усилиями и каждый со своей стороны отдельно стараемся делать качественный продукт для гостей города и для наших жителей, всегда работаем на 100 баллов. За три года существования проекта каждый из нас уже наверно прошел то, что некоторые в данной сфере постигают десятилетиями. Много факторов сошлось для такого ускоренного роста – и новый проект Искра, который находиться до сих пор на пике популярности, и продуманная концепция ресторана, и много мероприятий, проводившихся в Туле в последние 3 года. Например, за 10 дней новогодних праздников, когда Тула была новогодней столицей нас посетило около 5000 гостей. Потом по приглашению Администрации города мы обменивались опытом с коллегами из Рязани, где была Новогодняя столица в прошлом году.

- Тяжело пришлось во время пандемии?



- Конечно же, пандемия очень сильно повлияла на сферу общественного питания. Во время ограничений мы три месяца работали в минус. Летом старались отработать средства, которые брали в кредит для поддержания работы ресторана и сохранения нашей команды. Большое спасибо хочется сказать центру « - Конечно же, пандемия очень сильно повлияла на сферу общественного питания. Во время ограничений мы три месяца работали в минус. Летом старались отработать средства, которые брали в кредит для поддержания работы ресторана и сохранения нашей команды. Большое спасибо хочется сказать центру « Мой бизнес », который все время был с нами на связи. Как и администрация Тульской области. Мы были информированы обо всех мерах поддержки, которые оказывало нам правительство РФ и Тульская область.

- Что помогло стать одними из лучших в этой сфере?

- Поход в ресторан для встреч с друзьями, коллегами или семьей это уже норма жизни для многих. В дальнейшем это сфера будет только развиваться и совершенствоваться. Тем более в нашем городе, где туризм сейчас стал одной из приоритетных отраслей. Мы стараемся меняться для наших гостей постоянно, чтобы им было интересно и уютно, создаем праздник. На каждое важное событие делаем новый декор, как внутри, так и на входных группах ресторана. Раз в месяц меняем бизнес-ланчи, каждый квартал выпускаем новое меню с новыми блюдами и напитками. Читаем каждый отзыв, стараемся слышать и слушать наших гостей. Они – наши главные люди в ресторане! И благодаря слаженной командной работе и конечно же благодарностям от гостей и туристов нашего города наш ресторан сходит в список ТОП 5 рекомендуемых к посещению мест для отдыха нашего города. А наш бар стоит на первом месте в рейтинге лучших баров Тулы по мнению сайта TripAdvisor.