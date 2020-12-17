Предприниматель Дмитрий Корнилов: «Когда есть цель, возможности не ограничены»

Два года назад Дмитрий Корнилов открыл салон красоты «Фрида». Инвалид по зрению, он доказал себе и всем: когда есть желание и упорство, любая цель достижима.

В конкурсе «Предприниматель года — 2020» Дмитрий победил в номинации «Возможности без границ».



- Дмитрий, почему в качестве направления бизнеса Вы выбрали сферу красоты? И почему назвали салон «Фрида»?

- Я массажист, моя жена Полина — мастер перманентного макияжа, поэтому выбор сферы бизнеса был для нас очевиден. Сначала мы открыли маленький кабинет, где работали вдвоем. А потом решили создать такое место, куда люди могли бы прийти отдохнуть от ежедневной суеты, расслабиться и получить пользу от процедур.

Считаю, что у нас получилось: в нашем салоне очень уютно, спокойно, работают отличные мастера, и многие клиенты отмечают, что в нашу атмосферу очень хочется вернуться. Получая такую обратную связь, я понимаю, что та задумка, которая родилась у нас три года назад, уже воплощается.

«Фрида» не похожа на салоны, где «работает каждый метр», — мы изначально были против этого. У нас просторно — социальную дистанцию мы соблюдали задолго до того, как это стало мейнстримом (смеется).

А название «Фрида» вдохновлено, конечно, художницей Фридой Кало. Мы решили, что для салона красоты это удачная идея, ведь каждый бьюти-мастер — как художник, со своим видением и творческим подходом.

- С какими сложностями в процессе становления бизнеса Вы столкнулись?

- Наверное, поиск клиентов — эта задача актуальна для любого бизнеса. Мы всячески пытались наладить каналы привлечения новых клиентов, развивали соцсети, контактировали с блогерами, посещали мероприятия, где была возможность рассказать о себе. Всеми доступными способами наращивали свою значимость в индустрии красоты. Сейчас мы уже на слуху. Когда я рассказываю о своем салоне людям, многие говорят: «Фрида»? Знаю!» Значит, наши усилия принесли результат. А главное, люди начали ходить в наш салон, зная, что у нас уютная атмосфера и качественные услуги.

- Этот год стал непростым для многих сфер бизнеса. Что помогло Вам не опустить руки?



- Поддержка близких людей. И наша команда. Когда в марте были объявлены ограничения, часть мастеров, которых мы так долго и тщательно выбирали, просто ушли. Но мы взяли себя в руки, перетерпели период закрытия, и тогда я понял, что мы сможем собрать еще более сильную команду, чем была у нас раньше. Небольшие студии закрылись, и много качественных, опытных мастеров оказались в поиске работы. Мы смогли не только восстановить, но и расширить штат, у нас подобрались очень хорошие люди, которые заряжены творческой энергией и большой любовью к своей профессии. Салон обрел второе дыхание.

Вывод — никогда не отчаиваться, за черной полосой всегда следует белая, а из любой самой сложной ситуации можно извлечь что-то полезное.

- Как планируете развиваться дальше?

- Я не только управляю салоном, но и до сих пор сам провожу процедуры. Со следующего года планирую развивать новое направление. Так как у меня самого с детства проблемы со зрением, я хочу собрать команду мастеров с нарушением зрения. Такие специалисты обладают обостренным тактильным восприятием: тело человека для них — как книга, по которой они легко считывают всё то, что нужно «поправить». Они лучше чувствуют зажимы в мышцах и другие проблемы и могут быстрее помочь человеку.

Хочу, чтобы все в городе знали, что именно во «Фриде» работают слабовидящие специалисты, которые «видят» руками.

Что касается других направлений, планирую развивать все наши услуги — перманентный макияж, наращивание ресниц, SPA-программы и всё, что связано с работой с волосами, — прически, стрижки, уходовые процедуры. Хотим продолжить сотрудничество с глянцем: для одного из последних номеров «Модного города» мы создали образ для темнокожей модели. Задача была непростой, но нам удалось удивить многих. Теперь мы можем по праву заявлять, что умеем создавать уникальные образы для фотосессий и других событий.

- Что помогает вам идти вперед и не пасовать перед трудностями?

- Вера в то, что я достигну цели. Когда веришь и вкладываешь энергию в свое дело, всё начинает происходить как будто само собой. Это так интересно (улыбается). Например, я только прорабатывал идею с командой слабовидящих массажистов, как вдруг получил приглашение от центра «Мой бизнес» выступить на лекции о социальном предпринимательстве и рассказать о своем деле и планах. Я думаю о расширении — и мне предлагают кредитную программу для бизнеса со льготными условиями. Словом, мои идеи, намерения и внешние события как будто складываются в единый пазл.

В этом году мне предложили принять участие в конкурсе «Предприниматель года» в номинации для бизнесменов с инвалидностью. Победа в ней очень значима для меня: теперь я могу рассказать всем, что, несмотря на свое заболевание, я полноценно работаю, веду свое дело, создаю рабочие места. Инвалидность — не приговор, если ты веришь в себя.

Салон красоты «Фрида»

Тула, ул. Пионерская, 1.

Тел. 8−961−261−81−03.

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