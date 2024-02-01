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Аниме-фестиваль, стендап Андрея Бебуришвили и 6 лет «Типографии»: выходные в Туле

Аниме-фестиваль, стендап Андрея Бебуришвили и 6 лет «Типографии»: выходные в Туле

А еще фестиваль стимпанка, моноспектакль «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем» и чемпионат по ММА — в нашем обзоре.

Yuki no Odori

Когда: 3 февраля, суббота, 12.00.

Где: Городской концертный зал.

Yuki no Odori

3 февраля в Городском концертном зале пройдет 13-й тульский аниме-фестиваль Yuki no Odori. Это традиционный зимний фестиваль, существующий с 2010 года и объединяющий на своей площадке любителей аниме, игр, косплея, k-popа и других направлений японской, китайской и корейской культуры, как современной, так и традиционной. 

 

Андрей Бебуришвили

Когда: 2 февраля, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1400 руб.

Андрей Бебуришвили

2 февраля в ДК «Туламашзавод» выступит популярный российский стендап-комик, резидент «Камеди Клаба» и победитель шоу «Камеди Баттл» Андрей Бебуришвили.

 

6 лет «Типографии»

Когда: 3 февраля, суббота, 22.00.

Где: Типография.
Вход: свободный взнос.

6 лет «Типографии»

3 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка в честь празднования 6-ти лет жизни проекта.

Что будет:

  • Теплое общение со старыми знакомыми, танцы до утра и ощущение праздника;
  • Квинтэссенция любимой музыки от старых и новых резидентов: мелодичный хаус, знакомый с детства евроденс, ритмичное диско и глубокая электроника.
 

Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

Когда: 2 февраля, пятница, 19.00.

Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 900 руб

Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем

2 февраля в театре «Эрмитаж» в рамках большого поэтического тура выступит «Золотой голос поэзии» Владимир Глазунов из Москвы. 
 
Известный режиссер, актер, телеведущий представит авторский моноспектакль «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем».

 

Ferrum

Когда: 3 и 4 февраля, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: «Девятка», Кустарный антимузей, «РемесЛофт» и «Добродей» (ул. 9 Мая, 1Б).

Ferrum

3 и 4 февраля в Туле пройдет фестиваль стимпанка Ferrum.

Мастера-стимпанкеры из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Челябинска, Калуги и Луганска познакомят посетителей со своим творчеством. Гостей ждет выставка арт-объектов и инсталляций, антуражные фотозоны, стимпанк-маркет, концерты и мастер-классы.

 

Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству

Когда: 3 февраля, суббота, 11.00.

Где: Дом спорта «Юбилейный».

Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству

3 февраля в доме спорта «Юбилейный» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

 

а что в кино?

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

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