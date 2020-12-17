Алексей Фатеев: «Каждый день мы пытаемся становиться лучше»

Наш завод занимается производством и поставкой металлоконструкций для автомобильных и железных дорог. Одно из ведущих направлений – металлические гофрированные трубы, малые мосты, находящиеся на пересечении дорог, где есть ручеек или река, барьерные и тросовые ограждения. У нашего производства огромная история. Первое упоминание о нем относится еще к началу XIX века, когда только начиналось развитие металлургии в тульском крае. Сначала на месте завода был известняк, который добывали для раскисления железа. В 1972 году по приказу Минтрансстроя создали производство гофрированной трубы для строительства БАМа. Тогда это был единственный завод на всю страну. В частные руки производство перешло в 2002 году.

Сравнивать условия, которые были несколько десятков лет назад и сейчас, сложно. Мир стал другим, и нам пришлось подстроиться. Сейчас конкуренция на рынке жесткая. Подобных нам производств в России огромное количество, и борьба за заказы очень серьезная.

Чтобы оставаться лидерами, нельзя допускать ошибок. Каждый заказчик вправе выбирать, любая оплошность – риск потерять партнера. Сейчас мы поставляем продукцию во все регионы РФ и многие страны ближнего зарубежья. Продукция предприятия была и является визитной карточкой на всех знаменитых и негромких стройках. Например, мы принимали участие в строительстве трассы «Таврида» в Крыму, трассы Москва – Крым, скоростной дороги Москва – Санкт-Петербург, работали на олимпийских объектах в Сочи и многих других.

Главное для нас – качество продукции и короткие сроки исполнения. Никакого другого секретного ингредиента в нашем рецепте успеха нет.

Большую часть продукции мы поставляем на Дальний Восток. Транспортировка занимает от 2,5 недель до месяца.

У нас работает 215 человек. Мы уважаем и ценим каждого, поэтому все, начиная от рабочих и заканчивая ведущим специалистами, не стремятся менять место работы. Нам важно, чтобы все сотрудники были коммуникабельными, ответственными и болели за общее дело.

История про то, как человек из народа достигает больших успехов, – отражение моего пути. Я каждый раз пытаюсь становиться лучше, повышать навыки, искать новые подходы. Без постоянного движения в бизнесе – никуда.

Этот год закалил нас. Финансирование дорожной отрасли сократилось, заказы проседали, но мы смогли снова набрать обороты. Мы не попали в список пострадавших от коронавируса отраслей, но центр «Мой бизнес» нас не бросил. Нам помогали информационно. Мы узнали о существовании программы льготного кредитования инвестиционных проектов от Фонда развития моногородов и сейчас готовим документы для участия в ней.

Конкурс «Предприниматель года» стал для нас дополнительной мотивацией. Мы рады, что наш труд оценили. Спасибо за признание, будем развиваться дальше.

АО «Алексинстройконструкция»

Дата запуска бизнеса: 2002 г.

Стартовые инвестиции: 120 000 руб.

Количество сотрудников: 215

Выручка за 11 мес. 2020 г. : 673 млн руб.

Адрес производства:

Алексин, ул. Машиностроителей, 8.

Тел. (48753) 2-33-59.