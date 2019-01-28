Милые шпицы, красавцы хаски и важные доги: В Туле прошла выставка собак

Фото Алексея Пирязева.

27 января в Туле прошли Всероссийская выставка собак и фестиваль монопородных выставок. Хозяева привезли своих любимцев из разных городов.

На выставке были представлены такие породы собак: басенджи, бульмастиф, испанский мастиф, среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка, бассет хаунд, бордоский дог, восточноевропейская овчарка, золотистый ретривер, итальянский кане корсо, бернский зенненхунд, вест-хайленд-уайт-терьер, акита-ину, лабрадор, померанский шпиц, корги, колли, маламуты, бордер-терьер и многие другие.

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