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Предприниматель Александр Кучеров: «Ставьте высокие цели и никогда не отказывайтесь от своей мечты»

Предприниматель Александр Кучеров: «Ставьте высокие цели и никогда не отказывайтесь от своей мечты»

Александр Кучеров, основатель «Респект Авто», – победитель в номинации «Предприниматель года в сфере торговли».

За 10 лет своего существования компания «РЕСПЕКТ АВТО» превратилась в сильнейшую команду профессионалов по подбору запчастей и обслуживанию автомобилей.
 
- Как появилась идея создания магазина по продаже автозапчастей и аксессуаров?
 
- С детства было интересно все, связанное с транспортом. В 2007-м, когда еще учился в ТулГУ, начал заниматься куплей-продажей автомобилей с пробегом. Первая же сделка принесла 20 тысяч рублей. На эти деньги я купил два автомобиля, которые требовали кузовного ремонта, и «донора» – авто на запчасти. Когда я починил и продал эти машины, возник вопрос: что делать с оставшимися запчастями? Разместил объявление о продаже и сразу же понял, что запчасти продавать проще и выгоднее. В 2009 году поставщик новых запчастей предложил мне сотрудничество, и я закупил первую партию кузовных деталей и оптики. К концу года я уже четко понимал, что продажа запчастей – хороший бизнес с невысокой конкуренцией. 10 сентября 2010 года открыл свои двери первый магазин «РЕСПЕКТ АВТО». 
 
- Что лежит в основе идеологии компании?
 
- В основе идеологии компании лежит бережное отношение к партнерам, внимание к потребностям покупателей, стремление к длительному сотрудничеству, основанному на доверии и взаимоуважении. Это отражено в самом названии компании – «РЕСПЕКТ», в переводе с английского означает «уважение». И для нас это главный принцип работы.   
 
- Когда вы задумались о создании сети магазинов?
 
- Покупатели приезжали к нам и из области, порой люди ждали в очереди даже на улице. И  мы задумались о создании сети магазинов. Сейчас у нас их шесть, в Туле и области. В этом году мы открыли новый магазин на ул. Ликбеза в новом формате – магазин и автосервис в одном здании. Весной 2021 года откроется второй сервис в поселке Горелки – большой комплекс на пять постов, совмещенный с магазином. Хотим освоить и соседние регионы. Активно ведется работа по развитию франшизы и ее запуску.  
 
- Помогает ли в бизнесе ваша семья?
 
- С самого начала супруга поддерживала все мои начинания. Ксения ездила вместе со мной покупать машины для продажи или разбора даже в другие регионы. Она придумала название для нашей сети, помогала с разработкой рекламы. Бывает, я задерживаюсь на работе допоздна, Ксюша расстраивается, но понимает, что это необходимо. 
 
- Тяжело пришлось в период пандемии?
 
- В бизнесе важно использовать все возможности для роста, в том числе обращаться за господдержкой. В этом году центр «Мой Бизнес» помог нам в «упаковке» в франшизы. А «рефинансирование кредита» на выгодных условиях оказалось как никогда кстати.   
 
- Что нужно, чтобы начать бизнес?
 
- Чтобы начать бизнес, нужны желание, амбициозность, целеустремленность. Надо не бояться пробовать новое и совершать ошибки. И быть готовым работать со 100% отдачей столько, сколько необходимо для результата. Ставьте  высокие цели, пробуйте и никогда не отказывайтесь от своей мечты. Все обязательно получится!
 
- Вы до сих пор принимаете активное участие в жизни компании?
 
- В первые годы работы компании я совмещал работу продавца, водителя, грузчика, бухгалтера, занимался рекламой, документами. Сейчас у нас большой штат, но я, как и раньше, принимаю активное участие в жизни компании, в обсуждении и запуске новых проектов.
 
 

Дата запуска бизнеса:  Сентябрь 2010 г.

Адреса:

Тула, ул. Дм. Ульянова д.3,  +7 (4872) 75-33-33

ул. Н. Руднева д.46, +7 (4872) 75-46-46

ул. Кутузова д.36, +7 (4872) 75-36-36

пос. Горелки ул. Большая, д.1А, +7 (4872) 75-71-71

ул. Ликбеза д.9,  +7 (4872) 75-09-09

г. Новомосковск, ул. Первомайская д.77 пом.5, +7 (48762) 70-300.

Телефон: +7 (4872) 755-755.

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