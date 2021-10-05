Развивайтесь и будьте лучшей версией себя!

Управляющий директор клиники «ЭКСПЕРТ» Илиана Марина вывела бизнес на новый уровень и не собирается останавливаться на достигнутом.

31 октября героиня обложки отмечает день рождения. Накануне праздника она поделилась своим секретом достижения целей: чтобы вырваться в лидеры, к успеху нужно не идти, а бежать, при этом заручившись поддержкой коллектива единомышленников.

– Илиана, Вы управляющий директор клиники «ЭКСПЕРТ» в Туле. Как Вы оцениваете свой путь и путь, который прошла клиника? Он был сложным?

– Путь клиники – это органический рост. Четыре года назад, после десятилетия работы в формате МРТ-центра, мы решились открыть огромную поликлинику с возможностью приема детей и взрослых.

Сейчас понимаем, что загружены, а значит, нужен еще один рывок – открытие корпуса с развернутой хирургией и стационаром. Мы делали все поступательно, но оглядываясь назад, осознаем: открыть одномоментно 30 медицинских кабинетов – это было амбициозно!

Мой путь как специалиста и эксперта был непрост: я прошла классический путь от менеджера до руководителя уровня ТОП-менеджмента. За плечами опыт открытия объектов «с нуля», ребрендинга, вывода на новые рынки, ввод компаний в новые регионы, антикризисное управление. И каждый раз, когда понимала, что мне не хватает знаний, без отрыва от работы шла и училась.

В компанию «Эксперт» я пришла больше пяти лет назад, когда существовал еще МРТ-центр. Тогда он вышел на определенный уровень, развития не было, учреждение было в «середняках».

За год изменений и улучшений в работе мне удалось повысить выручку и рентабельность на 30%! Стало понятно, что мы можем больше, и уже через год начали проект по открытию большой клиники.

– Какие знания и навыки нужны современным руководителям? Что никогда не должен делать руководитель?

– К современному руководителю пре-дъявляется все больше требований, чтобы стать успешным. К классическим Hard skills добавляются Soft skills, так называемые мягкие навыки. Это эмоциональный интеллект, умение управлять сотрудниками на удаленке и в офлайне, разрешать конфликты, фокусироваться на целевых задачах и при этом гибко менять способы их достижения и совершенствовать рабочие процессы. А еще, из-за жесткой ситуации с кадрами на рынке труда, необходимо умение работать с командой разных поколений.

Мир быстро меняется, мы живем в эпоху цифровизации и бизнеса, условия могут стать другими в любой день. Поэтому у хорошего руководителя внутренний стержень должен сочетаться с гибким мышлением.

– Мы знаем, что Вы очень часто бываете в командировках и разъездах. Бывает ли трудно в таком насыщенном графике или это уже привычное дело?

– Командировки стали привычным делом. Во-первых, я дочь военного, семья меняла города и страны, в зависимости от приказа, поэтому для меня это норма жизни. Во-вторых, без движения и развития я не могу. Командировки – это знакомства, новые идеи и возможность выйти из операционки, осмотреться, дать себе возможность стратегического видения. А в-третьих, уезжая в командировки, я даю определенный лимит доверия своим коллегам, позволяя решать чуть более сложные задачи – а значит развиваться!

– Как Вам удается держаться на плаву на таком насыщенном конкурентами рынке?

– Помните фразу из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла – «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Чтобы двигаться вперед – нужно бежать в два раза быстрее».

Так же и в бизнесе, каким бы конкурентным он ни был! Мы многое делаем в оперативной работе, постоянно улучшаемся, это позволяет не просто оставаться на плаву, но и быть лидерами. Эти движения не хаотичны. Есть четкая стратегия развития клиники на ближайшие 5 лет и облик ее будущего. К ним мы и идем, а точнее бежим.

– Каков Ваш личный секрет успеха? Что мотивирует развиваться дальше?

– Мой секрет успеха – в собственной реализации. Люблю жизнь, мне нравится то, что я делаю. Так что моя мотивация в процессе и результате.

Я коммуникабельный человек, понимающий и чувствующий людей, эмпатичный, но при этом могу четко все структурировать: разобрать хаос, «разложить по полочкам» или даже «пересобрать»! Мне так много хочется изменить, улучшить, сделать мир добрее и человечнее, интереснее и при этом драйвовее! Планов и проектов много: в работе, бизнесе и жизни.

– Говорят, что работа с людьми – самая сложная. На Вашем опыте это так? Каких ценностей придерживается Ваша компания?

– В прошлом году мы активной группой собрали Кодекс сотрудника Группы компаний «Эксперт». Сами решили, что это нужно, собрались и описали. В работе участвовали сотрудники разных должностей со всей страны. Получился ДОЗОР: доверие, ответственность, забота, оптимизм и позитив, развитие.

Великие компании строятся именно так: шаг за шагом, с верой в успех и командой единомышленников!

– У Вас большой коллектив. Как завоевать уважение и любовь сотрудников?

– Уважать и любить! В работе с людьми сразу заметна любая фальшь. Я искренне люблю и уважаю своих коллег. С каждым лично проводила собеседование, знаю по имени и отчеству. У меня есть принцип: работаю только с теми, кого хочется обнять.

Недавно на одной из конференций, на которой я выступала , задали вопрос: Каких людей Вы берете в команду?

Мой ответ прост: команда – зеркало руководителя! Таких же искренних, открытых, влюбленных в свое дело, с теми же ценностями, что и у меня. Тех, с кем и в огонь и в воду, и на конференцию, и в благотворительность, и на Гонку Героев!

– Что бы Вы посоветовали себе в начале карьерного пути и что посоветуете тем, кто хочет повторить Ваш путь?

– Точно не посоветую повторять чей-то опыт. Он все равно будет чужим и не принесет успеха.

Нужно идти к своей глобальной цели, со своими ценностями, менять мир в лучшую сторону, доверять себе, развиваться, делать то, что искренне откликается в сердце. Быть лучшей версией себя!

При этом узнать, как другие добивались успеха, увидеть айсберг вложенных усилий и труда, изучить путь и опыт точно будет полезно.

Тула, ул. Болдина, 74.

+7 (4872) 700-006 | mrtexpert.ru

Фотограф: Алена Зуйкова @toto_shiro,

Организация съемок, идея, стиль – Мананова Эльвира @man_elli, Прическа и макияж: студия Pudra @pudra.tula

Благодарим за предоставленные образы магазин женской одежды Mary Stone @mary.stone71