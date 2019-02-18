Мотослёт в Некрасово: гонки на «колясычах», мототоксикоз и Al-Kashi

Фото Алексея Пирязева.

Ежегодный мотослёт «Самовар-Треффен» прошел в минувшие выходные под Тулой в парке активного отдыха. Традиционно его организатором выступил мотоклуб Rolling Anarchy. Показать свое мастерство съехались участники со всей России.

Центральной частью программы стала гонка на «колясычах» – мотоциклах с колясками. Гонка на «колясычах» на первый взгляд кажется плёвым делом, в действительности же за этим стоят месяцы подготовок в гараже, на трассе и даже... в спортзале.

Больше половины успеха зависит именно от мастерства «колясничего» – того, кто находится в коляске. Он может не уметь управлять мотоциклом, но должен чувствовать и направлять его.

Участник мотослёта Александр Роснагель:

Александр Роснагель – В этом деле главное – хороший колясочник. Есть такой товарищ Кругликов, он еще с советских времен занимается этим спортом. Решили с ним как-то проехать по трассе в Советске, так на S-образном повороте я еще ничего не успел сделать, а он уже повернул мотоцикл, – я просто обалдел. Впоследствии он нас многому научил, подсказал некоторые нюансы. Байкеры – мотоциклисты обалденные, но не у всех получается выступать на таких заездах. Хоть я и сам байкер, но это утверждение считаю справедливым.

Здесь нет четких требований к моторам и виду колясок, единственное условие – проехать как можно быстрее. У кого-то классические коляски, у многих – самодельные.

«Колясничий» во время гонки напоминает отчасти циркового наездника: он постоянно перемещается по мотоциклу, распределяя вес и не давая ему завалиться или зарыться в снег. И это всё на скорости, то есть нужно еще и самого себя удерживать.

60-летний туляк Александр Роснагель, в мототусовке известный как Батя, – самый опытный участник мотослёта. Официально за рулем мотоцикла он 44 года – в 16 лет получил права. Но, как и многие, конечно же, начал увлекаться мотоциклами намного раньше.

– Тогда не было интернета, вместо него были гаражи, где общались мальчишки. Эта культура меня воспитала. Сначала гонял на обычных мотоциклах, но, в принципе, и сейчас не расстался с ними. Для меня это не просто спорт, это образ жизни. Я сейчас на пенсии, но всю жизнь проработал водителем – нравится мне дорога. Долгие годы состоял в клубе «Черный Легион MC», но сейчас вышел из него.

– Состоять в каком-либо клубе – престижно? Что вообще дает членство в клубе и как туда попадают новички?

– Клуб – это как армия, с четкой субординацией и правилами. Вы видели, как едет клубная колонна? Четкий строй, равное расстояние, одинаковая скорость. А одиночки едут как попало, обгоняют друг друга. Любой клуб – это дисциплина, но это и надежный тыл, любые проблемы решаются мотосемьей. Вступить в клуб сразу не получится. Лучше, если есть рекомендация от кого-то, кто уже стал членом клуба. Поначалу к новичку присматриваются, потом все вместе обсуждают, если кто-то высказывается против, то могут в свои ряды и не принять.

Отличить полноправного члена клуба от того, кто только на пути к этому, можно по клубным нашивкам на одежде.

Кроме этого о статусе говорят нашивки, полученные во время участия в соревнованиях и фестивалях. Кстати, внешний вид участников стоит отметить отдельно: тут нет сплошной черной толпы, одетой с ног до головы в кожу.

Нет стандартов и правил: вязаные бороды, милые шапки с объемными мордочками мишек, лисья шуба, густо убранная нашивками, – главное, чтобы было тепло и удобно.

Участники «Самовар-Треффен» называют себя мототуристами. Свобода от стереотипов и границ, а значит, если душа просит новых впечатлений, то ничего не мешает сесть на мотоцикл, нажать на газ и отправиться в путь. У мототуристов нет такого понятия, как сезонность, – в любое время года для них открыты все направления. За плечами каждого десятки стран, сотни городов и тысячи километров дорог.

Чукча (Александр Уткин).

– Сейчас и не перечислишь, где я побывал. И по России куда только не ездили, и до Воркуты доезжали даже однажды на мотоциклах, – рассказывает один из организаторов слета Александр Уткин, он же Чукча. – Там нет дорог, только зимники, да и то не везде, но мы всё преодолели. И за границу, конечно, ездили. Как правило, нас встречают очень приветливо, если ты сам к людям с позитивом относишься, то и они к тебе относятся так же. Когда нужна помощь, всегда найдется человек, который сможет ее оказать.

– Наш клуб Al-Kashi (Владимирская область) появился в конце 90-х, тогда мы ездили на «Уралах», все в коже, девчонки на нас смотрели с обожанием, – говорит Гном (Станислав Фомин). – С колясками тогда не круто было ездить, в основном их на металлолом сдавали или в гаражах складывали. Езда на мотоцикле – это не просто способ передвижения, это часть жизни, с которой приходится расставаться, когда сезон заканчивается. Но мототоксикоз зимой дает о себе знать, а без коляски зимой не поедешь. Вот так и вернулись к коляскам. Коляска – это комфорт в дороге, без нее заносит и скользишь.

Гном (Станислав Фомин).

А если едешь далеко, то это и дополнительное удобство – не нужно искать, где переночевать. Достаточно положить в коляску палатку и прочий дорожный скарб, и располагайся на ночлег где угодно.

Так и в этот раз большинство участников, несмотря на наличие рядом гостиницы, прожили все дни «Самовар-Треффен» в туристических палатках, как настоящие туристы, потому что никакой комфорт не заменит запах костра и свежий морозный воздух.

Завершился слет вручением памятных призов. Призы, кстати, тоже самодельные – один из местных умельцев сделал.

Их вручали не только самым быстрым гонщикам, но и самым креативным – за название команды, а также за самый дальний маршрут, который проделали участники, чтобы оказаться на «Самовар-Треффен».