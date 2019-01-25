Юбилей олимпийского чемпиона из Обидимо Виктора Лосева

Уже давно Виктор Васильевич стал нашим земляком. Лет двадцать назад он получил участок под строительство дома в Обидимо, и с тех пор этот поселок стал его новой родиной. Если и уезжает отсюда, то по служебным делам. Какое-то время помогал Александру Бородюку в сборной Казахстана. Работал с Колывановым в ФК «Уфа». Работал в юношеской и молодежной сборных России. Кстати, в молодежной сборной помогал бывшему главному тренеру «Арсенала» Сергею Кирьякову. В 2004 году уже в качестве второго тренера выиграл золото юношеского чемпионата Европы. Сейчас тренирует футбольную сборную артистов эстрады. Поскольку они выходят на поле при полных трибунах зрителей, то, разумеется, хотят выглядеть в футбольном плане достаточно умело.

Символично, что успех сборной 1988 года отличается от нового громкого успеха сборной на круглую дату. Только через тридцать лет российская команда снова показала, что умеет играть в футбол. Виктор Васильевич был почетным гостем чемпионата мира в России. Общался со многими звездами, есть фотографии, где он с Пеле, Марадоной. Открывал капитан олимпийской золотой сборной и один из Кубков звезд мирового футбола в Москве.

Конечно, старшее поколение болельщиков помнит его по выступлениям не только за олимпийскую сборную, но и за московское «Динамо», где он провел несколько ярких сезонов. Выигрывал вместе с этой командой бронзовые медали чемпионатов СССР и России. Вообще же Виктор Лосев родом из Владимирской области. В городе Муроме, где он родился, местный стадион носит его имя.



Игорь Добровольский, Виктор Лосев, Александр Бородюк, Игорь Буланов.

Как может помогает Виктор Васильевич и тульскому областному футболу. Участвует в мероприятиях, которые проводит областная федерация, в частности, в награждении лучших игроков сезона. В Обидимо с его помощью местный стадион отделали так, что он сейчас считается одним из лучших в Тульской области.