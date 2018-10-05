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Выбираем лучший тульский медицинский центр -2018

Выбираем лучший тульский медицинский центр -2018

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие негосударственные медицинские центры в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В какой медцентр вы ходите, когда вам нужна срочная помощь врача или просто проконсультироваться по вопросам здоровья? Где врачи грамотнее и внимательнее? Где цены демократичнее? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые
медицинские центры, делайте репосты. Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места также будут не менее почётные наклейки.

как голосовать

Вам предлагается пара медцентров, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

5 ноября мы подведём итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный» медицинский центр в Туле.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: в какой медцентр вы пойдёте не раздумывая, если заболеете, и почему?

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 17:04 0
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Выбираем лучший тульский медицинский центр 2018
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