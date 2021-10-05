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Фестиваль «Национальный квартал» в Туле стирает границы: репортаж Myslo

Фестиваль «Национальный квартал» в Туле стирает границы: репортаж Myslo

Калейдоскоп красочных костюмов, музыки, танцев и угощений – это всё про фестиваль «Национальный квартал», который прошел в областной столице в минувшее воскресенье.

Территория городского пространства «Искра» в Туле на несколько часов стала площадкой для большого праздника, объединившего туляков самых разных национальностей. На него собрались представители десятков диаспор, проживающих на территории Тульской области. 

«У нас с вами одна история»

Сухроб Термизов

– Я сам приехал в Тулу в 2017 году из Таджикистана. Но для меня этот город – больше чем просто место, где мой дом. Возможно, где-то в Тульской области похоронен мой дед. Мы не знаем точно место его кончины, но нашли запись в архивах, что в 1942 году его батальон проезжал через Тульскую область. Именно в том году дед и пропал без вести, поэтому моя семья и предполагает, что он погиб где-то здесь или недалеко от границ области, – рассказывает Сухроб Термизов.

Сухроб по образованию учитель русского языка и литературы. Окончил Таджикский национальный университет. Специальность выбирал еще в советские годы, когда никто и не задумывался, кто какой национальности. После получения диплома остался работать в университете. В 2013 году познакомился с педагогами из ТГПУ им. Л. Н. Толстого, приехавшими проводить семинары по обучению русскому языку. Именно это впоследствии и решило вопрос, куда переезжать. А возник он в связи с тем, что в Таджикистане к тому моменту сильно снизился интерес к русскому языку, а следовательно, работать на родине оказалось проблематично.

После переезда далеко не сразу удалось найти работу по специальности, поэтому был и дворником, и разнорабочим на стройке, торговал сухофруктами на рынке. И только в этом году удалось вернуться к любимой профессии – стал преподавать на базе Тульского правозащитного и культурного центра «Таджикистанцы» русский язык соотечественникам, которые переезжают в Тулу. 

– Я люблю свою специальность, а тут еще есть возможность помочь таким же, как и я сам. Я преподаю русский язык, а также знакомлю с историей России и ее традициями. Считаю, это помогает адаптироваться к жизни здесь, – говорит Сухроб.

«Гостеприимство – это про наш народ»

Тем, как 16-летняя Милена Чупурян раздает угощения гостям фестиваля, можно просто любоваться. Юная девушка внимательна к каждому, кто подошел: «Воды? – Пожалуйста. – Хотите лепешку? – Будьте добры отведать». 

– Гостеприимство, общительность и дружелюбие – это всё про наш народ, – рассказывает Милена. – На каждый праздник делаем таросики – маленькие сувениры, которые дарим гостям на память с пожеланием, чтобы в их доме обязательно случилось такое же прекрасное событие.

Милена выросла в Туле – ее родители переехали сюда, когда ей было полтора года. Свободно говорит по-русски и по-армянски. Традиции своей родины знает хорошо и бережно к ним относится.

– В Армении у меня много родственников по папиной линии. Мы часто ездим к ним, и каждый раз я очень радуюсь возможности побывать на своей родине. Душа моя там. Но на самом деле и в Туле я не чувствую себя чужой. Здесь у меня много друзей и много родных по маминой линии. Дома мы разговариваем по-армянски, с уважением относимся к национальным традициям и соблюдаем их. На дни рождения и другие праздники собираемся вместе, организовываем красивые веселые застолья. Это неизменная традиция. 

Широту армянской души можно увидеть, отведав национальные блюда, которые традиционно готовятся по праздникам: хапама (сладкий плов), кебаб, шашлык, национальные соленья, сыры, суп на мацони (спас или танапур) и многое другое.

Нара Сукиасян

– Армянская диаспора участвует в фестивале не первый год. Мы любим этот праздник, потому что это прекрасная возможность познакомить гостей со своей национальной кухней и узнать больше о традициях других народов, с которыми мы живем рядом, поделиться рецептами. Это очень здорово, это объединяет и сплачивает, – рассказывает Нара Сукиасян.

 

«Помнить и чтить традиции – важно» 

Гостей шатра дагестанской диаспоры встречают два настоящих горца в национальных костюмах. В шатре на полу подушки и небольшая дровяная печь для лаваша, рядом стол с музыкальными инструментами. Тут же можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению хинкал (не путать с грузинским хинкали. – Прим. авт.). 

– Мы рассказываем гостям, как был устроен наш быт, когда многие из нас жили в горах. Чай готовили в самоваре, еду – на костре. Почти каждый день – хинкал и мясо. На завтрак – белое: творог, сыр, кефир. Когда мужчина приходит домой, жена сразу же подает ему чай, не спрашивая, хочет ли он, а после уже подает ужин. Сейчас почти никто не живет в горах, большинство ушли на равнину. Но помнить традиции и чтить их – это очень важно, я считаю. Хотя сейчас многие стали их забывать, особенно те, кто родился в городе, что печально, конечно. Но подобные мероприятия позволяют напомнить о них, – отмечает Эльман Манафов, представитель дагестанской диаспоры.

Национальная кухня прочно хранит вековые традиции, ее самобытность, отражает уклад, которым жил народ много веков, и географические особенности местности. Богатое разнообразие кисломолочных продуктов, бесчисленное множество блюд с вяленым, сушеным или свежим мясом, широкая вариативность мучных изделий рассказывают лучше любого учебника. Основным занятием было животноводство. 

Пастухи предпочитали сытную пищу, поэтому в национальных рецептах много теста и мяса. Причем многие блюда делались так, что их можно взять с собой. А вот овощей в них мало, поскольку в горах трудно заниматься земледелием.

– Я приехал в Тулу в 1992 году. Конечно, было непросто. Но и к хорошему, более легкой жизни привыкаешь тоже быстро. Сначала шесть лет работал в совхозе, потом стал строительством заниматься. И до сих пор на стройке тружусь. Посмотрите на мои руки – своим трудом на хлеб зарабатываю. А как иначе? Надо семью содержать. Но и в Туле я держу небольшое хозяйство – коз и кур. Пока места не хватает, чтобы корову завести, да и жена не хочет с ней заниматься, поэтому я сам кошу сено и дою коз, – рассказывает Эльман Манафов.

Секрет же человеческого счастья, по мнению Эльмана, прост и работает независимо от того, где ты живешь:

– Будь сам человеком, уважай другого человека, и тогда тебя будут уважать. Не надо косо смотреть ни на кого. Мы все люди, пришли сюда веселиться. Так пусть будет праздник!

А праздник действительно удался, он прошел с размахом, объединив в одну большую дружную семью всех гостей без исключения. Задорные музыкальные напевы, танцы и хлебосольные угощения – всё в лучших народных традициях.

Галерея
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 1
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 2
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 3
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 4
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 5
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 6
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 7
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 8
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 9
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 10
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 11
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 12
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 13
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 14
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 15
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 16
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 17
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 18
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 19
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 20
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 21
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 22
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 23
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 24
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 25
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 26
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 27
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 28
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 29
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 30
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 31
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 32
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 33
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 34
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 35
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 36
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 37
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 38
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 39
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 40
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 41
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 42
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 43
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 44
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 45
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 46
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 47
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 48
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 49
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 50
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 51
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 52
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 53
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 54
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 55
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 56
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 57
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 58
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 59
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 60
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 61
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 62
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 63
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 64
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 65
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 66
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 67
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 68
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 69
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 70
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 71
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 72
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 73
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 74
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 75
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 76
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 77
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 78
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 79
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 80
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 81
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 82
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 83
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 84
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 85
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 86
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 87
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 88
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 89
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 90
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 91
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 92
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 93
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 94
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 95
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 96
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 97
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 98
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 99
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 100
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 101
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 102
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 103
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 104
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 105
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 106
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 107
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 108
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 109
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 110
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 111
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 112
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 113
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 114
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 115
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 116
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 117
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 118
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 119
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 120
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 121
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 122
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 123
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 124
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 125
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 126
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 127
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 128
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 129
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 130
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 131
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 132
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 133
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 134
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 135
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 136
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 137
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 138
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 139
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 140
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 141
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 142
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 143
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 144
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 145
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 146
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 147
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 148
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 149
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 150
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 151
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 152
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 153
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 154
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 155
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 156
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 157
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 158
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 159
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 160
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 161
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 162
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 163
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 164
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 165
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 166
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 167
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 168
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 169
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 170
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 171
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 172
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 173
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 174
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 175
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 176
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 177
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 178
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 179
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 180
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 181
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 182
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 183
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 184
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 185
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 186
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 187
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 188
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 189
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 190
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 191
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 192
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 193
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 194
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 195
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 196
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 197
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 198
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 199
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 200
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 201
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 202
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 203
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 204
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 205
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 206
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 207
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 208
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 209
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 210
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 211
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 212
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 213
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 214
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 215
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 216
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 217
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 218
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 219
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 220
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 221
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 222
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 223
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 224
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 225
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 226
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 227
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 228
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 229
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 230
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 231
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 232
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 233
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 234
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 235
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 236
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 237
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 238
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 239
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 240
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 241
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 242
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 243
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 244
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 245
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 246
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 247
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 248
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 249
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 250
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 251
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 252
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 253
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 254
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 255
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 256
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 257
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 258
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 259
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 260
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 261
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 262
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 263
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 264
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 265
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 266
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 267
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 268
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 269
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 270
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 271
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 272
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 273
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 274
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 275
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 276
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 277
Фестиваль «Национальный квартал» в Туле: стирая границы и различия, Фото: 278
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 17:17 0
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