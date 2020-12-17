Предприниматель Александр Кучеров: «Ставьте высокие цели и никогда не отказывайтесь от своей мечты»

- Как появилась идея создания магазина по продаже автозапчастей и аксессуаров?

- С детства было интересно все, связанное с транспортом. В 2007-м, когда еще учился в ТулГУ, начал заниматься куплей-продажей автомобилей с пробегом. Первая же сделка принесла 20 тысяч рублей. На эти деньги я купил два автомобиля, которые требовали кузовного ремонта, и «донора» – авто на запчасти. Когда я починил и продал эти машины, возник вопрос: что делать с оставшимися запчастями? Разместил объявление о продаже и сразу же понял, что запчасти продавать проще и выгоднее. В 2009 году поставщик новых запчастей предложил мне сотрудничество, и я закупил первую партию кузовных деталей и оптики. К концу года я уже четко понимал, что продажа запчастей – хороший бизнес с невысокой конкуренцией. 10 сентября 2010 года открыл свои двери первый магазин « РЕСПЕКТ АВТО ».

- Что лежит в основе идеологии компании?

- В основе идеологии компании лежит бережное отношение к партнерам, внимание к потребностям покупателей, стремление к длительному сотрудничеству, основанному на доверии и взаимоуважении. Это отражено в самом названии компании – « РЕСПЕКТ », в переводе с английского означает «уважение». И для нас это главный принцип работы.

- Когда вы задумались о создании сети магазинов?

- Покупатели приезжали к нам и из области, порой люди ждали в очереди даже на улице. И мы задумались о создании сети магазинов. Сейчас у нас их шесть, в Туле и области. В этом году мы открыли новый магазин на ул. Ликбеза в новом формате – магазин и автосервис в одном здании. Весной 2021 года откроется второй сервис в поселке Горелки – большой комплекс на пять постов, совмещенный с магазином. Хотим освоить и соседние регионы. Активно ведется работа по развитию франшизы и ее запуску.

- Помогает ли в бизнесе ваша семья?

- С самого начала супруга поддерживала все мои начинания. Ксения ездила вместе со мной покупать машины для продажи или разбора даже в другие регионы. Она придумала название для нашей сети, помогала с разработкой рекламы. Бывает, я задерживаюсь на работе допоздна, Ксюша расстраивается, но понимает, что это необходимо.

- Тяжело пришлось в период пандемии?

- В бизнесе важно использовать все возможности для роста, в том числе обращаться за господдержкой. В этом году центр « Мой Бизнес » помог нам в «упаковке» в франшизы. А «рефинансирование кредита» на выгодных условиях оказалось как никогда кстати.

- Что нужно, чтобы начать бизнес?

- Чтобы начать бизнес, нужны желание, амбициозность, целеустремленность. Надо не бояться пробовать новое и совершать ошибки. И быть готовым работать со 100% отдачей столько, сколько необходимо для результата. Ставьте высокие цели, пробуйте и никогда не отказывайтесь от своей мечты. Все обязательно получится!

- Вы до сих пор принимаете активное участие в жизни компании?

- В первые годы работы компании я совмещал работу продавца, водителя, грузчика, бухгалтера, занимался рекламой, документами. Сейчас у нас большой штат, но я, как и раньше, принимаю активное участие в жизни компании, в обсуждении и запуске новых проектов.