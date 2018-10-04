Случилось ДТП, нарушены права потребителей: к каким юристам обращаться?
Незнание не освобождает от ответственности – непреложная истина, но часто вступающая в противоречие со здравым смыслом. Myslo собрал самые актуальные жизненные ситуации, когда не обращаться к юристу – просто глупо.
Выучить на случай «а вдруг пригодится» абсолютно все законы, нормативные акты, различные постановления и распоряжения федерального, регионального и муниципального уровня — нереально. Но, к сожалению, именно неосведомленность иногда приводит человека к пониманию «сам виноват» или оборачивается различными неприятными последствиями.
Тонкости кредитования, особенно у мелких или частных заемщиков, совершение крупной покупки, действия при ДТП или жалоба на нарушение прав потребителей, нюансы расследования уголовного дела и многое другое — все это в идеале должен сопровождать юрист. И желательно не любой, а специализирующийся на определенном профиле.
Myslo собрал самые актуальные жизненные ситуации, когда не обращаться к юристу — неправильное решение.
Направления деятельности ООО «ЮрМед»:
- Консультации юриста по ДТП с пострадавшими
- Заключение специалистов в области судебно-медицинской экспертизы
- Защита интересов в ГИБДД пострадавших, то есть лиц, получивших вред здоровью в результате ДТП
- Консультирование специалиста для получения выплат по вреду здоровью
- Защита интересов в ГИБДД водителей, ставших виновником ДТП, в котором пострадали люди
- Определение порядка действий для достоверного подтверждения степени вреда здоровью
- Обжалование решений по административным делам, вынесенных в ГИБДД или в суде
- Определение порядка действий при формировании пакета документов, подтверждающих расходы на лечение, утраченный заработок, моральный вред, санаторно-курортное лечение
- Ведение уголовных дел по ДТП Консультация врача-нейрохирурга Тульской областной клинической больницы по вопросам
- Диагностирования травмам черепно-мозговых травм в результате ДТП
- Защита интересов граждан в мировом, районном, областном судах по делам о ДТП с пострадавшими
- Медицинское заключение и оценка вреда здоровью в процентном отношении для выплаты по страховой
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Представление интересов в страховой компании по вопросам ДТП Споры со страховыми компаниями по возмещению вреда здоровью (расходы на лечение, утраченный заработок
и т. д.).
- Возмещение вреда, причиненного здоровью, с виновника ДТП (моральный вред, непокрытый страховым возмещением ущерб свыше 500 тыс. руб.).
Со сферой торговли мы все сталкиваемся каждый день. Купить молоко, заменить в квартире окна, а может быть поехать отдыхать. Начиная от отсутствия ценника на товар и заканчивая неисполнением обязательств по договору. Все это нарушение прав потребителей, но куда обращаться, если столкнулись с беспределом, и как формулировать свою жалобу, чтобы виновный понес наказание, а человек получил компенсацию, не всегда известно.
Многие самостоятельно пытаются бороться за свои права, но как правило юридически неграмотный потребитель проиграет в споре с компанией и останется ни с чем. Только после этого он обращается за квалифицированной юридической помощью.
Но лучше всего, не затягивая ситуацию, обратиться к профильному адвокату, который в деталях знает закон о защите прав потребителей. Он поможет составить претензию, а в случае необходимости будет представлять ваши интересы в суде.
Рассказывает адвокат Николай Сикачев:
– Был у нас такой случай: семья (муж, жена и ребенок) решили отправиться на отдых. Заключили договор с турагенством, в рамках которого оно должно было приобрести для нее билеты, оформить загранпаспорта, а также забронировать отель. В день заключения договора была уплачена полная стоимость путевки. Турагентство оформило все документы для отдыха. Но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что паспорт ребенка оформлен не верно – УФМС допустило ошибку. Отдых был сорван.
Позвонили турагенту, тот пояснил, что визы и паспорт – не его ответственность, а УФМС, и потребитель сам должен обратиться туда для устранения ошибки. В свою очередь турагент перезакажет билеты. Загранпаспорт ребенка был исправлен, и во второй раз семья улетела без проблем.
Но по возвращении домой семью ждал новый сюрприз: турагент потребовал компенсировать расходы на новые билеты, пояснив, что он не отвечает за действия УФМС. А в случае отказа грозился обратиться суд. По мнению турагента, он надлежащим образом оказал туристическую услугу, поскольку не обязан проверять действителен ли заграничный паспорт (этот пункт был прописан в договоре). Семья отказалась выплачивать компенсацию, и турагент обратился в суд с иском о неосновательном обогащении потребителя выразившимся в повторном приобретении билетов.
Если следовать логике турагента, то потенциальным туристам, которые хотят гарантированно получить качественную услугу, нет смысла обращаться к турагенту, а лучше самостоятельно забронировать отель на определенный период времени и приобрести билеты. Турагент же не за что не отвечает! Но тут же возникает другой довод, если турагент, оказывающий соответствующие услуги на профессиональной основе, не был в курсе о том, что на фотографии несовершеннолетнего ребенка в заграничном паспорте должна располагаться печать ФМС (об этом турагент пояснила в суде), то откуда это должна была знать моя клиентка, которая данным паспортом пользовалась в рассматриваемом случае впервые?!
Во-вторых, моя клиентка в суде пояснила, что до нее турагентом, вопреки требованиям пункта 7, абз. 2 и 14 пункта 7 Правил оказания услуг по реализации туристского продукта, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 г. № 452, не были доведены сведения о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия). Данный факт турагентом не оспаривался. Между тем, допущенное турагентом нарушение Правил, выразившееся в том, что она не довела таможенных и пограничных правил до моей клиентки, нарушило право последней на своевременную, необходимую и достоверную информацию о туристском продукте, тем самым не обеспечив возможность его правильного выбора. Что в принципе, уже само по себе является недостатком оказанной услуги.
В итоге суд отказал турагенту во взыскании денежных средств и признал, что услуга по реализации туристского продукта, при изложенных выше обстоятельствах, была оказана моей клиентке ненадлежащим образом, а потому у нее было правовое основание для предъявления турагенту требования о безвозмездном устранении выявленного недостатка, предусмотренное статьей 29 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Апелляционная инстанция полностью согласилась с выводами суда первой инстанции (даже еще больше мотивировала свое решение) и оставила судебный акт первой инстанции без изменения.
Однако, даже в ситуациях, когда, казалось бы, вина продавца очевидна, имеют место случаи отказа в удовлетворении исковых требований.
Покупка автомобиля для многих – событие, требующее больших финансовых расходов. Если вдруг машина оказалась с неисправностями, то при попытке самостоятельно урегулировать споры с продавцом есть риск потерять достаточно большую сумму. В этом случае юрист грамотно может разъяснить продавцу, в чем именно он не прав. К тому же это момент и психологического давления, потому что далеко не все привлекают для этих целей юристов. А зря!
– Клиент приобретает автомобиль. Но если выявляются неисправности, то важно соблюсти предусмотренные законом сроки. Так в течение 15 дней с момента покупки автомобиля при наличии неисправности (даже незначительной) потребитель вправе его вернуть в автосалон и потребовать возврата денег, либо замену на аналогичный исправный или другой автомобиль с перерасчетом цены. Однако в быту наиболее часто встречаются случаи поломок уже после первых 15 дней – в период гарантийного срока (обычно это 3 года или 100 000 км пробега).
Если в автомобиле выявлена серьезная неисправность, например, в двигателе, коробке передач, другом важном узле или системе, если автомобиль в течение каждого года гарантийного срока длительное время находился в ремонте вследствие неоднократного устранения его различных недостатков, потребитель имеет право вернуть автомобиль по гарантии. Важно: по каждому обращению в ремонт нужно получить и сохранить квитанцию, заказ-наряд и т.д., а при отказе в удовлетворении требований требовать письменный отказ. После проведения работ они должны быть зафиксированы в актах документально с подписью и печатью организации.
В зависимости от вида покупки или оказания услуги, эти сроки могут быть различными. В спорных ситуациях ко мне обращаются, чтобы проверить правильность оформления салоном документов и проследить, чтобы все гарантийные обязательства были исполнены. Это позволяет не упустить нужные сроки и грамотно сформулировать претензию.
Моя задача – если есть непонимание между продавцом и покупателем, в максимально короткие сроки устранить спор.
Но если дело доходит до суда, то представлять интересы клиента уже в суде.
— в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности;
— в отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах 2-х лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором.
При нарушении прав потребителю важно знать, что:
— в соответствии с п.6 ст.13 Закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя;
— согласно ст.15 Закона моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем) прав потребителя подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда;
— п.1 ст.23 Закона предоставляет потребителю право за нарушение сроков замены, удовлетворения требований и устранения недостатков взыскать с продавца (изготовителя), допустивших такие нарушения, неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки;
— как указано в п.3 ст.17 Закона, потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины.