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Случилось ДТП, нарушены права потребителей: к каким юристам обращаться?

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Случилось ДТП, нарушены права потребителей: к каким юристам обращаться?

Незнание не освобождает от ответственности – непреложная истина, но часто вступающая в противоречие со здравым смыслом. Myslo собрал самые актуальные жизненные ситуации, когда не обращаться к юристу – просто глупо.

Выучить на случай «а вдруг пригодится» абсолютно все законы, нормативные акты, различные постановления и распоряжения федерального, регионального и муниципального уровня — нереально. Но, к сожалению, именно неосведомленность иногда приводит человека к пониманию «сам виноват» или оборачивается различными неприятными последствиями.

Тонкости кредитования, особенно у мелких или частных заемщиков, совершение крупной покупки, действия при ДТП или жалоба на нарушение прав потребителей, нюансы расследования уголовного дела и многое другое — все это в идеале должен сопровождать юрист. И желательно не любой, а специализирующийся на определенном профиле.

Myslo собрал самые актуальные жизненные ситуации, когда не обращаться к юристу — неправильное решение.

ДТП
Тула, ул. Чмутова, 168Б
+7 (953) 195-33-35
+7 (920) 745−0-700
urmed71.ru
 
 
Случилась авария, есть пострадавшие. Участники ДТП в шоковом состоянии. Кто в этом случае поможет правильно составить документы и не упустить ни одной детали? Только юрист. Ведь от правильно составленных документов при оформлении дорожно-транспортного происшествия и точно заполненных медицинских бумаг при прохождении лечения в конечном итоге зависит сумма компенсации, которую должна выплатить пострадавшим страховая компания.
 
В Туле есть организация, основным профилем которой является именно оказание юридической помощи при ДТП и составление медицинских заключений — ООО «ЮрМед». Рассказывает руководитель юридической фирмы «ЮрМед» Сергей Коновалов:
 
 
- Человек получил в ДТП множественные травмы: переломы, открытые раны, ЧМТ, синяки и кровоподтеки. Несколько месяцев лечился, его переводили из одного отделения в другое. Выписался, взял документы из больницы и пришел в страховую компанию. Для выплаты компенсации страховая компания руководствуется постановлением правительства РФ от 15 ноября 2012 г. N 1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего». К нему есть приложение, в котором указана стоимость каждой возможной травмы.
Что здесь важно? Правильное и точное заполнение документов. Например, чаще всего при поступлении пациента врачи в карте указывают «множественные гематомы». В таблице приложения указана стоимость даже синяка — 250 рублей. Но никто же не посчитал, сколько их было на теле человека, когда он поступил в больницу. Хотя, если это серьезное ДТП, то и синяков много.
Также для выплаты компенсации важна непрерывность лечения и срок его прохождения по каждой травме. Но в больницах при передаче документов пациента из отделения в отделение часто это не указывается.
Все вместе это приводит к тому, что пострадавший в ДТП получает компенсацию намного меньше, чем она ему причиталась. Поэтому важно как можно раньше обратиться за юридическим сопровождением.
 
 
Компания «ЮрМед» помогает получить полный размер компенсации, но опирается при этом исключительно на законные основания:
проверяет правильность заполнения документов, уточняет квалификацию травм (легкая, средней тяжести или тяжелая), а также обязательно проверяет соответствие указанных в выписке из больницы диагнозов фактическим. Для этого запрашивают данные МРТ и отправляют человека на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
 
- Сотрудничающие с нами эксперты, давая свое заключение о здоровье пострадавшего в аварии, дают подписку по ст. 307 УК РФ, то есть осознают свою ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Мы не занимаемся выбиванием из страховых компаний денег, которые захотел получить клиент — наша задача установить реальный ущерб и добиться получения соответствующей страховой выплаты.
У нас был случай: мужчина после ДТП пролежал в больнице 120 дней из-за перелома отростков позвонков. Он обратился к страховую, но та сумма, которую ему собиралась выплатить компания, не устроила его. Он пришел к нам. Мы запросили данные МРТ и изучив их, выяснили, что у мужчины вообще не было перелома! От чего же его тогда лечили все это время — вопрос к врачам. Но выяснилось, что компенсация ему не положена.
Страховые компании не поверяют написанные в эпикризе диагнозы, в отличие от нас. Мы не даем непроверенную информацию и не пытаемся вытрясти лишние деньги для клиента. Только то, что положено ему по закону.
 
Медицинские учреждения не всегда хранят документы пациента или по каким-то причинам в эпикризе указываются неполные данные о полученном лечении. В этом случае не всегда есть возможность уточнить и восстановить все данные.
 
- Например, человек поступил с открытым переломом ноги, травмой позвоночника и ЧМТ. Сначала его определяют в хирургию и делают операцию на ноге, потом переводят в неврологию и там восстанавливают позвоночник, а параллельно он лечит черепно-мозговую травму. В общей сложности он провел на больничной койке, например, месяц. При определении суммы компенсации для некоторых видов травм важно, сколько дней человек пробыл с ней на лечении. 10, 20 или больше дней — от этого зависит окончательный размер полагающейся выплаты. Но в эпикризе нет точных данных об этом, только общее количество дней в стационаре. И восстановить эти данные не факт, что возможно. Поэтому не будет лишним, чтобы юрист контролировал все этапы лечения и правильность заполнения эпикриза.
 
Среди всего перечня травм, которые может получить человек в результате ДТП, есть пункт 42 «Обезображивание лица (выразившееся в деформации хрящей, костей, мягких тканей лица, требующих оперативного вмешательства) вследствие его повреждения». Он дает право человеку, у которого после аварии обезображено лицо, получить 200 тысяч рублей, если он ехал на легковом авто, и 800 тысяч рублей, если он являлся пассажиром коммерческого транспорта.
 
 
 
Но сложность применения этого пункта в том, что само понятие «обезображивание» является субъективным. Для кого-то большой шрам на лице является несущественным, а для другого небольшая складка на веке, которой не было, является большой проблемой.
 
- Разрешение таких споров относится к компетенции суда. И здесь задача наших юристов - доказать суду, что даже этот небольшой шрам действительно обезобразил лицо, и человеку положена компенсация.
 
Будет полезной помощь юристов ООО «ЮрМед» и тем, кто оказался виновником ДТП. Если здоровью участников аварии причинен легкий или средний вред, то водитель будет отвечать в рамках административного кодекса. Если же вред тяжкий, то виновнику ДТП грозит уже уголовная статья.
 
- Наши эксперты проверяют поставленные диагнозы и правильность квалификации полученных повреждений. Нередки случаи, когда удается доказать (естественно, при наличие на то действительных оснований), что причиненный вред не выходит за рамки средней тяжести, а значит исключить уголовное преследование виновника аварии.
 
 
Таким образом, ООО «ЮрМед» оказывает юридическую помощь всем участникам ДТП с пострадавшими, начиная от сопровождения в ГИБДД, заканчивая ведением уголовных дел в суде. Юристы компании защищают интересы граждан, ставших виновниками ДТП с пострадавшими, а также лиц, получивших вред здоровью в результате ДТП.
 
- В медицинском направлении мы оказываем гражданам консультативные услуги по вопросам оценки вреда здоровью и получению адекватных этому ущербу выплат от страховой компании. Для предоставления качественной услуги в штате нашей организации работают специалисты в области судебно-медицинской экспертизы, а также практикующие врачи.
В случае необходимости мы можем выдать заключение специалиста в области судмедэкспертизы или заключение специалиста в иной области медицинской деятельности. Вопросы, поставленные перед нашими специалистами на разрешения, могут выходить за рамки дорожно-транспортных происшествий и касаться любой ситуации, когда требуется возмещение вреда здоровью граждан.

Направления деятельности ООО «ЮрМед»:

  • Консультации юриста по ДТП с пострадавшими
  • Заключение специалистов в области судебно-медицинской экспертизы
  • Защита интересов в ГИБДД пострадавших, то есть лиц, получивших вред здоровью в результате ДТП
  • Консультирование специалиста для получения выплат по вреду здоровью
  • Защита интересов в ГИБДД водителей, ставших виновником ДТП, в котором пострадали люди
  • Определение порядка действий для достоверного подтверждения степени вреда здоровью
  • Обжалование решений по административным делам, вынесенных в ГИБДД или в суде
  • Определение порядка действий при формировании пакета документов, подтверждающих расходы на лечение, утраченный заработок, моральный вред, санаторно-курортное лечение
  • Ведение уголовных дел по ДТП Консультация врача-нейрохирурга Тульской областной клинической больницы по вопросам
  • Диагностирования травмам черепно-мозговых травм в результате ДТП
  • Защита интересов граждан в мировом, районном, областном судах по делам о ДТП с пострадавшими
  • Медицинское заключение и оценка вреда здоровью в процентном отношении для выплаты по страховой
  • Представление интересов в страховой компании по вопросам ДТП Споры со страховыми компаниями по возмещению вреда здоровью (расходы на лечение, утраченный заработок и т. д.).
  • Возмещение вреда, причиненного здоровью, с виновника ДТП (моральный вред, непокрытый страховым возмещением ущерб свыше 500 тыс. руб.).
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защита прав потребителей
Адвокат в Туле Сикачев Николай Анатольевич
Коллегия адвокатов № 14
Тула, пр. Ленина, д. 46, оф. 114
8 920 757 05 51 (в том числе вайбер и ватсап)
sn071@mail.ru
www.адвокат71.рф

Со сферой торговли мы все сталкиваемся каждый день. Купить молоко, заменить в квартире окна, а может быть поехать отдыхать. Начиная от отсутствия ценника на товар и заканчивая неисполнением обязательств по договору. Все это нарушение прав потребителей, но куда обращаться, если столкнулись с беспределом, и как формулировать свою жалобу, чтобы виновный понес наказание, а человек получил компенсацию, не всегда известно. 

Многие самостоятельно пытаются бороться за свои права, но как правило юридически неграмотный потребитель проиграет в споре с компанией и останется ни с чем. Только после этого он обращается за квалифицированной юридической помощью.

Но лучше всего, не затягивая ситуацию, обратиться к профильному адвокату, который в деталях знает закон о защите прав потребителей. Он поможет составить претензию, а в случае необходимости будет представлять ваши интересы в суде.

Рассказывает адвокат Николай Сикачев

– Был у нас такой случай: семья (муж, жена и ребенок) решили отправиться на отдых. Заключили договор с турагенством, в рамках которого оно должно было приобрести для нее билеты, оформить загранпаспорта, а также забронировать отель. В день заключения договора была уплачена полная стоимость путевки. Турагентство оформило все документы для отдыха.  Но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что паспорт ребенка оформлен не верно – УФМС допустило ошибку. Отдых был сорван.

Позвонили турагенту, тот пояснил, что визы и паспорт – не его ответственность, а УФМС, и потребитель сам должен обратиться туда для устранения ошибки. В свою очередь турагент перезакажет билеты. Загранпаспорт ребенка был исправлен, и во второй раз семья улетела без проблем.

Но по возвращении домой семью ждал новый сюрприз: турагент потребовал компенсировать расходы на новые билеты, пояснив, что он не отвечает за действия УФМС. А в случае отказа грозился обратиться суд. По мнению турагента, он надлежащим образом оказал туристическую услугу, поскольку не обязан проверять действителен ли заграничный паспорт (этот пункт был прописан в договоре). Семья отказалась выплачивать компенсацию, и турагент обратился в суд с иском о неосновательном обогащении потребителя выразившимся в повторном приобретении билетов.

Если следовать логике турагента, то потенциальным туристам, которые хотят гарантированно получить качественную услугу, нет смысла обращаться к турагенту, а лучше самостоятельно забронировать отель на определенный период времени и приобрести билеты. Турагент же не за что не отвечает! Но тут же возникает другой довод, если турагент, оказывающий соответствующие услуги на профессиональной основе, не был в курсе о том, что на фотографии несовершеннолетнего ребенка в заграничном паспорте должна располагаться печать ФМС (об этом турагент пояснила в суде), то откуда это должна была знать моя клиентка, которая данным паспортом пользовалась в рассматриваемом случае впервые?!

Во-вторых, моя клиентка в суде пояснила, что до нее турагентом, вопреки требованиям пункта 7, абз. 2 и 14 пункта 7 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 452, не были доведены сведения о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия). Данный факт турагентом не оспаривался. Между тем, допущенное турагентом нарушение Правил, выразившееся в том, что она не довела таможенных и пограничных правил до моей клиентки, нарушило право последней на своевременную, необходимую и достоверную информацию о туристском продукте, тем самым не обеспечив возможность его правильного выбора. Что в принципе, уже само по себе является недостатком оказанной услуги.

В итоге суд отказал турагенту во взыскании денежных средств  и признал, что услуга по реализации туристского продукта, при изложенных выше обстоятельствах, была оказана моей клиентке ненадлежащим образом, а потому у нее было правовое основание для предъявления турагенту требования о безвозмездном устранении выявленного недостатка, предусмотренное статьей 29 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Апелляционная инстанция полностью согласилась с выводами суда первой инстанции (даже еще больше мотивировала свое решение) и оставила судебный акт первой инстанции без изменения.

Николай Сикачев отмечает, что закон РФ «О защите прав потребителей» предоставляет гражданам широкие возможности для защиты своих прав. Не секрет, что большинство исков о защите прав потребителей удовлетворяется судами, поскольку претензии потребителей обоснованны.
Однако, даже в ситуациях, когда, казалось бы, вина продавца очевидна, имеют место случаи отказа в удовлетворении исковых требований.
Так, например, в качестве клиента был производитель мебели, от которого покупатель потребовал чуть менее полутора миллионов в качестве компенсации за нарушение сроков выполнения работы, передачи оплаченного товара, компенсацию морального вреда и штраф. Претензии по качеству товара не предъявлялись.
 
 
Ситуация была следующая: 18 декабря был заключен договор на изготовление и доставку мебели по представленным образцам и эскизам. В день подписания договора потребитель оплатил большую часть суммы, но еще часть денег он перевел только через полгода – 6 мая. В обязанности покупателя входила полная оплата заказанной мебели, после чего в течение 60 рабочих дней мебель должна была быть доставлена покупателю, а в исключительных случаях сроки заказа могут быть увеличены на 10 рабочих дней. Мебель была доставлена и установлена 17 августа. Покупатель посчитал, что товар был поставлен с нарушением сроков и отказался платить недостающую сумму.
 
Клиент признался, что планировал выполнить заказ гораздо раньше, однако, ввиду проблем с долларом в начале 2015 года и отсутствием поставок материалов и комплектующих из Италии, выполнить заказ он смог лишь в августе. До обращения в суд потребитель направил производителю претензию, в которой предложил удовлетворить его требования добровольно. Именно пункт договора, говорящий о том, что поставка заказа осуществляется только после 100-процентной оплаты и стал ключевой позицией в суде. В итоге в иске клиенту было отказано. Апелляционная инстанция подтвердила правильность выводов. 
 
 

Покупка автомобиля для многих – событие, требующее больших финансовых расходов. Если вдруг машина оказалась с неисправностями, то при попытке самостоятельно урегулировать споры с продавцом есть риск потерять достаточно большую сумму. В этом случае юрист грамотно может разъяснить продавцу, в чем именно он не прав. К тому же это момент и психологического давления, потому что далеко не все привлекают для этих целей юристов. А зря!

– Клиент приобретает автомобиль. Но если выявляются неисправности, то важно соблюсти предусмотренные законом сроки. Так в течение 15 дней с момента покупки автомобиля при наличии неисправности (даже незначительной) потребитель вправе его вернуть в автосалон и потребовать возврата денег, либо замену на аналогичный исправный или другой автомобиль с перерасчетом цены. Однако в быту наиболее часто встречаются случаи поломок уже после первых 15 дней – в период гарантийного срока (обычно это 3 года или 100 000 км пробега).

Если в автомобиле выявлена серьезная неисправность, например, в двигателе, коробке передач, другом важном узле или системе, если автомобиль в течение каждого года гарантийного срока длительное время находился в ремонте вследствие неоднократного устранения его различных недостатков, потребитель имеет право вернуть автомобиль по гарантии. Важно: по каждому обращению в ремонт нужно получить и сохранить квитанцию, заказ-наряд и т.д., а при отказе в удовлетворении требований требовать письменный отказ. После проведения работ они должны быть зафиксированы в актах документально с подписью и печатью организации. 

В зависимости от вида покупки или оказания услуги, эти сроки могут быть различными. В спорных ситуациях ко мне обращаются, чтобы проверить правильность оформления салоном документов и проследить, чтобы все гарантийные обязательства были исполнены. Это позволяет не упустить нужные сроки и грамотно сформулировать претензию.

Моя задача – если есть непонимание между продавцом и покупателем, в максимально короткие сроки устранить спор.

Но если дело доходит до суда, то представлять интересы клиента уже в суде.

Адвокат Николай Сикачев рассказал читателям Myslo, что обязательно должен знать каждый потребитель.
 
Сроки предъявления требований потребителем: 
 

— в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности

— в отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах 2-х лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором. 

При нарушении прав потребителю важно знать, что: 

  — в соответствии с п.6 ст.13 Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя; 

  — согласно ст.15 Закона моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем) прав потребителя подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда; 

  — п.1 ст.23 Закона предоставляет потребителю право за нарушение сроков замены, удовлетворения требований и устранения недостатков взыскать с продавца (изготовителя), допустивших такие нарушения, неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки; 

  — как указано в п.3 ст.17 Закона, потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:38 +1
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