Выставка собак в Туле: большой фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

На выставке были представлены шпицы, корги, терьеры, доги, хаски и многие другие!

17 февраля в Тулу привезли привезли представителей многих пород собак со всех уголков России. На ул. Вяземской прошли сразу две выставки: региональная, организованная «Тульским городским обществом собаководов-любителей», и всероссийская, организованная Тульской областной общественной организацией «Федерация служебного и спортивно-прикладного собаководства».

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!