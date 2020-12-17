Ольга Романова, директор парк-отеля «Сенино»: «Путь к успеху? На нём не бывает финиша!»

Фото Юлии Леоновой и ООО «Сенино».

Ольга управляет и буквально живет одноименным парк-отелем для загородного семейного отдыха.

Бизнес Запуск: ноябрь 2017 года.

Собственник: ООО «Вектор».

Стартовые вложения: солидные.

Штат: 10 постоянных работников, 5-6 привлекаются в сезон для усиления.

Выручка за 9 месяцев 2020 года: 16 млн 200 тысяч.

На старт!

– В отельном бизнесе я не новичок. Моя трудовая деятельность связана с оздоровительным центром «Энергетик» в Алексинском районе. Это была типичная ведомственная база плюс загородный детский лагерь. Я пришла туда еще пионервожатой в 16 лет, после окончания вуза трудоустроилась кладовщиком. С 2015 года возглавила предприятие. Большой опыт я получила во время работы управляющим в соседнем парк-отеле «Премьера», в загородном отеле нового уровня.

В этом проекте я с конца 2016 года: инвесторы вышли на меня и пригласили в « Сенино ». Что это было? Бывший советский пионерлагерь в Заокском лесу. Все мы знаем, как в 90-е такие лагеря закрывались пачками. За 20 лет территории пришли в полный упадок. В 2011 году учредитель ООО «Сенино» купил землю со старыми постройками. Было принято решение о реновации и создании объекта размещения для семейного отдыха. Возвели 10 просторных коттеджей, полностью реконструировали два больших спальных корпуса.

К чему я тогда пришла? Заросшая территория, на которой стояли коттеджи, никакой инфраструктуры. Огромный объем работы. Первым делом важно было понять, что осталось, «откопать» и проверить на пригодность, восстановить все коммуникации.

За год мы завершили реконструкцию и в ноябре 2017 года зарегистрировались на Booking.com.

Мы находимся в лесистой местности, в полутора километрах от трассы М2, и первыми нашими гостями стали путешественники, те, что проезжали мимо или направлялись в деловые поездки. Со временем поняли, что работать, как «койка на ночь», недостаточно, и начали улучшать сервис, расширять перечень услуг, обучать персонал, расти, и к концу 2019 года стартовали как настоящий загородный отель. Тогда же прошли классификацию на три звезды.

Кадры решают всё

Уверена: люди – главное в бизнесе. Большая сложность в бизнесе – нехватка компетенций, грамотного персонала, людей. С этим на старте столкнулась и я. Было непросто. Свой опыт у меня был богатый, но нужна была крепкая команда. Я уверена: кадры решают всё, какой бы избитой эта фраза ни была.

Сейчас мой коллектив – 10 штатных работников, все жители близлежащих районов (я сама уроженка Алексина). В сезон мы принимаем на работу по договору еще 5-6 человек.

Люди – главное в бизнесе. Найти хорошие кадры непросто, часто профессионалов нужно растить самим.

Переобуваться на ходу

Поднимать что-то с нуля непросто. Трудностей на старте было достаточно. Помню моменты, когда руки опускались.

Основные сложности в реновации были финансовыми. На старте не хватало оборотных средств. Очень помогала поддержка учредителей. А спасала только вера в результат.

Трудности есть не только на старте. Важно уметь переобуваться на ходу – переформатировать свою деятельность, рисковать и креативить.

Успешен ли твой бизнес ? На этот вопрос трудно ответить. Успех – это то, чего нельзя добиться раз и навсегда. Стремление к успеху должно быть постоянным. Финиша нет, планка только повышается.

Я не могу припомнить момента, когда я поняла: «всё, кажется, дело пошло». Жизнь такая: даже если тебе начинает казаться, что ты чего-то достиг, судьба подкинет новые задачи. Сегодняшние события показали всем, как всё зыбко.

Огромная мотивация – люди, которые в меня верят: близкие, коллеги. Те, кто находятся рядом и кого я не могу подвести. Вера – мощный мотиватор.

Про поддержку

В моей деятельности очень помогали учредители. И, конечно, мы активно используем меры поддержки, которые реализует центр « Мой бизнес ».

Когда ввели первые коронавирусные ограничения, это был форс-мажор. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нас спасли госконтракты с региональным минздравом. Летом 2020-го мы размещали у себя врачей, приехавших бороться с коронавирусом. Правительство обратилось к нам и «за помощью», и «с помощью». Это помогло нам выжить.

Похожий социальный проект был у нас летом 2019 года, когда мы принимали у себя 100 детей из затопленных районов Иркутской области.

Спасибо!

Каким должен быть успешный предприниматель? Уверенным в себе, целеустремленным, открытым к общению. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» – в бизнесе это очень важно. Я не говорю банальностей про деньги, мы за каждым словом их подразумеваем. Важно, чтобы вокруг были люди, без них ничего не получится.

Я хочу сказать слова благодарности учредителям за то, что поверили в меня, дали возможность «вырасти» в этом проекте, что доверяют и поддерживают в тяжелые моменты бизнеса . Своему коллективу – за самоотдачу, поддержку в любых начинаниях. Без них я бы не смогла достигнуть таких результатов. И конечно, близким людям. За то, что всегда рядом и верят в меня.

Парк-отель «Сенино»

Тульская область,

Заокский р-н,

Малаховское с.п., д. Сенино

Тел. +7 (800) 77-00-495.