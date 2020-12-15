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Обнаженный опыт: как я работала натурщицей
Автор: Анна Чекмазова. Фото: Дмитрий Дзюбин

Обнаженный опыт: как я работала натурщицей

Автор Myslo Аня Чекмазова позировала скульпторам в колледже искусств имени Даргомыжского и рассказывает об отношении к обнаженному телу как к предмету творчества.

Впереди меня ждали 3−4 сеанса позирования по четыре часа. За несколько дней до первого визита в колледж мне было очень волнительно. В голове крутилось: «А как это будет? Как мне унять волнение во время процесса? Так, надо будет сконцентрироваться на дыхании. А если я не смогу так долго находиться в одном положении?» и другие вопросы.

 

В мастерской было семь человек: два студента, четыре студентки и преподаватель. Мое внимание сразу захватили ванна с глиной, специальные приспособления и различные скульптуры. Где-то стояли готовые работы, где-то — недоделанные, лежали формы для заливки, на стенах висели рисунки, наброски, эскизы. Очень атмосферно. Посередине стоял он — подиум для модели.


Ванна с глиной для лепки.

Когда я только зашла в студию, чувствовала стеснение — не каждый день обнажаешься перед группой людей.

Но потом произошло то, что очень меня удивило и чего я не ожидала, — стеснение ушло.

Это было странно, ведь в голове знание, что в такой ситуации логично испытывать дискомфорт. А по факту — спокойствие и любопытство.

 

Этому сильно способствовала атмосфера: дружелюбные студенты, комфортная тишина, а иногда и интересные разговоры, чай в перерывах и, самое главное, — ощущение причастности к искусству.

 

Парадокс: в наше время сильно используется тема 18+, но, можно сказать, табуирована тема естественного тела. Поясню. Никого уже не удивляет использование «взрослых» сцен в фильмах, полуобнаженные образы на вечеринках, пропаганда получения быстрого удовольствия в песнях. При этом я много раз наблюдала у людей стыд, смущение, а иногда и отвращение, когда они видели, например, вазы, кружки с декором йони. Не показатель ли это неприятия своего собственного тела и тела в принципе? Как по мне, то да.

Скульпторы рассматривают тело как форму. Им важны пропорции, силуэт, конструктивный анализ фигуры. Здесь не только про визуальное восприятие, но и про понимание анатомии, знание скелета, мышц, тканей.

«Для студентов лепка с натуры — это прежде всего тренировочный процесс, подготовка к самому ремеслу, — рассказывает Виктор Дмитриевич Буслаев, преподаватель скульптурного отделения. — Это нахождение пластики (то есть движение фигуры), постановка ее на опорную ногу, нахождение пропорций, анатомии, костей, наполненность формы (например, резко намеченные мышцы) и завершающий этап — обобщение. Он представляет собой избавление от мелких деталей. К примеру, волосы мы обобщаем: не лепим каждый волосок, а превращаем их в локоны или в одну большую массу».

Сначала я позировала в разных положениях, а студенты делали эскизы карандашом. Так мы искали ту позу, которую используем для скульптуры. Первой выбрала очень неудобную позицию: с поднятыми изогнутыми руками. Ощущение, будто 15 минут стояла в планке. Сложно. Несмотря на отсутствие одежды, было жарко от нагрузки. В какой-то момент начался тремор. Конечно, ребята говорили о том, что я могу отдыхать. Но мне было интересно простоять этот отрезок времени не двигаясь.

Вторая и третья позы оказались выигрышными. Выбирали из них. Остановились на сидячей. Казалось бы, сидеть легко. Но в ней я поджимаю ноги под себя, и они быстро покрываются иголками.

 

Позирование похоже на медитацию: сохранение одной позы на протяжении долгого времени и гармонизация сознания. Рой мыслей одолевает. Они летают то в прошлом, то в будущем, то концентрируются на том, что онемела нога. Стоп, тишина, удается задержать внимание на дыхании или на ощущениях. Пробежала случайная мысль — всё заново. В какой-то момент мыслей всё меньше, а ум всё спокойнее.

Опыт, определенно, интересный. Это и про принятие своего тела, и про замедление, нахождение здесь и сейчас.

 

Моделью может стать каждый. Позирование оплачивается (сумма разнится в зависимости от цели — портрет, торс, обнажённая фигура). Когда желающих много, они распределяются между отделениями скульптуры и живописи.

Если хотите попробовать, звоните по телефону 8 (909) 26-46-055, преподаватель скульптурного отделения Виктор Дмитриевич Буслаев.

Галерея
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 1
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 2
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 3
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 4
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 5
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 6
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 7
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 8
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 9
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 10
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 11
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 12
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 13
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 14
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 15
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 16
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 17
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 18
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 19
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 20
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 21
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 22
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 23
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 24
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 25
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 26
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 27
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 28
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 29
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 30
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 31
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 32
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 33
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 34
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 35
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 36
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 37
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 38
Я — натурщица: каково позировать обнаженной, Фото: 39
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 19:00 +8
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