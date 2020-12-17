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Наталия Пекленкова, руководитель сети Nika Beauty Style: «Я должна быть авторитетом для сотрудниц!»
Фото Юлии Леоновой и из архива героини публикации.

Наталия Пекленкова, руководитель сети Nika Beauty Style: «Я должна быть авторитетом для сотрудниц!»

Тулячка – победитель конкурса в номинации «Предприниматель года в сфере услуг».  Наталия Пекленкова поделилась историей успеха. 

- Я упорный человек, если передо мной стоит цель, преград не вижу вообще, пойду любым путем. Идея заняться бизнесом пришла в 2000 году – после тяжелых 90-х. Есть было нечего, надеть тоже, надо было как-то кормить детей. Ко мне в Тулу приехала родная сестра с Дальнего Востока, мы решили открыть парикмахерскую, так как по профессии я парикмахер. Реализовать идею оказалось очень непросто. Столкнулись с кучей проблем – не было связей, денег, помещений.
 
Пришлось снять коридор в здании на ул. Демонстрации – это оказалось единственное доступное помещение. Своими силами построили стены, уложили пол. 
 
На открытие бизнеса заняли крупную сумму  – около 3,5 тысяч долларов. 
 
– Это был наш небольшой прорыв в бизнесе. Появились клиентки, работа наладилась. Я практически жила на работе – изобретала стрижки, придумывала окрашивания. Первый год работала только на долг. Меня мотивировало одно – поставить дочь на ноги, дать ей образование и всё то, чего я не получила в детстве. 
 
 
Опасения тулячки не сбылись, бизнес стал приносить прибыль. Пришло время открыть еще одну парикмахерскую. Новая точка появилась в Веневе:
 
– Да, в то время мы Венев прямо взорвали! Колористика была на ходу, женщинам нравилось кардинально меняться. Каждое утро я и девочки-мастера приезжали из Тулы, а у нас уже очередь стояла! Работы было очень много. Клиентки хвалили нас и за идеи.
 
Через два года помещение выкупил супермаркет, и работу в Веневе пришлось свернуть. 
 
– За это время я выучила веневских мастеров. Пока в помещении шел ремонт, они открыли собственную парикмахерскую. Я уже не увидела смысла туда возвращаться, решила развиваться в Туле: нашла помещения на ул. Курковой, на Косой Горе и в Мясново. Открыла сразу три точки, чтобы получать среднюю прибыль. 
 
Со временем в свой бизнес Наталия Геннадиевна привлекла и дочь – она окончила международную школу, стала тренером по бизнесу. Сейчас проводит различные тренинги с административным персоналом. 
 
– Три года назад я поняла, что срочно нужно всё менять! Парикмахерских вокруг много, а у нас должна быть сеть салонов. Я пришла домой и сказала мужу, что будем делать ремонт,  ломать всё! Кстати, мы с ним параллельно занимаемся строительным бизнесом, поэтому такого рода трудностей не боимся.  Отремонтировали четыре парикмахерских, меняли полностью оборудование, даже мастеров. Я начала ездить на курсы, мастер-классы и обучаюсь до сих пор, не хочу останавливаться на достигнутом. 
 
 
Один из проектов Наталии – школа по бьюти-индустрии. На ее развитие тулячка взяла займ в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
 
– Мои салоны – моя жизнь! Они созданы с великой любовью к людям и для людей. Я тщательно отбираю сотрудников для сети, и, поверьте, высокий профессионализм – не главный критерий отбора. Я знаю, как важна поддержка для молодых, которые только начинают свой путь.
 
Я открыла школу, где любой, кто готов развиваться и не стоит на месте, получит востребованную  профессию и может стать членом нашей дружной команды. Для меня мой коллектив – это моя семья! 
 
У Наталии Геннадиевны множество новых идей, но пока их сложно реализовать:
 
– Моя цель – убрать маленькие парикмахерские и сделать в центре города один большой салон с косметологией. Масштабный проект должен был появиться год назад. Но из-за пандемии пришлось перенести сроки. Я уверена – эти сложности временные.
 
У меня работают 60 молодых девчонок,  я должна быть для них авторитетом. Дома обучаюсь, да, иногда что-то не получается, сижу плачу. Думаю, ну когда уже буду жить спокойнее? Нет, это, наверное, не про меня. Это слишком скучно.
 
 
  • Дата запуска бизнеса: 19 октября 2000 г. – парикмахерская «Красотка».
  • Стартовые вложения – 3,5 тыс. $
  • Количество сотрудников – 60 человек.
Сеть салонов красоты Nika Beauty Style
 
  • Тула, ул. Пузакова. Тел. 8 (920) 278-00-40 (салон и школа)
  • Тула, ул. Металлургов, 60. Тел. 8 (967) 71-60-55
  • Тула, ул. М. Жукова, 14-а. Тел. 8 (920) 774-77-67
  • Тула, ул. Галкина, 20. Тел. 47-80-19
  • Общий телефон 338-337.

 

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