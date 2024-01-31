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«Такие пироги!»: Екатерина Мизулина встретилась с тульскими студентами в ТГПУ
Фото Алексея Пирязева

«Такие пироги!»: Екатерина Мизулина встретилась с тульскими студентами в ТГПУ

На встречу в формате открытого микрофона пришли студенты, магистры и школьники старших классов.

Про пироги и не только

С уроком по теме безопасности в интернете Екатерина Мизулина приезжала в Тулу недавно. 23 января она общалась со школьниками среднего звена и рассказала им, как правильно вести себя в Сети. На очереди — старшие товарищи. Встреча со студентами и учащимися старшей школы прошла в Тульском педагогическом университете.

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— Рада снова приехать в Тулу! Это уже становится доброй традицией. Я у вас бываю часто, очень люблю Тульскую область и туляков. Вы добрые и гостеприимные. Настраивайтесь на интересную беседу!

Для начала Екатерина Мизулина рассказала про возможные беды, с которыми студент столкнётся в интернете с большой вероятностью.

В первую очередь, это вербовка.

Лжеминирование больниц, школ происходит постоянно, и за этим не всегда стоят суровые взрослые мужчины. Иногда это учащиеся «околошкольного» возраста. Чаще всего ребята идут на такие преступления, потому что не думают о том, что публикуют в соцсетях, какие «кружочки» записывают. Потом («спасибо» великой силе интернета) становятся жертвами провокаторов.

Ещё одна опасность — фейки. Их в интернете очень и очень много. Бывает, что по заказу блогерских «компаний», которые управляют блогерами, возникают как будто из ниоткуда акции в интернете. А потом зачинщиков найти сложно: они могут жить даже и не в России, а в разных недружественных странах.

От слов — к делу. Микрофон перешёл в зал. Первый же вопрос — и самый «тульский».

— Откуда Вы взяли выражение «Такие пироги»?

— Кто-то из подписчиков попросил записать «кружок» с этими словами. А что это?

Тульские студенты объяснили Екатерине Мизулиной, что так называется популярная пекарня рядом с «педом». Ребята предложили Екатерине после встречи отправиться в «Такие пироги». Это казалось невероятным, но… столичная гостья на авантюру согласилась!

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Фото телеграм-канала «т а к и ж и в ё м»

Вопрос вдогонку от ведущего встречи: 

— Тульские пряники любите со сгущёнкой или с повидлом?

— Со сгущёнкой, конечно!

О жестокости и киберзависимости

Потом обсудили более серьёзные вопросы:

— Влияет ли доступность соцсетей на детскую жестокость? 

— Насилия вокруг нас и правда много, особенно в среде детей. Блогеры часто пропагандируют насилие: драки, избиения, жестокость, стёкла бьют… Дети начинают подражать. Сбиваются в стаю, команду, начинают травить слабых. И ремень не всегда помогает в подавлении жестокости. Эту энергию можно направить в мирное русло: найти детям действительно интересное занятие. Только правда интересное!

— Актуальна ли проблема киберзависимости? 

— Сам как думаешь? (Екатерина Мизулина с намёком кивает на телефон в руках школьника. — Прим. ред.) Это большая тема, она исследуется во всем мире. Столько по ней написано статей... Я читала всё что могла по этому вопросу. Писали и врачи, и психологи, рассказывали, как зависимость от телефона влияет на физиологию и нейрологию. Так вот даже просто подумать о том, чтобы отложить телефон, съедает у нас дофамин.

— Как Вы относитесь к треш-блогерам? Хотите ли вы, чтобы они покинули страну? 

— Они всем неприятны. Треш-стримеров смотрят преимущественно маленькие дети, потому что такой контент подходит им по интеллекту. Их действия напрямую нарушают общественный порядок, и эту лавочку прикроет закон о треш-стримах, который мы принимаем. Пусть лучше обществу пользу принесут, например забор покрасят.

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— Как Вы относитесь к «Движению первых» и можно ли сравнить его участников с пионерами?

— Хорошо отношусь. А как ещё можно? У вас столько замечательных ребят. Самое главное, чтобы движение развивалось и вы шли дальше.

— Вы начинали карьеру переводчика. Почему всё так резко повернулось и сейчас Вы глава Лиги безопасного интернета? 

— Да Бог так решил! (Екатерина Мизулина вспоминает старый мем со своим участием, зал смеётся и аплодирует. — Прим. авт.) Когда я общаюсь с юной аудиторией, не устаю повторять: берите всё, что идёт вам в руки! Любое знание вам пригодится. Сегодня вам кажется, что вас заставляют учить второй язык и он вам не нужен, ходить на дополнительные занятия… Но вы никогда не знаете, что вам пригодится в жизни.

О личном

— У школьников сейчас большие нагрузки: уроки и много внеурочных занятий. Это большая нагрузка. А как лично Вы справляетесь со стрессом?

— Многие школьники действительно перегружены. Мне тысячами приходят сообщения с жалобами от школьников, что в час ночи они только садятся делать уроки. При стрессе мне помогают действия на повторение, например: выходишь в лес, отключаешь по максимуму мыслительный процесс и просто ходишь несколько километров по кругу. Второе решение — быт: гладить, убирать, мыть посуду… Женщины — и особенно мужчины — должны это полюбить.

Когда все вопросы иссякли, наступила самая приятная часть встречи — селфи! К Екатерине Мизулиной очередь из желающих сделать фото на память выстроилась до самых дверей актового зала. 

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сегодня, в 18:15 −1
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ТулаТГПУ им Л Н Толстого
 
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