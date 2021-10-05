Фестиваль «Национальный квартал» в Туле стирает границы: репортаж Myslo

Калейдоскоп красочных костюмов, музыки, танцев и угощений – это всё про фестиваль «Национальный квартал», который прошел в областной столице в минувшее воскресенье.

Территория городского пространства «Искра» в Туле на несколько часов стала площадкой для большого праздника, объединившего туляков самых разных национальностей. На него собрались представители десятков диаспор, проживающих на территории Тульской области.

«У нас с вами одна история»

Сухроб Термизов – Я сам приехал в Тулу в 2017 году из Таджикистана. Но для меня этот город – больше чем просто место, где мой дом. Возможно, где-то в Тульской области похоронен мой дед. Мы не знаем точно место его кончины, но нашли запись в архивах, что в 1942 году его батальон проезжал через Тульскую область. Именно в том году дед и пропал без вести, поэтому моя семья и предполагает, что он погиб где-то здесь или недалеко от границ области, – рассказывает Сухроб Термизов.

Сухроб по образованию учитель русского языка и литературы. Окончил Таджикский национальный университет. Специальность выбирал еще в советские годы, когда никто и не задумывался, кто какой национальности. После получения диплома остался работать в университете. В 2013 году познакомился с педагогами из ТГПУ им. Л. Н. Толстого, приехавшими проводить семинары по обучению русскому языку. Именно это впоследствии и решило вопрос, куда переезжать. А возник он в связи с тем, что в Таджикистане к тому моменту сильно снизился интерес к русскому языку, а следовательно, работать на родине оказалось проблематично.

После переезда далеко не сразу удалось найти работу по специальности, поэтому был и дворником, и разнорабочим на стройке, торговал сухофруктами на рынке. И только в этом году удалось вернуться к любимой профессии – стал преподавать на базе Тульского правозащитного и культурного центра «Таджикистанцы» русский язык соотечественникам, которые переезжают в Тулу.

– Я люблю свою специальность, а тут еще есть возможность помочь таким же, как и я сам. Я преподаю русский язык, а также знакомлю с историей России и ее традициями. Считаю, это помогает адаптироваться к жизни здесь, – говорит Сухроб.

«Гостеприимство – это про наш народ»

Тем, как 16-летняя Милена Чупурян раздает угощения гостям фестиваля, можно просто любоваться. Юная девушка внимательна к каждому, кто подошел: «Воды? – Пожалуйста. – Хотите лепешку? – Будьте добры отведать».

– Гостеприимство, общительность и дружелюбие – это всё про наш народ, – рассказывает Милена. – На каждый праздник делаем таросики – маленькие сувениры, которые дарим гостям на память с пожеланием, чтобы в их доме обязательно случилось такое же прекрасное событие.

Милена выросла в Туле – ее родители переехали сюда, когда ей было полтора года. Свободно говорит по-русски и по-армянски. Традиции своей родины знает хорошо и бережно к ним относится.

– В Армении у меня много родственников по папиной линии. Мы часто ездим к ним, и каждый раз я очень радуюсь возможности побывать на своей родине. Душа моя там. Но на самом деле и в Туле я не чувствую себя чужой. Здесь у меня много друзей и много родных по маминой линии. Дома мы разговариваем по-армянски, с уважением относимся к национальным традициям и соблюдаем их. На дни рождения и другие праздники собираемся вместе, организовываем красивые веселые застолья. Это неизменная традиция.

Широту армянской души можно увидеть, отведав национальные блюда, которые традиционно готовятся по праздникам: хапама (сладкий плов), кебаб, шашлык, национальные соленья, сыры, суп на мацони (спас или танапур) и многое другое.

Нара Сукиасян – Армянская диаспора участвует в фестивале не первый год. Мы любим этот праздник, потому что это прекрасная возможность познакомить гостей со своей национальной кухней и узнать больше о традициях других народов, с которыми мы живем рядом, поделиться рецептами. Это очень здорово, это объединяет и сплачивает, – рассказывает Нара Сукиасян.

«Помнить и чтить традиции – важно»

Гостей шатра дагестанской диаспоры встречают два настоящих горца в национальных костюмах. В шатре на полу подушки и небольшая дровяная печь для лаваша, рядом стол с музыкальными инструментами. Тут же можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению хинкал (не путать с грузинским хинкали. – Прим. авт.).

– Мы рассказываем гостям, как был устроен наш быт, когда многие из нас жили в горах. Чай готовили в самоваре, еду – на костре. Почти каждый день – хинкал и мясо. На завтрак – белое: творог, сыр, кефир. Когда мужчина приходит домой, жена сразу же подает ему чай, не спрашивая, хочет ли он, а после уже подает ужин. Сейчас почти никто не живет в горах, большинство ушли на равнину. Но помнить традиции и чтить их – это очень важно, я считаю. Хотя сейчас многие стали их забывать, особенно те, кто родился в городе, что печально, конечно. Но подобные мероприятия позволяют напомнить о них, – отмечает Эльман Манафов, представитель дагестанской диаспоры.

Национальная кухня прочно хранит вековые традиции, ее самобытность, отражает уклад, которым жил народ много веков, и географические особенности местности. Богатое разнообразие кисломолочных продуктов, бесчисленное множество блюд с вяленым, сушеным или свежим мясом, широкая вариативность мучных изделий рассказывают лучше любого учебника. Основным занятием было животноводство.

Пастухи предпочитали сытную пищу, поэтому в национальных рецептах много теста и мяса. Причем многие блюда делались так, что их можно взять с собой. А вот овощей в них мало, поскольку в горах трудно заниматься земледелием.

– Я приехал в Тулу в 1992 году. Конечно, было непросто. Но и к хорошему, более легкой жизни привыкаешь тоже быстро. Сначала шесть лет работал в совхозе, потом стал строительством заниматься. И до сих пор на стройке тружусь. Посмотрите на мои руки – своим трудом на хлеб зарабатываю. А как иначе? Надо семью содержать. Но и в Туле я держу небольшое хозяйство – коз и кур. Пока места не хватает, чтобы корову завести, да и жена не хочет с ней заниматься, поэтому я сам кошу сено и дою коз, – рассказывает Эльман Манафов.

Секрет же человеческого счастья, по мнению Эльмана, прост и работает независимо от того, где ты живешь:

– Будь сам человеком, уважай другого человека, и тогда тебя будут уважать. Не надо косо смотреть ни на кого. Мы все люди, пришли сюда веселиться. Так пусть будет праздник!

А праздник действительно удался, он прошел с размахом, объединив в одну большую дружную семью всех гостей без исключения. Задорные музыкальные напевы, танцы и хлебосольные угощения – всё в лучших народных традициях.