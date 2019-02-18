«Л'Мед» в Туле: Как сохранить сердце здоровым?

фото Алексея Пирязева.

Снабжение кислородом и питательными веществами органов, защита от инфекций и борьба с различными заболеваниями - все это непрерывно выполняет сердечно-сосудистая система.

Именно поэтому любые дефекты в ее работе тут же сказываются на состоянии организма. Важно следить за здоровьем сердца и сосудов и своевременно обращаться к врачу за помощью.

Почему болеет сердце?

Заболевания сердечно-сосудистой системы могут как передаваться по наследству, врожденные, либо приобретаться в течение жизни — последствие вредных привычек и неправильного образа жизни.

В любом случае есть общие условия для возникновения заболеваний сердца: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, лишний вес, повышенный холестерин, вредные привычки, инфекции.

Даже недосыпание или стресс может стать причиной для развития заболевания.

Симптомы проблем с сердцем

При появлении первых признаков проблем с сердцем, таких как учащенное сердцебиение, удушье, сжимающая боль в груди, тупая боль и дискомфорт в груди, повышение давления стоит немедленно идти к врачу. Все это может говорить о развитии атеросклеротической болезни сердца, артериальной гипертензии, стенокардии, гипертонической болезни, аритмии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Многие любят откладывать на потом визит к доктору и в итоге лишь дают возможность болезни укорениться и дать осложнения. Однако стоит помнить, что большинство сердечных недугов легко предотвратить всего лишь правильной профилактикой.

Сигналы, которые посылает нам организм, чтобы сообщить о сбоях в работе сердечно-сосудистой системы, в ряде случаев не всегда очевидны. При появлении одышки при небольшой физической нагрузке или в покое, слабости, быстрой утомляемости, сухом кашле (лекарства от него оказываются неэффективны при при проблемах с сердцем), периодически учащенном и неровном дыхании, появлении отеков (особенно к вечеру), бессоннице и беспокойном сне стоит обратиться к кардиологу.

Даже повышение температуры в ряде случаев может говорить о проблемах с сердцем, она сопровождает воспалительные процессы — миокардиты, перикардиты, эндокардиты, а также инфаркт миокарда.

Обследование

Установка правильного диагноза напрямую зависит от качества обследования. В Туле полностью обследовать сердечно-сосудистую систему можно в клинике «Л'Мед». Прием здесь ведет сертифицированный врач кардиолог, врач первой квалификационной категории, врач функциональной диагностики Любовь Анатольевна Зубарева. Стаж ее работы по специальности составляет 13 лет.

– При первичном осмотре врач проведет начальную диагностику пациента: ЭКГ, Эхо-КГ. Важно, чтобы пациент рассказал обо всех хронических заболеваниях, принимаемых препаратах. Далее, в зависимости от заболевания, ему назначается лекарственная терапия, при необходимости – дополнительное обследование – холтер или велоэргометрия.

«Л'Мед» предлагает пациентам комплексное обследование на современном оборудовании ведущих мировых производителей. Здесь вы сможете быстро пройти обследование без очередей и утомительного ожидания как в будни, так и в субботу. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (4872) 49-57-57 или 49-44-55.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Для всестороннего обследования в «Л'Мед» применяется целый комплекс оборудования, позволяющего точно установить причину недуга и назначить эффективную терапию:

ЭКГ (электрокардиограмма) — информативный и наиболее распространённый метод диагностики работы сердца, не требующая дополнительной подготовки пациента к процедуре. Она позволяет выявить отклонения в ритме работы сердца и характере его работы. Исследование может проводиться либо в состоянии покоя пациента, либо после физической нагрузки.

Холтеровское мониторивание дает возможность снять данные о работе сердца за сутки и более, это позволяет врачу увидеть полную картину состояния сердца. Подобное исследование может понадобиться для уточнения ритма сердцебиения в длительном периоде. Пациенту на тело прикрепляются датчики и выдаётся прибор, осуществляющий запись получаемых сигналов.

Велоэргометрия – эффективный метод исследования работы сердца. Оно наглядно показывает, как работает орган при активной физической нагрузке.

Эхокардиография (ЭХО, ЭХО-КГ) — исследование структуры сердца, его камер, клапанов и крупных сосудов. Быстрый и безопасный метод позволяет качественно оценить визуальное состояние органа, определить наличие каких-либо особенностей и отклонений.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) позволяет исследовать скорость течения по сосудам крови для определения мест, где оно по каким-либо причинам затруднено. Диагностический метод может быть назначен при любых нарушениях работы сердца, головных болях, проблемах с сосудами.

Все вышеперечисленные виды исследований являются высокоинформативными и абсолютно безопасными. При их проведении пациенты не испытывают никакого дискомфорта. Специалисты «Л-Мед» имеют большой опыт диагностической работы, предоставят вам подробную расшифровку результатов исследования и дадут необходимые рекомендации по дальнейшему лечению.

В «Л'Мед» также можно пройти полный перечень лабораторных исследований.

Как предупредить заболевания

– Конечно, активный образ жизни – это прежде всего. Если не занимались долгое время спортом, то не нужно сразу бежать марафонскую дистанцию – это станет только дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. А в разумных пределах, не спеша наращивая темпы, пойдет только на пользу, – рассказывает Любовь Анатольевна.

Правильное, здоровое, разнообразное питание позволит сохранить сердце здоровым. В разумных пределах можно и алкоголь, но не стоит им увлекаться.

– Особенно внимательными к своему здоровью должны быть те, у кого старшие родственники имели проблемы с сердцем. Такие заболевания могут передаваться по наследству. Поэтому для исключения предрасположенности к ним, есть смысл пройти обследование.

Соблюдение режима сна, питания, отказ от вредных привычек убережет ваше сердце и сосуды и подарят долгие годы счастливой жизни.

Любое заболевание легче, если не предупредить, то начать лечить как можно раньше. Тогда результат терапии и совместной работы врача и пациента дадут максимальный эффект.

Запишитесь на консультацию по телефону: +7 (4872) 49-57-57 или 49-44-55.

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