Аниме-фестиваль, стендап Андрея Бебуришвили и 6 лет «Типографии»: выходные в Туле

Yuki no Odori
Где: Городской концертный зал.
3 февраля в Городском концертном зале пройдет 13-й тульский аниме-фестиваль Yuki no Odori. Это традиционный зимний фестиваль, существующий с 2010 года и объединяющий на своей площадке любителей аниме, игр, косплея, k-popа и других направлений японской, китайской и корейской культуры, как современной, так и традиционной.
Андрей Бебуришвили
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1400 руб.
2 февраля в ДК «Туламашзавод» выступит популярный российский стендап-комик, резидент «Камеди Клаба» и победитель шоу «Камеди Баттл» Андрей Бебуришвили.
6 лет «Типографии»
Где: Типография.
Вход: свободный взнос.
3 февраля в «Типографии» пройдет вечеринка в честь празднования 6-ти лет жизни проекта.
Что будет:
- Теплое общение со старыми знакомыми, танцы до утра и ощущение праздника;
- Квинтэссенция любимой музыки от старых и новых резидентов: мелодичный хаус, знакомый с детства евроденс, ритмичное диско и глубокая электроника.
Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем
Где: Театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 900 руб
2 февраля в театре «Эрмитаж» в рамках большого поэтического тура выступит «Золотой голос поэзии» Владимир Глазунов из Москвы.
Известный режиссер, актер, телеведущий представит авторский моноспектакль «Асадов. Слепой поэт, который видел сердцем».
Ferrum
Где: «Девятка», Кустарный антимузей, «РемесЛофт» и «Добродей» (ул. 9 Мая, 1Б).
3 и 4 февраля в Туле пройдет фестиваль стимпанка Ferrum.
Мастера-стимпанкеры из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Челябинска, Калуги и Луганска познакомят посетителей со своим творчеством. Гостей ждет выставка арт-объектов и инсталляций, антуражные фотозоны, стимпанк-маркет, концерты и мастер-классы.
Чемпионат Тульской области по смешанному боевому единоборству
Где: Дом спорта «Юбилейный».
3 февраля в доме спорта «Юбилейный» пройдут чемпионат и первенство Тульской области по смешанному боевому единоборству (ММА).
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.