Юбилей олимпийского чемпиона из Обидимо Виктора Лосева
Сегодня 60 лет исполнилось олимпийскому чемпиону по футболу Сеула, капитану той золотой команды Виктору Лосеву.
Уже давно Виктор Васильевич стал нашим земляком. Лет двадцать назад он получил участок под строительство дома в Обидимо, и с тех пор этот поселок стал его новой родиной. Если и уезжает отсюда, то по служебным делам. Какое-то время помогал Александру Бородюку в сборной Казахстана. Работал с Колывановым в ФК «Уфа». Работал в юношеской и молодежной сборных России. Кстати, в молодежной сборной помогал бывшему главному тренеру «Арсенала» Сергею Кирьякову. В 2004 году уже в качестве второго тренера выиграл золото юношеского чемпионата Европы. Сейчас тренирует футбольную сборную артистов эстрады. Поскольку они выходят на поле при полных трибунах зрителей, то, разумеется, хотят выглядеть в футбольном плане достаточно умело.
Символично, что успех сборной 1988 года отличается от нового громкого успеха сборной на круглую дату. Только через тридцать лет российская команда снова показала, что умеет играть в футбол. Виктор Васильевич был почетным гостем чемпионата мира в России. Общался со многими звездами, есть фотографии, где он с Пеле, Марадоной. Открывал капитан олимпийской золотой сборной и один из Кубков звезд мирового футбола в Москве.
Конечно, старшее поколение болельщиков помнит его по выступлениям не только за олимпийскую сборную, но и за московское «Динамо», где он провел несколько ярких сезонов. Выигрывал вместе с этой командой бронзовые медали чемпионатов СССР и России. Вообще же Виктор Лосев родом из Владимирской области. В городе Муроме, где он родился, местный стадион носит его имя.
Игорь Добровольский, Виктор Лосев, Александр Бородюк, Игорь Буланов.
Как может помогает Виктор Васильевич и тульскому областному футболу. Участвует в мероприятиях, которые проводит областная федерация, в частности, в награждении лучших игроков сезона. В Обидимо с его помощью местный стадион отделали так, что он сейчас считается одним из лучших в Тульской области.