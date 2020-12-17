Наталия Пекленкова, руководитель сети Nika Beauty Style: «Я должна быть авторитетом для сотрудниц!»

Фото Юлии Леоновой и из архива героини публикации.

- Я упорный человек, если передо мной стоит цель, преград не вижу вообще, пойду любым путем. Идея заняться бизнесом пришла в 2000 году – после тяжелых 90-х. Есть было нечего, надеть тоже, надо было как-то кормить детей. Ко мне в Тулу приехала родная сестра с Дальнего Востока, мы решили открыть парикмахерскую, так как по профессии я парикмахер. Реализовать идею оказалось очень непросто. Столкнулись с кучей проблем – не было связей, денег, помещений.

Пришлось снять коридор в здании на ул. Демонстрации – это оказалось единственное доступное помещение. Своими силами построили стены, уложили пол.

На открытие бизнеса заняли крупную сумму – около 3,5 тысяч долларов.

– Это был наш небольшой прорыв в бизнесе. Появились клиентки, работа наладилась. Я практически жила на работе – изобретала стрижки, придумывала окрашивания. Первый год работала только на долг. Меня мотивировало одно – поставить дочь на ноги, дать ей образование и всё то, чего я не получила в детстве.

Опасения тулячки не сбылись, бизнес стал приносить прибыль. Пришло время открыть еще одну парикмахерскую. Новая точка появилась в Веневе:

– Да, в то время мы Венев прямо взорвали! Колористика была на ходу, женщинам нравилось кардинально меняться. Каждое утро я и девочки-мастера приезжали из Тулы, а у нас уже очередь стояла! Работы было очень много. Клиентки хвалили нас и за идеи.

Через два года помещение выкупил супермаркет, и работу в Веневе пришлось свернуть.

– За это время я выучила веневских мастеров. Пока в помещении шел ремонт, они открыли собственную парикмахерскую. Я уже не увидела смысла туда возвращаться, решила развиваться в Туле: нашла помещения на ул. Курковой, на Косой Горе и в Мясново. Открыла сразу три точки, чтобы получать среднюю прибыль.

Со временем в свой бизнес Наталия Геннадиевна привлекла и дочь – она окончила международную школу, стала тренером по бизнесу. Сейчас проводит различные тренинги с административным персоналом.

– Три года назад я поняла, что срочно нужно всё менять! Парикмахерских вокруг много, а у нас должна быть сеть салонов. Я пришла домой и сказала мужу, что будем делать ремонт, ломать всё! Кстати, мы с ним параллельно занимаемся строительным бизнесом, поэтому такого рода трудностей не боимся. Отремонтировали четыре парикмахерских, меняли полностью оборудование, даже мастеров. Я начала ездить на курсы, мастер-классы и обучаюсь до сих пор, не хочу останавливаться на достигнутом.

Один из проектов Наталии – школа по бьюти-индустрии. На ее развитие тулячка взяла займ в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

– Мои салоны – моя жизнь! Они созданы с великой любовью к людям и для людей. Я тщательно отбираю сотрудников для сети, и, поверьте, высокий профессионализм – не главный критерий отбора. Я знаю, как важна поддержка для молодых, которые только начинают свой путь.

Я открыла школу, где любой, кто готов развиваться и не стоит на месте, получит востребованную профессию и может стать членом нашей дружной команды. Для меня мой коллектив – это моя семья!

У Наталии Геннадиевны множество новых идей, но пока их сложно реализовать:

– Моя цель – убрать маленькие парикмахерские и сделать в центре города один большой салон с косметологией. Масштабный проект должен был появиться год назад. Но из-за пандемии пришлось перенести сроки. Я уверена – эти сложности временные.

У меня работают 60 молодых девчонок, я должна быть для них авторитетом. Дома обучаюсь, да, иногда что-то не получается, сижу плачу. Думаю, ну когда уже буду жить спокойнее? Нет, это, наверное, не про меня. Это слишком скучно.

Дата запуска бизнеса: 19 октября 2000 г. – парикмахерская «Красотка».

Стартовые вложения – 3,5 тыс. $

Количество сотрудников – 60 человек.

Сеть салонов красоты Nika Beauty Style