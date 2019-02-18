город
город
Регистрация
Обзоры / События

Мотослёт в Некрасово: гонки на «колясычах», мототоксикоз и Al-Kashi

Фото Алексея Пирязева.

Мотослёт в Некрасово: гонки на «колясычах», мототоксикоз и Al-Kashi

Ежегодный мотослёт «Самовар-Треффен» прошел в минувшие выходные под Тулой в парке активного отдыха. Традиционно его организатором выступил мотоклуб Rolling Anarchy. Показать свое мастерство съехались участники со всей России.

Центральной частью программы стала гонка на «колясычах» – мотоциклах с колясками. Гонка на «колясычах» на первый взгляд кажется плёвым делом, в действительности же за этим стоят месяцы подготовок в гараже, на трассе и даже... в спортзале.

Больше половины успеха зависит именно от мастерства «колясничего» – того, кто находится в коляске. Он может не уметь управлять мотоциклом, но должен чувствовать и направлять его.

Участник мотослёта Александр Роснагель:

Александр Роснагель

– В этом деле главное – хороший колясочник. Есть такой товарищ Кругликов, он еще с советских времен занимается этим спортом. Решили с ним как-то проехать по трассе в Советске, так на S-образном повороте я еще ничего не успел сделать, а он уже повернул мотоцикл, – я просто обалдел. Впоследствии он нас многому научил, подсказал некоторые нюансы. Байкеры – мотоциклисты обалденные, но не у всех получается выступать на таких заездах. Хоть я и сам байкер, но это утверждение считаю справедливым.

 

Здесь нет четких требований к моторам и виду колясок, единственное условие – проехать как можно быстрее. У кого-то классические коляски, у многих – самодельные. 

«Колясничий» во время гонки напоминает отчасти циркового наездника: он постоянно перемещается по мотоциклу, распределяя вес и не давая ему завалиться или зарыться в снег. И это всё на скорости, то есть нужно еще и самого себя удерживать.

60-летний туляк Александр Роснагель, в мототусовке известный как Батя, – самый опытный участник мотослёта. Официально за рулем мотоцикла он 44 года – в 16 лет получил права. Но, как и многие, конечно же, начал увлекаться мотоциклами намного раньше.

– Тогда не было интернета, вместо него были гаражи, где общались мальчишки. Эта культура меня воспитала. Сначала гонял на обычных мотоциклах, но, в принципе, и сейчас не расстался с ними. Для меня это не просто спорт, это образ жизни. Я сейчас на пенсии, но всю жизнь проработал водителем – нравится мне дорога. Долгие годы состоял в клубе «Черный Легион MC», но сейчас вышел из него.

– Состоять в каком-либо клубе – престижно? Что вообще дает членство в клубе и как туда попадают новички?

– Клуб – это как армия, с четкой субординацией и правилами. Вы видели, как едет клубная колонна? Четкий строй, равное расстояние, одинаковая скорость. А одиночки едут как попало, обгоняют друг друга. Любой клуб – это дисциплина, но это и надежный тыл, любые проблемы решаются мотосемьей. Вступить в клуб сразу не получится. Лучше, если есть рекомендация от кого-то, кто уже стал членом клуба. Поначалу к новичку присматриваются, потом все вместе обсуждают, если кто-то высказывается против, то могут в свои ряды и не принять.

Отличить полноправного члена клуба от того, кто только на пути к этому, можно по клубным нашивкам на одежде.

Кроме этого о статусе говорят нашивки, полученные во время участия в соревнованиях и фестивалях. Кстати, внешний вид участников стоит отметить отдельно: тут нет сплошной черной толпы, одетой с ног до головы в кожу.

Нет стандартов и правил: вязаные бороды, милые шапки с объемными мордочками мишек, лисья шуба, густо убранная нашивками, – главное, чтобы было тепло и удобно.

Участники «Самовар-Треффен» называют себя мототуристами. Свобода от стереотипов и границ, а значит, если душа просит новых впечатлений, то ничего не мешает сесть на мотоцикл, нажать на газ и отправиться в путь. У мототуристов нет такого понятия, как сезонность, – в любое время года для них открыты все направления. За плечами каждого десятки стран, сотни городов и тысячи километров дорог.

Чукча (Александр Уткин).

– Сейчас и не перечислишь, где я побывал. И по России куда только не ездили, и до Воркуты доезжали даже однажды на мотоциклах, – рассказывает один из организаторов слета Александр Уткин, он же Чукча. – Там нет дорог, только зимники, да и то не везде, но мы всё преодолели. И за границу, конечно, ездили. Как правило, нас встречают очень приветливо, если ты сам к людям с позитивом относишься, то и они к тебе относятся так же. Когда нужна помощь, всегда найдется человек, который сможет ее оказать.

– Наш клуб Al-Kashi (Владимирская область) появился в конце 90-х, тогда мы ездили на «Уралах», все в коже, девчонки на нас смотрели с обожанием, – говорит Гном (Станислав Фомин). – С колясками тогда не круто было ездить, в основном их на металлолом сдавали или в гаражах складывали. Езда на мотоцикле – это не просто способ передвижения, это часть жизни, с которой приходится расставаться, когда сезон заканчивается. Но мототоксикоз зимой дает о себе знать, а без коляски зимой не поедешь. Вот так и вернулись к коляскам. Коляска – это комфорт в дороге, без нее заносит и скользишь.

Гном (Станислав Фомин).

А если едешь далеко, то это и дополнительное удобство – не нужно искать, где переночевать. Достаточно положить в коляску палатку и прочий дорожный скарб, и располагайся на ночлег где угодно.

Так и в этот раз большинство участников, несмотря на наличие рядом гостиницы, прожили все дни «Самовар-Треффен» в туристических палатках, как настоящие туристы, потому что никакой комфорт не заменит запах костра и свежий морозный воздух.

Завершился слет вручением памятных призов. Призы, кстати, тоже самодельные – один из местных умельцев сделал. 

Их вручали не только самым быстрым гонщикам, но и самым креативным – за название команды, а также за самый дальний маршрут, который проделали участники, чтобы оказаться на «Самовар-Треффен».

Галерея
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 1
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 2
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 3
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 4
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 5
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 6
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 7
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 8
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 9
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 10
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 11
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 12
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 13
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 14
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 15
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 16
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 17
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 18
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 19
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 20
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 21
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 22
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 23
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 24
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 25
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 26
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 27
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 28
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 29
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 30
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 31
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 32
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 33
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 34
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 35
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 36
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 37
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 38
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 39
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 40
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 41
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 42
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 43
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 44
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 45
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 46
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 47
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 48
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 49
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 50
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 51
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 52
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 53
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 54
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 55
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 56
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 57
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 58
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 59
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 60
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 61
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 62
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 63
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 64
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 65
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 66
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 67
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 68
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 69
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 70
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 71
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 72
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 73
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 74
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 75
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 76
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 77
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 78
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 79
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 80
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 81
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 82
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 83
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 84
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 85
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 86
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 87
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 88
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 89
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 90
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 91
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 92
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 93
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 94
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 95
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 96
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 97
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 98
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 99
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 100
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 101
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 102
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 103
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 104
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 105
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 106
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 107
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 108
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 109
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 110
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 111
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 112
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 113
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 114
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 115
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 116
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 117
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 118
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 119
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 120
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 121
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 122
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 123
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 124
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 125
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 126
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 127
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 128
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 129
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 130
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 131
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 132
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 133
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 134
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 135
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 136
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 137
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 138
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 139
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 140
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 141
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 142
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 143
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 144
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 145
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 146
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 147
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 148
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 149
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 150
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 151
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 152
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 153
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 154
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 155
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 156
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 157
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 158
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 159
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 160
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 161
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 162
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 163
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 164
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 165
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 166
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 167
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 168
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 169
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 170
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 171
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 172
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 173
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 174
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 175
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 176
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 177
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 178
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 179
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 180
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 181
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 182
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 183
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 184
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 185
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 186
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 187
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 188
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 189
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 190
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 191
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 192
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 193
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 194
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 195
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 196
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 197
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 198
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 199
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 200
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 201
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 202
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 203
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 204
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 205
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 206
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 207
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 208
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 209
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 210
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 211
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 212
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 213
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 214
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 215
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 216
От зимнего мототоксикоза – мотослет «Самовар-Треффен» , Фото: 217
показать все фотографии
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:48 +8
Другие статьи по темам
Событие
Самовар-Треффенмотослет
Место
Тула
Выставка собак в Туле: большой фоторепортаж
Выставка собак в Туле: большой фоторепортаж
«Л'Мед» в Туле: Как сохранить сердце здоровым?
«Л'Мед» в Туле: Как сохранить сердце здоровым?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.