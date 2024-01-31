Невролог, реабилитолог Александр Атяшев: «Диагноза метеозависимость не существует»

Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом и не зацикливайтесь на капризах погоды!

Погода нас не жалует: то давление высокое, то двадцатиградусные морозы, то резко – оттепель. Многие туляки чувствуют себя плохо: голова кружится, давление зашкаливает, трудно дышать.

И практически все такое состояние списывают на погоду.

Есть ли такая болезнь, как метеозависимость? Как можно подготовить себя к «этим дням»? И что такое метеоневроз? Сегодня наш эксперт – Александр Атяшев, врач-невролог, врач физической реабилитационной медицины, заведующий отделением ранней медицинской реабилитации Тульской обла­стной клинической больницы.



– Александр Александрович, есть ли вообще такое понятие, как метеозависимость? Или это люди сами придумали?

– Понятие метеозависимость, конечно, среди людей есть. Оно известное и распространенное. Но такого доказанного диагноза нет. Были проведены серьёзные международные исследования, которые показали, что разницы в реальных физических показателях – давление, температура, анализы – у людей, которые называли себя чувствительными, метеозависимыми и у других людей не было.

У нас в организме есть рецепторы, которые реагируют на давление, температуру. И соответственно, при резких перепадах и того и другого больше чем на 20 градусов организм может на это как-то отреагировать. Это все очень индивидуально, поэтому рассматривать метеочувствительность как диагноз и лечить его не нужно.

– А что же тогда делать людям, которые так реагируют на погоду?

– Нет ничего достоверного, что мы можем сделать, чтобы профилактировать метеочув­ствительность или вылечить её. Поэтому не нужно делать ничего.

Важно знать свой основной диагноз, например: артериальная гипертензия, сахарный диабет или мигрень.

Да, в условиях резко изменённого атмосферного давления и температуры эти заболевания могут обостряться. Поэтому мы просто более внимательно в эти дни относимся к организму, держим наготове препараты для купирования приступов, измеряем давление, сахар крови.

– Есть ли немедикаментозные способы, которые могут помочь организму лучше справляться с непростыми условиями?

– Да, например закаливание. Контрастный душ и обливания холодной водой помогут сделать организм более устойчивым к изменениям погоды. Только начинайте потихоньку: после того как примете ванну, облейтесь водой на градус прохладнее той, в которой купались. Выливать воду надо резко, как бы опрокидывая струю на плечи и шею. Дважды в неделю снижайте температуру воды на градус. Главное в закаливании – регулярность, иначе нет смысла.

Важна регулярная физическая нагрузка, тренировка организма, хотя бы три раза в неделю по 30 минут. Самое простое – ходьба, очень полезны домашние упражнения, зарядка.

Посложнее – тренажёрный зал, групповые занятия йогой, пилатесом, плавание в бассейне. Универсального метода нет, поэтому делайте то, что вам нравится и что вам больше подходит.

Необходима регулярная смена вида деятельности – от физического к умственному. Очень важно поддерживать свой организм в хорошем физическом состоянии.

– Сейчас у старшего поколения очень популярна северная ходьба...

– И это очень хорошо! Безопасный спорт для пенсионеров, дозированный метод нагрузки. Он помогает, с одной стороны, разгрузить позвоночник, с другой стороны – это некая дополнительная нагрузка. Но тут все равно нужно ориентироваться по самочув­ствию. Даже если при простой северной ходьбе появляются жалобы – одышка, плохое самочувствие, сердцебиение, подъём давления, головокружение, – следует остановиться и затем обязательно обратиться к врачу.

– Питание как-то может нам помочь?

– Есть продукты, которые помогают нам поддерживать организм, например: цитрусовые, зелень, богатая фолиевой кислотой (шпинат, салат, петрушка), проростки пшеницы, авокадо и орехи (витамин Е), жирная рыба (чавыча, скумбрия, иваси, сайра, омуль, палтус, сельдь), морская капуста, фасоль, чечевица, свёкла, печеные яблоки, клюква.

– В последнее время наблюдаются мощные магнитные бури. Влияют ли они на здоровье человека?

– Здесь советы такие же, как и при метеозависимости. Профилактировать это невозможно, так что просто внимательнее следите за своими хроническими заболеваниями.

Но здесь один важный момент.

Есть такой термин, как метеоневроз. Это состояние человека, когда при надвигающихся изменениях в погоде, о которых он услышал от соседей или прочитал в газете, он начинает бояться, что завтра будет плохо себя чувствовать.

И действительно, у таких людей может быть ухудшение состояния, даже если ни перепадов температуры, ни магнитных бурь не было. Доказано, что изменения атмосферного давления в рамках тех, которые у нас бывают в природе, никак анатомически не влияют на организм. К примеру, при подъёме на самолёте у нас давление меняется более значимо, чем просто изменение колебания атмосферного давления.

Поэтому если человек тревожный и он каждый раз отслеживает прогноз погоды, то он уже готов заранее ложиться на диван и говорить, что ему плохо. Это очень ухудшает качество жизни.

В первую очередь стараемся относиться спокойно к этим моментам, как к вещам, которые неизбежны.