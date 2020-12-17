Павел Чегодаев: «Бояться нельзя. Берешь и делаешь – тогда придет успех»

Фото Юлии Леоновой.

О своем секрете успеха, команде и мечте — в эксклюзивном интервью Myslo.



— Павел, расскажите о своем бизнесе.

- Наше digital-агентство Streton занимается созданием и продвижением сайтов, разработкой программного обеспечения и web-сервисов. Мы предлагаем современный, передовой маркетинг в интернете, у нас большой опыт работы в этой области. Также мы работаем с контекст­ной, таргетированной и медийной рекламой, ведем клиентам страницы в социальных сетях.



— С чего всё началось?

- У меня с детства — любовь к компьютерам. Я окончил ТулГУ, гуманитарный факультет, специальность — связи с общественностью или иначе PR. Уже на втором курсе пошел работать. Полдня учился, полдня работал. За два года сколотил небольшой капитал — порядка 200 000 рублей. Этого как раз хватило на открытие своего дела. На последнем курсе университета я основал компанию. Это был 2010 год, всё было ново и интересно. Тогда интернет-реклама была достаточно слаба и не очень интересна. Сейчас она стала более тонкой, более профессиональной. И я рад, что причастен к этому бизнесу.



— С какими сложностями столкнулись в самом начале?

- На начальном этапе мне было нужно компьютерное оборудование, найти и снять офисное помещение и нанять пару специалистов в штат. Конечно, было сложно. Ты еще очень молодой, учишься в университете и уже — свое дело. Ты об этом ничего пока не знаешь, естественно, начинаешь совершать ошибки. Потом ты о них сожалеешь, говоришь, что надо было сделать по-другому, тут сэкономить, там усилить… И еще самым сложным был поиск первых клиентов. Сейчас я понимаю, что каждый год мои знания удваиваются. Реклама и технологии развиваются очень быстро, и тут надо постоянно держать руку на пульсе событий, иначе очень отстанешь.

Например, «Яндекс» выпускает свои обновления несколько раз в год, и если ты под них не подстраиваешься, то твоя компания, твои клиенты проиграют гонку в рекламе и останутся ни с чем.

— Расскажите о своей команде. Как подбирали сотрудников? Что для Вас главное в человеке, с которым вместе работаете?

- Для меня очень важны честность и трудолюбие. У нас очень лояльный график работы с 10.00 до 17.00, полчаса на обед. Я стараюсь, чтобы ребята за 7-часовой рабочий день успевали сделать всё. В штате 16 специалистов. Реклама — самое близкое направление для меня в компании. Разработку программного обеспечения, программирование делают отдельные специалисты. Я же всё контролирую.

— Павел, в чем, как Вы думаете, лично Ваш секрет успеха?

- Я сам люблю развиваться и развивать своих клиентов. Нравится смотреть на то, как кто-то растет рядом с тобой, и осознавать, что ты помогаешь в этом росте. Охватывает чувство гордости (смеется). Наверное, такие же чувства испытывает воспитатель в детском саду. Так здорово, когда у клиента идет рост заявок, рост трафика, увеличиваются продажи. И это сделали ты и твоя команда!



— Есть ли у Вас кумиры в профессии?

- Это Аркадий Волож, сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». А из западных персон — Стив Джобс, один из основателей, председатель совета директоров и CEO корпорации Apple. Он свои продукты делал очень качественно. Я в своей работе тоже стараюсь все делать максимально качественно.



— В наше очень непростое время как Вам помогли меры поддержки предпринимателей, введенные в нашем регионе?

- Приятно осознавать, что государство реализует широкий спектр мер поддержки бизнеса, большую часть которых в Туле можно получить через центр «Мой бизнес». Весной и летом, когда разгорелась пандемия коронавирусной инфекции, многие клиенты попросили отсрочку по платежу. Но я не мог своим сотрудникам сказать, что, мол, извините, зарплату мне придется задержать. И те меры, которые были предложены — выплата по 12 300 на каждого сотрудника, помогли. А еще арендодатель предоставил мне скидку на арендную плату, потому что и ему пришла компенсация от государства.



— Если кто-то захочет тоже открыть свое дело, посоветуйте, как поверить в себя?

- Надо взять паузу в полгода, накопить стартовый капитал. Если через полгода желание открыть свое дело останется и ты поймешь, что можешь это сделать, надо брать и делать. И не бояться. Берешь и делаешь, тогда придет успех. У меня страхов нет и никогда не было. Были и есть опасения. Были неудачные проекты, которые приходилось закрывать и в которые вкладывались большие деньги. Но ты понимаешь, что это опыт, это неплохо. По сути, ты инвестировал в себя и свое обучение. В любом случае надо не опускать руки и всегда идти вперед!

Digital-агентство Streton

Дата запуска компании: июнь 2010 г.

Стартовые инвестиции: 200 000 рублей.

Выручка в 2020 году: 20 000 000 рублей.

Количество сотрудников: 16.

Сайт: https://streton.ru/

Инстаграм Павла Чегодаева

Адрес компании: Тула, ул. Каминского, 21, тел. +7 (495) 156-15-19 .

Из досье Myslo

Павел Геннадьевич Чегодаев

Родился 12 февраля 1989 года в Туле.

Окончил школу № 19, ТулГУ, гуманитарный факультет.

Не женат.

Любит читать информационные статьи в интернете.

Любимый фильм: «Интерстеллар».

Любимое блюдо: борщ.

Мечта: сделать мир лучше.

Команда мечты Павла Чегодаева

Юлия Лагутина, веб-дизайнер





Евгений Шупаров, SEO-специалист

Андрей Пивник, SMM-специалист

Дмитрий Лавров, веб-разработчик

Максим Голубцов, веб-разработчик

Фото команды мечты — Дмитрий Дзюбин.