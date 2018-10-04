Случилось ДТП, нарушены права потребителей: к каким юристам обращаться?

Незнание не освобождает от ответственности – непреложная истина, но часто вступающая в противоречие со здравым смыслом. Myslo собрал самые актуальные жизненные ситуации, когда не обращаться к юристу – просто глупо.

Выучить на случай «а вдруг пригодится» абсолютно все законы, нормативные акты, различные постановления и распоряжения федерального, регионального и муниципального уровня — нереально. Но, к сожалению, именно неосведомленность иногда приводит человека к пониманию «сам виноват» или оборачивается различными неприятными последствиями.

Тонкости кредитования, особенно у мелких или частных заемщиков, совершение крупной покупки, действия при ДТП или жалоба на нарушение прав потребителей, нюансы расследования уголовного дела и многое другое — все это в идеале должен сопровождать юрист. И желательно не любой, а специализирующийся на определенном профиле.

Myslo собрал самые актуальные жизненные ситуации, когда не обращаться к юристу — неправильное решение.

ДТП

Случилась авария, есть пострадавшие. Участники ДТП в шоковом состоянии. Кто в этом случае поможет правильно составить документы и не упустить ни одной детали? Только юрист. Ведь от правильно составленных документов при оформлении дорожно-транспортного происшествия и точно заполненных медицинских бумаг при прохождении лечения в конечном итоге зависит сумма компенсации, которую должна выплатить пострадавшим страховая компания.

В Туле есть организация, основным профилем которой является именно оказание юридической помощи при ДТП и составление медицинских заключений — ООО «ЮрМед» . Рассказывает руководитель юридической фирмы «ЮрМед» Сергей Коновалов:

- Человек получил в ДТП множественные травмы: переломы, открытые раны, ЧМТ, синяки и кровоподтеки. Несколько месяцев лечился, его переводили из одного отделения в другое. Выписался, взял документы из больницы и пришел в страховую компанию. Для выплаты компенсации страховая компания руководствуется постановлением правительства РФ от 15 ноября 2012 г. N 1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего». К нему есть приложение, в котором указана стоимость каждой возможной травмы.

Что здесь важно? Правильное и точное заполнение документов. Например, чаще всего при поступлении пациента врачи в карте указывают «множественные гематомы». В таблице приложения указана стоимость даже синяка — 250 рублей. Но никто же не посчитал, сколько их было на теле человека, когда он поступил в больницу. Хотя, если это серьезное ДТП, то и синяков много.

Также для выплаты компенсации важна непрерывность лечения и срок его прохождения по каждой травме. Но в больницах при передаче документов пациента из отделения в отделение часто это не указывается.

Все вместе это приводит к тому, что пострадавший в ДТП получает компенсацию намного меньше, чем она ему причиталась. Поэтому важно как можно раньше обратиться за юридическим сопровождением.

Компания «ЮрМед» помогает получить полный размер компенсации, но опирается при этом исключительно на законные основания:

проверяет правильность заполнения документов, уточняет квалификацию травм (легкая, средней тяжести или тяжелая), а также обязательно проверяет соответствие указанных в выписке из больницы диагнозов фактическим. Для этого запрашивают данные МРТ и отправляют человека на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

- Сотрудничающие с нами эксперты, давая свое заключение о здоровье пострадавшего в аварии, дают подписку по ст. 307 УК РФ, то есть осознают свою ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Мы не занимаемся выбиванием из страховых компаний денег, которые захотел получить клиент — наша задача установить реальный ущерб и добиться получения соответствующей страховой выплаты.

У нас был случай: мужчина после ДТП пролежал в больнице 120 дней из-за перелома отростков позвонков. Он обратился к страховую, но та сумма, которую ему собиралась выплатить компания, не устроила его. Он пришел к нам. Мы запросили данные МРТ и изучив их, выяснили, что у мужчины вообще не было перелома! От чего же его тогда лечили все это время — вопрос к врачам. Но выяснилось, что компенсация ему не положена.

Страховые компании не поверяют написанные в эпикризе диагнозы, в отличие от нас. Мы не даем непроверенную информацию и не пытаемся вытрясти лишние деньги для клиента. Только то, что положено ему по закону.

Медицинские учреждения не всегда хранят документы пациента или по каким-то причинам в эпикризе указываются неполные данные о полученном лечении. В этом случае не всегда есть возможность уточнить и восстановить все данные.

- Например, человек поступил с открытым переломом ноги, травмой позвоночника и ЧМТ. Сначала его определяют в хирургию и делают операцию на ноге, потом переводят в неврологию и там восстанавливают позвоночник, а параллельно он лечит черепно-мозговую травму. В общей сложности он провел на больничной койке, например, месяц. При определении суммы компенсации для некоторых видов травм важно, сколько дней человек пробыл с ней на лечении. 10, 20 или больше дней — от этого зависит окончательный размер полагающейся выплаты. Но в эпикризе нет точных данных об этом, только общее количество дней в стационаре. И восстановить эти данные не факт, что возможно. Поэтому не будет лишним, чтобы юрист контролировал все этапы лечения и правильность заполнения эпикриза.

Среди всего перечня травм, которые может получить человек в результате ДТП, есть пункт 42 «Обезображивание лица (выразившееся в деформации хрящей, костей, мягких тканей лица, требующих оперативного вмешательства) вследствие его повреждения». Он дает право человеку, у которого после аварии обезображено лицо, получить 200 тысяч рублей, если он ехал на легковом авто, и 800 тысяч рублей, если он являлся пассажиром коммерческого транспорта.

Но сложность применения этого пункта в том, что само понятие «обезображивание» является субъективным. Для кого-то большой шрам на лице является несущественным, а для другого небольшая складка на веке, которой не было, является большой проблемой.

- Разрешение таких споров относится к компетенции суда. И здесь задача наших юристов - доказать суду, что даже этот небольшой шрам действительно обезобразил лицо, и человеку положена компенсация.

Будет полезной помощь юристов ООО «ЮрМед» и тем, кто оказался виновником ДТП. Если здоровью участников аварии причинен легкий или средний вред, то водитель будет отвечать в рамках административного кодекса. Если же вред тяжкий, то виновнику ДТП грозит уже уголовная статья.

- Наши эксперты проверяют поставленные диагнозы и правильность квалификации полученных повреждений. Нередки случаи, когда удается доказать (естественно, при наличие на то действительных оснований), что причиненный вред не выходит за рамки средней тяжести, а значит исключить уголовное преследование виновника аварии.

Таким образом, ООО «ЮрМед» оказывает юридическую помощь всем участникам ДТП с пострадавшими, начиная от сопровождения в ГИБДД, заканчивая ведением уголовных дел в суде. Юристы компании защищают интересы граждан, ставших виновниками ДТП с пострадавшими, а также лиц, получивших вред здоровью в результате ДТП.

- В медицинском направлении мы оказываем гражданам консультативные услуги по вопросам оценки вреда здоровью и получению адекватных этому ущербу выплат от страховой компании. Для предоставления качественной услуги в штате нашей организации работают специалисты в области судебно-медицинской экспертизы, а также практикующие врачи.

В случае необходимости мы можем выдать заключение специалиста в области судмедэкспертизы или заключение специалиста в иной области медицинской деятельности. Вопросы, поставленные перед нашими специалистами на разрешения, могут выходить за рамки дорожно-транспортных происшествий и касаться любой ситуации, когда требуется возмещение вреда здоровью граждан.

Направления деятельности ООО «ЮрМед»:

Консультации юриста по ДТП с пострадавшими

Заключение специалистов в области судебно-медицинской экспертизы

Защита интересов в ГИБДД пострадавших, то есть лиц, получивших вред здоровью в результате ДТП

Консультирование специалиста для получения выплат по вреду здоровью

Защита интересов в ГИБДД водителей, ставших виновником ДТП, в котором пострадали люди

Определение порядка действий для достоверного подтверждения степени вреда здоровью

Обжалование решений по административным делам, вынесенных в ГИБДД или в суде

Определение порядка действий при формировании пакета документов, подтверждающих расходы на лечение, утраченный заработок, моральный вред, санаторно-курортное лечение

Ведение уголовных дел по ДТП Консультация врача-нейрохирурга Тульской областной клинической больницы по вопросам

Консультация врача-нейрохирурга Тульской областной клинической больницы по вопросам Диагностирования травмам черепно-мозговых травм в результате ДТП

Защита интересов граждан в мировом, районном, областном судах по делам о ДТП с пострадавшими

Медицинское заключение и оценка вреда здоровью в процентном отношении для выплаты по страховой

Представление интересов в страховой компании по вопросам ДТП Споры со страховыми компаниями по возмещению вреда здоровью (расходы на лечение, утраченный заработок и т. д. ).

Споры со страховыми компаниями по возмещению вреда здоровью (расходы на лечение, утраченный заработок ). Возмещение вреда, причиненного здоровью, с виновника ДТП (моральный вред, непокрытый страховым возмещением ущерб свыше 500 тыс. руб.).