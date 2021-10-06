Страхование в России – это живой контакт

6 октября 2021 года отмечается 100 лет со дня основания страховой отрасли в России. Прошел целый век, но одно остается неизменным: страхование в нашей стране – это по-прежнему люди, общение, живой контакт.

Об этом, а также о новых трендах и продуктах страхового рынка, мы говорим с Оксаной Макаровой, руководителем тульского филиала СК «Югория».

За последний год тульский филиал вырос по всем показателям. С октября 2020 в регионе открылись 12 новых агентств. Объемы страхования выросли более чем в 2,5 раза, за 1 полугодие 2021 года страхователям выплачено 29,8 млн. руб., что в 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года. Сегодня более 22 000 жителей региона страхуют свои риски именно в «Югории», причем они имеют несколько договоров – доверяют нам страховую защиту своей недвижимости, автомобилей, жизни и здоровья.

– Оксана Вячеславовна, какие тенденции современного рынка страхования Вы считаете ключевыми?

– Основная тенденция сегодня – это, конечно, цифровизация. Страховой рынок дает клиентам возможность получать услуги, не посещая офис, а воспользовавшись электронными сервисами страховых компаний. И «Югория» - не исключение: у нас практически все страховые продукты и услуги можно получить онлайн, заключив договор на сайте.

Цифровизация – это настоящее и будущее страховых компаний. Но все же, если говорить о классическом страховании имущества, сохраняется важность личного общения со страховым агентом. Российскому клиенту это необходимо – встретиться, поговорить, обсудить нюансы, вместе найти самое оптимальное решение. Поэтому говорить о том, что в ближайшие несколько лет все страхование перейдет в онлайн, я бы не стала. Из наших объемов продаж 80% – от наших агентов. И именно поэтому мы в «Югории» активно развиваем агентскую сеть: в регионе у нас работают 194 агента, практически в каждом районе области.

– Что дает Вашему клиенту «Югория», чтобы он оставался с ней надолго?

– Нашу компанию отличает высокая скорость принятия решений – во всем, от заключения договора до принятия рисков и осуществления выплат. Если нужно заключить неординарный договор страхования, прописать персональные условия – решение принимается практически моментально. С такой же высокой скоростью происходит урегулирование убытков: выплаты производятся быстро и в полном объеме. Не зря «Югория» уже на протяжении многих лет входит в ТОП-3 по качеству сервиса. Более того, у нас есть программы упрощенного урегулирования, когда для выплат нам достаточно лишь убедиться в факте страхового случая, без лишних документов. Ведь в страховании для человека главное – возможность просто и удобно получить выплату. В «Югории» это реально работает, и за это нас ценят клиенты.

Как я уже сказала, цифровизация услуг у нас присутствует в полном объеме, но значение агента пока очень велико. Так вот, «Югория» – одна из самых удобных для агента страховых компаний, с отличной IT-платформой для заключения договоров, абсолютно понятной и прозрачной системой отчетности и вознаграждения и гибкой тарифной политикой, которая позволяет подбирать для каждого клиента наиболее приемлемый вариант. Агентам с нами удобно и выгодно, в этом они убеждаются с первого месяца работы.

– Какие ваши продукты являются наиболее востребоваными тульскими клиентами? И почему, как Вы думаете? В чем их преимущества?

– Традиционно многие автовладельцы интересуются страхованием КАСКО, но много и тех, кто говорит «это дорого» и полагается на ОСАГО. Но как бы ты ни был уверен в себе и своем мастерстве, на дороге всегда есть риск встретиться с менее опытным водителем, и хуже всего, если у него не окажется полиса ОСАГО. Что делать в случае такого ДТП? В обычной ситуации пострадавшему придется в судебном порядке взыскивать с виновника сумму ущерба, а это непросто. Но если у него есть наш полис «Ремонт у дилера», нужно будет идти не в суд, а к нам, и мы выплатим ему сумму ущерба или восстановим его автомобиль. Стоимость этого полиса очень привлекательна, есть варианты от 1990 руб. – за небольшую сумму автовладелец получит полную защиту от действий других автомобилистов. Этот продукт очень востребован уже в течение нескольких лет, за него компания даже получила Национальную банковскую премию в номинации «Страховой продукт».

Сейчас мы активно развиваем страхование имущества физических лиц, и в первую очередь – страхование недвижимости, строений, как дач, так и домов для постоянного проживания. И как раз здесь у нас действует система упрощенного урегулирования убытков, где вопрос о выплате решается в течение 10 дней. Тарифная политика отличается возможностью предоставлять весомые скидки, в том числе персональные (пенсионерам, ветеранам и др.), делать спецпредложения к праздникам. Стараемся создать клиенту максимально выгодные условия, чтобы ему было интересно заключить страховой договор именно с нами.

– Скажите, а менталитет людей со временем меняется? Клиенты понимают необходимость и важность страхования?

– Объем страхового рынка растет, и это говорит само за себя. Если количество клиентов увеличивается – значит, сознание людей постепенно меняется, они понимают, что страхование необходимо. Если ты сам не позаботишься о защите своего имущества – кто придет на помощь в случае неприятностей?

Менять менталитет людей – это, в том числе, задача страховых агентов. Потому что за обязательными видами страхования человек сам обратится в компанию или купит полис на сайте, но важность страхования, например, недвижимости, ему нужно объяснить. Поэтому мы, несмотря на цифровизацию, придаем такое значение тому, чтобы открывать офисы, развивать агентскую сеть. Это помогает менять сознание людей и доносить до них важность страховой защиты.

– Что Вы предлагаете корпоративным клиентам?

– Весь комплекс услуг – страхование имущественного комплекса, автопарка, оборудования (причем не только от классических рисков, но и от поломок), добровольное медицинское страхование сотрудников. Работаем не только с крупными предприятиями и компаниями, но и с малым и средним бизнесом, страхуем их недвижимость и товарно-материальные ценности. Сейчас у нас более 500 клиентов – юридических лиц.

– Вы упомянули ДМС – этот сегмент страхования в Тульской области растет? Работодатели понимают важность этого инструмента для привлечения и удержания сотрудников?

– Полис ДМС – это важная часть соцпакета, который работодатель может предоставить сотруднику как преимущество работы именно в данной компании. Взносы по ДМС уплачиваются не из прибыли, а относятся к затратам, поэтому предприятию это экономически выгодно. А для сотрудника это показатель ответственности, заботы работодателя. В Тульской области этот сегмент рынка страхования постоянно растет – радует, что всё большее количество компаний уделяют этому внимание.

– Какие планы и задачи у тульского филиала «Югории» по дальнейшему развитию?

– Прежде всего, мы не собираемся останавливаться на развитии сети офисов. Как я сказала, с октября 2020 года открыты 12 агентств в Туле, Новомосковске, Донском, Веневе, Щекино, Кимовске, Алексине, Ефремове, Богородицке, Ясногорске, поселках Теплое и Епифань. Количество офисов и агентов будет расти, чтобы компания была рядом с клиентом для заключения договора и для урегулирования убытков. Если произошел страховой случай, клиенту «Югории» из области не нужно ехать в Тулу: он получит выплату там, где живет. Наша задача – сделать так, чтобы клиенту с нами было удобно.

Если говорить об услугах, то мы нацелены на дальнейшее развитие добровольного медицинского страхования: сейчас мы предлагаем ДМС не только корпоративным клиентам, но и частным лицам. Это очень интересный продукт: имея наш полис ДМС, человек может дистанционно получать медицинские услуги от ведущих московских клиник.

– За что лично Вы любите страховое дело?

– Страхование – та сфера, в которой ты реально можешь помогать людям в сложных ситуациях. Мы даем реальную финансовую поддержку, это очень важно. Во-вторых, в страховании мы постоянно общаемся с людьми, этот круг все время расширяется, мы отдаем людям частичку себя и берем что-то ценное взамен – эмоции, знания. Возможность делиться позитивом и получать его от других всегда очень заряжает.

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(БЦ Профит)

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