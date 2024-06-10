ЖК «Престиж»: дом для тех, кто хочет быть в центре событий

erid: F7NfYUJCUneLs28VXxwj

Купить квартиру в новостройке, в месте с развитой инфраструктурой, рядом со школами, д/садом, парком — задача непростая. В ЖК «Престиж» всё это есть. А еще современные планировки, индивидуальное отопление и закрытый двор.

Современный девятиэтажный дом находится в Привокзальном районе Тулы на ул. Седова рядом с ЖК «Солнечный». Более удачное расположение для ЖК придумать сложно: проспект Ленина находится в нескольких минутах ходьбы, Центральный парк им. П. П. Белоусова — в пяти минут езды, а центр города — в пятнадцати.

«Престиж» находится среди уже развитого района. Вам не придется ждать, когда построят детские сады, школы, отделения банка, салоны красоты и магазины. Все это рядом уже есть.

ЖК «Престиж» расположен так, что из него легко добраться в любую точку города и на личном авто, и на общественном транспорте.

Но поверьте, выбираться вы будете только по делам. Во дворе дома смогут классно проводить время жители всех возрастов. Для самых маленьких здесь установят игровые площадки, для тех, кто постарше, — спортивные, а взрослые смогут отдохнуть на лавочках среди деревьев и кустарников. Во дворе вашего ЖК вас никто не побеспокоит: территория будет закрыта от посторонних людей и автомобилей.

ЖК «Престиж» — проект для тех, кто ценит удобство. Квартиры спроектированы с учетом последних тенденций в строительстве — большие кухни, лоджии, ниши для шкафов.

А какие открываются виды! В одной из комнат в квартирах есть большое французское окно, из которого можно наслаждаться настоящими красотами.

Планировки позволяют использовать каждый квадратный метр с умом, поэтому даже в небольших квартирах будет просторно. Если у вас много габаритных вещей и хранить дома вы их не желаете, можно купить кладовку на цокольном этаже.

Большой плюс квартир в ЖК «Престиж» — индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Вам не придется зависеть от коммунальных служб, особенно в переходный период, — настенный котел итальянского бренда Ariston уже будет находиться в квартире. Управляйте климатом в доме самостоятельно!

Сдаются квартиры в высокой степени готовности под чистовую отделку. В квартирах установлены все приборы учета — счетчики на электричество, газоснабжение и холодную воду, сделана разводка отопления и есть стальные панельные радиаторы, а также надежные стальные входные двери и энергосберегающие стеклопакеты.

Все, что вам останется, — реализовать дизайнерские задумки!

Степень готовности ЖК «Престиж» — 80%. Он сдается уже в этом году. Купить квартиру пока еще можно по программе господдержки, Семейной и IT-ипотеке*. Подробности — в офисе продаж.

престижтула.рф

Офис продаж:

Тула, ул. Макаренко, 32, пом. 114.

Тел. +7 (4872) 77-00-55, +7 (919) 085-32-33, +7 (991) 355-24-57.

ВКонтакте

Telegram

*Банки партнеры: ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО «Совкомбанк».

Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

ООО «Специализированный застройщик "ПрестижСтрой"». Реклама.