«Прадедушка автопрома» живет в Туле

В честь своего столетнего юбилея теплолюбивый «прадедушка автопрома» Ford Model T совершил бодрящую зимнюю прогулку!

«Автоюбиляр» на отличном ходу

Об истории тульского Ford Model T и о том, как его двигатель был восстановлен после серьезной поломки, рассказывает его владелец Михаил Готесман.

Михаил Готесман – Автомобиль был приобретен в США в 2010 году, на ходу, за 300 тыс. тогдашних рублей. Еще 150 тыс. руб. обошлась доставка автомобиля контейнером от Мичигана до Тулы. Когда Ford Model T только-только «приехал», он произвел вполне ожидаемое впечатление: настоящая карета, самодвижущаяся повозка! Пока он плыл по морю, я следил за его перемещениями и параллельно изучал техническую сторону вопроса.

Олдтаймер Ford Model T – первый в мире массовый автомобиль, который собирали в Америке с применением подвижного конвейера – по прин­ципу, который Генри Форд позаимствовал у мясокомбинатов.

– На мясокомбинате двигали туши, а Форд первым применил этот принцип подвижного конвейера в автомобиле­строении. Да так удачно, что с 1908 по 1927 год прошлого века было собрано более 15 млн экземпляров первого в мире по-настоящему массового автомобиля Ford Model T!

Любопытный факт: рабочим, которые ремонтировали конвейер, начисляли зарплату только за то время, пока они не работали, а отдыхали – только за эти часы, по мнению Форда, и стоило платить работникам – ведь тогда они более качественно ремонтировали конвейер и устраняли поломки!

– На Ford Model T в США можно заказать любую запчасть, за исключением кузова и блока цилиндров – даже дверные петли из толстой кожи, а также «родные» покрышки.

«Прадедушку автопрома» «вылечили» в Туле

Автомобиль был покрашен «на живую», то есть без грунта, а поэтому довольно быстро «облез». Заново его покрасили с соблюдением всех технологических этапов. В процессе проведения жестяных работ владелец попытался заменить заклепки на кузове, оставшиеся от прежнего ремонта, сварным соединением. Но не тут-то было: деревянный кузов Ford Model T начал гореть, и от сварки пришлось отказаться.

– А в 2020 году у Ford Model T произошла первая серьезная поломка: «застучал» мотор и пришлось ремонтировать его капитально.

Работы по капремонту двигателя владелец мог доверить только специалистам – дело серьезное, если автораритету сто лет! О том, как и чем «вылечили» «прадедушку автопрома», рассказывает Константин Быков, технический директор техцентра «Механика-Тула»:

Константин Быков – Сначала мы проверили блок цилиндров на трещины опрессовкой. Затем расточили и отхонинговали его, отремонтировали направляющие втулки клапанов и поправили седла.

После этого была выполнена обработка блока цилиндров по плоскости. Затем был отшлифован коленвал, а также расточен баббит (сплав на основе олова – прим. авт.) на нижних головках шатунов и постелях коленвала. Двигатель собрали и отдали владельцу ретромобиля.

После первого запуска «серд­це» олдтаймера Ford Model T «забилось» и заработало, как и сто лет тому назад!

Ford T: звезда экрана и «свадебный генерал»

Как и у всех «прадедушек», у олдтаймера есть свои «причуды» – чего стоят одни только принципы управления автомобилем!

– Управление в Ford Model T принципиально отличается от управления современным автомобилем. В нем есть три педали: слева – первая и вторая передачи, посередине – педаль заднего хода, справа – педаль тормоза. За газ в системе отвечает специальный рычажок под рулем.

Переживший в Туле сложнейшую «операцию на сердце» и фактически заново родившийся, тульский Ford Model T не скучает. Сегодня самый древний автомобиль в Туле его хозяин использует в основном для всевозможных выставок, шоу и исторических ралли. И с ним довольно часто случаются занятные истории.

– Любой выезд на нем – сама по себе забавная история! Ретромобиль моментально производит фурор, все проезжающие мимо машины начинают неистово сигналить, люди снимают Ford Model T на телефоны. А однажды мы отправились на ретровыставку. В колонне шел Nissan Patrol, тянувший за собой прицеп с каким-то ретромобилем. Ford тоже ехал на прицепе. Но по дороге в Тулу Nissan «окуклился», и пришлось «прадедушке» уступить ему свое место на платформе, а самому ехать до города своим ходом. Так и поехали – Nissan на платформе, а Ford – за ним следом!

Сегодня тульский «прадедушка автопрома» в основном выезжает в свет только в теплое время года. Что, однако, ничуть не мешает ему сниматься в телесериалах.

А еще Ford Model T с его владельцем иногда приглашают на фотосессии и свадьбы – снимки в семейном альбоме с «прадедушкой автопрома» считаются у тульских молодоженов хорошей приметой!

Что восстановили в Ford Model T

1. Капремонт двигателя

После механической обработки деталей двигателя, расточки и выполнения других необходимых работ, двигатель олдтаймера Ford Model T был собран и запущен.

2. Покраска кузова

Старую краску удалили, кузов отшпатлевали и вновь покрыли черной краской.

Технические характеристики Ford Model T

Год выпуска: 1924

Масса: 880 кг

Конфигурация двигателя: рядный 4-цилиндровый

Объем двигателя: 2896 см3

Мощность двигателя: 22,5 л. с.

Потребляемое топливо: спирт, АИ-95

Максимальная скорость: 70 км/ч