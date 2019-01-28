Где в Туле заказать вкусную еду с доставкой

Обзор Myslo: суши, пицца и домашняя еда в офис или домой.

ВилкиНет

Автосуши

Автопицца

Самурай

Додо Пицца

Кафе с доставкой «ВилкиНет» открылось в центре Тулы осенью прошлого года, и многие туляки уже оценили, как вкусно здесь можно поесть или заказать любимые роллы, пиццу или вок с доставкой.

Здесь вам предложат разнообразные роллы, пиццу и вок, супы и салаты, десерты, а также чай и кофе. Для детей есть специальное меню.

На обед здесь можно заказать комбо-набор или выбрать один из видов бизнес-ланча. Например, куриный крем-суп + салат «Цезарь».

Каждый месяц проводится акция «Блюдо месяца», в рамках которой предлагается одно из блюд

по специальной цене!

В «ВилкиНет» можно вкусно и уютно поесть и на месте.

Интерьер выполнен в оригинальном стиле с природными мотивами: теплые и приятные глазу цвета, большое количество натуральных материалов. Даже не хочется уходить!

В сети «ВилкиНет» существует строгая система контроля качества. За все процессы на кухне отвечает шеф-повар. Он контролирует качество готовящихся блюд, их соответствие технологическим картам, стандартам и регламентам «ВилкиНет», а также качество покупаемых продуктов и условия их хранения. Все повара сдают экзамены на знание регламента и технологии приготовления блюд.

Будьте уверены: здесь все продукты свежие!

Ещё одна приятная особенность этого кафе — ваш заказ сделают

очень быстро!

Информация о заказе сразу высвечивается на мониторах у поваров. Они приступают к приготовлению блюд, а на экранах идет отсчет времени — не более 15 минут для приготовления заказов в зале, а для заказов на самовывоз — 30 минут.

Дружный коллектив сети кафе «ВилкиНет» — профессионалы и мастера своего дела.

Кстати, всех гостей в этом кафе угощают согревающим чаем каркаде, пока они ждут свой заказ.

Приходите и звоните — будет вкусно!

tula.vilkinet.ru

Тула, ул. Советская, 14.

Тел. 8 (4872) 770−330.

Заказ можно сделать: пн.-чт., вс.: с 10.00 до 23.00, пт.-сб.: с 10.00 до 23.30.

ИП Потапов В. В.

ОГРН: 317774600515137

«Автосуши» — это федеральная сеть, которая работает в 27 городах России. Туляки знают эту службу доставки и кафе уже семь лет, и многие уже не сомневаются, где заказать роллы, суши или вок, салат или японский суп.

«Автосуши» — это большие роллы и низкие цены.

Каждого заказчика здесь ожидают действительно большие порции из самых свежих ингредиентов, разнообразие вариантов и сочетаний продуктов, которое угодит даже вегетарианцам и детям.

К каждому сезону здесь готовят обновления меню, и те, кто соблюдают пост, могут выбрать здесь свою любимую еду.

Вот и этой зимой в «Автосуши» приготовили зимнее «Драйв-меню». Попробуйте роллы «Барбекю» и «Медовый джамп», новые салаты и пинсу «Чёрная карбонара» (пиццу на черном тесте).

Даже если вы давно заказываете свои любимые роллы, суши или лапшу в этом кафе, теперь вы регулярно сможете оценить новые блюда.

В меню «Автосуши» есть запеченные мидии и креветки темпура. Их можно заказать по 3/6/9 штук.

В последнем обновлении меню здесь появилось много новых видов лапши. Попробуйте «Лапшу удон с курицей и грибами» или с креветками и ананасом и сладким соусом чили.

Соберите в конструкторе лапши свой вок из любимых ингредиентов!

К большим порциям по низким ценам можно заказать морсы собственного приготовления.

В «Автосуши» с 12.00 до 16.00 можно заказать специальные комплексные обеды от 149 рублей.

Выбирайте, какой из трёх размеров обеда вам подходит, или скомпонуйте свой обед сами из того, что вы любите. Комплексные обеды можно заказать только через оператора call-центра или через администратора в кафе.

Сделайте заказ в «Автосуши» с доставкой домой, на работу или на дачу и устройте вкусный праздник.

Заказ можно оформить любым удобным способом: по телефону, через сайт или мобильное приложение. На сайте и в приложении в примечаниях к заказу вы сможете указать все нюансы и пожелания.

Заказ можно сделать заранее и забрать его в намеченный день и час, не тратя время на ожидание (заказы принимаются даже за 7 дней до покупки).

Компания оперативно обрабатывает обращения клиентов по вопросам времени доставки и качества через связь в группах в ВК или по телефону горячей линии.

Оплатить заказ на доставку можно и по б/н расчету.

Зона доставки — по всему городу, включая удалённые районы и ближайший пригород.

Важный плюс: с осени 2018 года доставка осуществляется очень быстро — в течение 40−50 минут!

А ещё в этой сети кафе всегда действует много интересных акций. Вот что предлагают покупателям сейчас:

Выгодное предложение для любителей Филадельфии с огурцом (действует до 28 февраля). При покупке ролла «Филадельфия с огурцом» и ролла, участвующего в акции, действует особенная цена. Вдвоем выгоднее и вкуснее!

Для всех новичков при первом заказе через приложение «Автосуши» — ролл «Лосось в шубе» в подарок.

Хотите прокатиться на горных лыжах в Андорре или поймать свою волну в Доминикане? Участвуйте в розыгрыше путёвок «Улётные каникулы«!

Играйте в онлайн-игру «Дед на драйве» на сайте, зарабатывайте очки и получайте приятные призы. А главное, у вас есть шанс побороться и стать первым в борьбе за главный приз — годовой запас роллов!

Подробности обо всех акциях можно посмотреть на сайте компании.

В «Автосуши» работает программа лояльности: совершайте покупки, копите баллы на карту и рассчитывайтесь ими при дальнейших заказах. Так можно получать скидки до 90%!

Приходите в «Автосуши» всей семьёй, вместе с детьми. В кафе на Епифанской и на проспекте Ленина оборудованы детские комнаты, в которых дети смогут поиграть и весело провести время, пока вы наслаждаетесь вкусной едой. Кстати, юные гости оценят сладкие роллы, мороженое и вкуснейшие чизкейки.

«Автосуши»: вкусные большие порции и низкие цены!

Тула, ул. Макаренко, 5-б, цокольный этаж

Тула, ул. Епифанская, 54, цокольный этаж.

Тула, пр. Ленина, 135-а.

8 (4872) 525−000 — единый номер.

tu.avtosushi.ru

Группа VK (Тула)

Группа ВК (федеральная)

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ИП Солтер К. А.

ОГРНИП: 311 583 615 400 017

«Автопицца» — это отдельное направление от известной сети «Автосуши», которое создано для настоящих ценителей итальянской кухни. Попробуйте вкуснейшую пиццу, салаты и десерты!

Из 25 видов пиццы каждый может здесь выбрать пиццу на свой вкус. Вам предложат как классические, полюбившиеся многим варианты, так и необычные сочетания начинки и вкусов.

В зависимости от вашего аппетита вам сделают пиццу 30, 40 см или по половине от этих размеров.

Заказ можно оформить без разговора по телефону — через сайт или мобильное приложение. Это удобно и быстро, а в примечаниях к заказу вы сможете указать все нюансы и пожелания. Если у вас запланировано мероприятие, заказ можно сделать заранее и забрать его в намеченный день и час, не тратя время на ожидание (заказы принимаются даже за 7 дней до покупки).

Для всех клиентов при покупке пиццы диаметром 40 см — напиток из Черноголовки в подарок.

Хотите «Автопиццу», которая будет из ваших любимых компонентов? Соберите свой вариант в конструкторе пиццы!

«Автопицца»: наслаждайтесь любимой пиццей и угощайте друзей!

Тула, ул. Епифанская, 54, цокольный этаж.

Тула, пр. Ленина, 135-а.

8 (4872) 525−000 — единый номер.

tu.avtopizza.ru

Группа VK (Тула)

Группа ВК (федеральная)

Инстаграм

ИП Солтер К. А.

ОГРНИП: 311 583 615 400 017

Первый суши-бар в Туле с открытой кухней!

Аттестованные повара. Профессиональное оборудование.

Никаких заготовок!

Только свежайшие продукты!

Настоящие ценители японской кухни знают, что суши и роллы, простоявшие 20 минут в холодильнике, НЕЛЬЗЯ подавать на стол! В суши-баре «Самурай» вы попробуете блюда настоящей японской кухни, приготовленные на ваших глазах.

Помимо японского направления «Самурай» радует своих гостей вкуснейшей пиццей. Специально приглашенный повар из Италии раскрыл тайны её приготовления:

уникальная рецептура теста;

качественные ингредиенты;

соблюдение технологии приготовления.

Всё это позволяет добиться превосходного результата. Каждая пицца готовится сразу после вашего заказа, её не разогревают и не готовят заранее.

Суши-бар «Самурай» объявляет о начале новой акции, которая будет проходить до 28 февраля включительно.

Скидка 15% на самовывоз

(кроме бизнес-ланчей).

Время предоставления скидки:



Суши-бар «Самурай», ул. Демидовская, 119, Заречье.

Время: 11.00—12.00, 15.00—17.00.

Тел. 8 (4872) 34-43-72 .



Суши-бар «Самурай», Красноармейский пр., 14, КРК «Казанова».

Время: 11.00—13.00, 16.00—18.00.

Тел. 8 (4872) 70-22-82 .



Суши-бар «Самурай», Калужское шоссе, 2, ТЦ «Южный».

Время: 10.00—12.00, 15.00—17.00.

Тел. 8 (4872) 79-02-77 .

Бонус для именинников — скидка 10% в день рождения!

Получайте подарки и скидки!

При заказе от 1500, 2000 и 2500 рублей клиент получает изысканный подарок. Для постоянных клиентов действует система дисконтных карт. При предварительном заказе скидка 5%. Сделайте заказ за три часа или ранее от желаемого времени доставки и сэкономьте!

samurai-tula.ru

Группа ВК

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ИП Питьков Н.В.

ОГРН: 309715402100152

«Додо Пицца» — это ресторан и служба доставки. Тульский филиал входит в огромную сеть кафе, работающих в 358 городах по всей России и за рубежом.

У этого заведения есть три компонента успеха: искреннее отношение к клиенту, свежесть продуктов и полная открытость.

Вся цепочка работы в «Додо Пицца», от приёма заказа до выдачи, работает через специальную облачную информационную систему, которая отвечает за каждый этап: онлайн-заказ через сайт или мобильное приложение, работу кассы и приём платежей, очередь заказов у пиццмейкеров, координацию курьеров, управление поставками, анализ продаж и многое другое. Поэтому здесь не бывает ошибок из-за человеческого фактора.

Попробуйте сезонные угощения, которые здесь предлагают гостям этой зимой:

«Пицца из половинок». Закажите две пиццы в одной. «Пицца Оливье» — специальное новогоднее предложение! Это традиционный вкус праздника, знакомый с детства, в формате пиццы. Французский соус с ароматом трюфеля добавит рецепту новизны. «Сладкие рулетики с брусникой» — натуральная брусника, сахар и сгущенное молоко. Объедение! «Пряный Пунш» — согревающий напиток с ароматом цитрусовых и пряностей. Он создаст уютное настроение дождливой осенью, поможет согреться в период зимних морозов, а также станет отличным атрибутом праздника во время новогодней суеты. Пасты из печи «Четыре сыра» — это сочетание сыров моцарелла, пармезан, чеддер и блю чиз с нежнейшим сливочным соусом.

Чем отличается «Додо Пицца» от обычных пиццерий?

Из зала ресторана можно наблюдать, как и в каких условиях готовится заказ: кухню от зала посетителей отделяет прозрачное стекло.

Если вы сделали заказ с доставкой на дом или в офис, вы сможете наблюдать, как готовится ваша пицца, с помощью онлайн-трансляции с кухни.

Стоимость одного куска пиццы в течение часа снижается. Если ее не купили в течение часа, продукт отправляется на утилизацию. Сколько времени прошло с момента ее выхода из печи, можно увидеть на отдельном табло у стойки с порционной пиццей.

Одноразовая лента при упаковке коробки с пиццей. Так вы можете быть уверены, что пиццу не вскрывали по дороге.

Соус вставляется в коробку, а не кладётся внутрь.

Получите специальную скидку 50% на пиццу 25 см при заказе в ресторане — назовите кассиру промокод — 1290.

Акция действует только в ресторане, один раз, для одного человека.

Планируете вечер в большой компании? Воспользуйтесь выгодными комбо-предложениями!

Тула, ул. Советская, 56-а.

Тел. 8 (800) 302-00-60 .

dodopizza.ru

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