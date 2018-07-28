Все дети разные, все дети равные: где и как в Туле проходят занятия с особыми детьми

Автор Анна Чекмазова. Фотографы: Даниил Прокофьев и Алексей Пирязев.

Обзор Myslo, полезный не только для родителей особых детей, но и для всех читателей, готовых расширить рамки своего привычного мировоззрения.

«Ты что, даун?!» — так, бывает, обращаются друг к другу школьники. Да и некоторые взрослые не пренебрегают употреблением этого слова. Часто люди просто не знают и не понимают, что стоит за ним, сколько горечи, боли, слёз и насколько неуместна данная формулировка.

Особые — так называют детей с различными нарушениями развития (синдром Дауна, аутизм, ДЦП и т. д. ). Причины нарушений совершенно различны: наследственность, травмы, инфекционные заболевания.

Каждый особый ребенок и его родитель подвергаются непониманию, а иногда и прессингу со стороны людей, которые просто мало информированы и не знают, как правильно вести себя с особыми детьми. При всей своей особенности такие дети нуждаются в обычном отношении к ним как со стороны родителей, так и со стороны общества. В отношении, которое должно быть независимо от состояния здоровья или физического и эмоционального развития. Они, как и все, нуждаются в понимании, внимании, заботе и любви.

Эта статья призвана помочь читателям стать более восприимчивыми и понимающими, относиться не с пренебрежением и жалостью, а с принятием и уважением к особенным семьям. Особенные родители найдут здесь информацию о некоторых групповых и индивидуальных занятиях для развития и социализации ребенка.

Особая йога

В Центре ментального фитнеса Татьяны Поповой есть направление «Йога для особых детей».

Инструктор йоги для особых детей Екатерина Иванова с одним из подопечных.

В физическом плане большое внимание уделяется укреплению мышц и суставов, развитию координации, расширению диапазона возможных движений, работе с дыханием. Физические упражнения учат воспринимать тело и контролировать его. Позы (асаны) глубоко воздействуют на организм и помогают решить проблему с пониженным или повышенным тонусом мышц. Йога дает профилактику работы суставов, особенно тех, которые пока ребенком не используются в полную силу, если ребенок не ходит.

На занятиях дети учатся расслабляться посредством дыхательных упражнений, концентрироваться и развивать память.

Екатерина Иванова, инструктор йоги для особых детей и тренер по SNAG-гольфу:

Екатерина Иванова – Особым может стать детство любого ребенка, даже того, кто родился обычным. И даже при всей его особости оно может быть счастливым и здоровым! А выход за рамки «нормальности» может дать ему особые возможности и таланты. В том числе с помощью практики йоги.

У Екатерины высшее педагогическое образование, она воспитатель высшей категории. Ее стаж работы в детском саду – более 25 лет. Является специалистом по работе с детьми, в том числе с особенностями развития.

Имеет сертификаты международного образца после прохождения обучающего курса по методике преподавания йоги детям с особенностями развития от школы Special Yoga Center (Великобритания), преподавательского семинара «Йога для детей с ДЦП» от школы The Special Yoga Center (Великобритания), семинара Виктории Занкиной «Детская йога. Основы основ», «Особая йога для особых детей» и др.

Также в Центре ментального фитнеса есть и другие инструкторы особой йоги.

Мы посетили занятие особенной йоги, где Екатерина Иванова занималась с Сашей Тарасовым (ДЦП, 5 лет). Всё происходило в игровой форме. Видно, что ребенок сам хочет заниматься. Екатерина на протяжении всего занятия разговаривала с ним, проговаривала все части тела, большое внимание уделяла дыханию, давала возможность Саше самому выполнить упражнения, затем помогала. Было видно, что есть контакт и ребенок доверяет инструктору.

Занятия особой йогой платные, но раз в месяц выбирается семья, занятия для которой будут бесплатными.

SNAG-гольф

Также в Центре ментального фитнеса проходят занятия по SNAG-гольфу, в том числе для детей с особенностями развития.

SNAG — Starting New At Golf («Начинаем новое в гольфе») — это самая эффективная и простая в мире система для начала игры в гольф (система состоит из методики и специально разработанного оборудования). Для нее не нужны большие пространства, как в традиционном гольфе.

Во время таких занятий развивается координация движений ребенка, умение точно рассчитать свои действия и выбрать правильную стратегию, концентрацию на определенной цели, увеличивает подвижность.

Адаптивный батут

В батутном парке «Небо» есть специальные группы для особых деток. Занятия проводятся в связке «ребенок — родитель» или «ребенок — инструктор». Это позволяет детям с особенностями развития выстраивать более плотные доверительные отношения со своими родителями и другими людьми.

В течение 60 минут с ребенком проводится обязательный комплекс общеразвивающих упражнений на полу в движении и на месте, адаптация к нестабильной поверхности, комплекс из прыжков упражнений на батуте, игровые упражнения, развлекательный блок и комплекс упражнений на развитие гибкости.

– Поведение у особенных деток при первом занятии разное, — делится опытом Валерия Павлий, старший инструктор батутного парка «Небо». — Некоторые уже с первых занятий испытывают любопытство и выполняют прыжки с большой радостью. А кто-то ведёт себя беспокойно, стремится уйти, но на следующее занятие идёт уже с удовольствием и выполняет упражнения.

Часто особые дети испытывают сложности с вестибулярным аппаратом. Это значит, что они либо недостаточно, либо сверхчувствительны к ощущениям равновесия и движения. За время занятий видны положительные результаты в плане имитации, подражание становится лучше в разы, дети самостоятельно повторяют движения за тренером.

Для людей с РАС (расстройство аутистического спектра. – Прим. ред.) батут может стать чрезвычайно полезным для их развития и адаптации.

«Я рядом — круг добрых подруг»

В Туле ещё много мест, где занимаются с особыми детьми («Маленькая страна» и другие реабилитационные и творческие центры, бассейн «АкваБэби», иппотерапия в клубе «Рыжий пони», курсы дошкольной подготовки «Букварик» и т. д. ). Однако хочется обратить внимание на сообщество, где найдут поддержку и особые родители.

– Главная проблема — это отсутствие информирования, — рассказывает тулячка Анастасия Тарасова, мама двоих детей, один из которых с диагнозом ДЦП (её сын Саша занимается особой йогой, бассейном и иппотерапией). — Каждая мама особенного ребенка проживает свой путь с нуля, совершая свои ошибки. Если бы у нее уже была инструкция и возможность хотя бы частично учиться на опыте других мам, то принятие ситуации наступило бы раньше, не было бы конфликтов в семье и страха перед неизвестностью, что же делать дальше.

Анастасия создала и ведет сообщество «Я рядом. Клуб добрых подруг» «ВКонтакте», устраивает встречи в Туле и вебинары онлайн, на которых делится с другими мамами особых детей своим опытом. Как говорит Настя, она на личном опыте прошла все этапы трансформации, от полного погружения в депрессию до счастливого состояния жены и музы, и хочет помочь другим мамам особых детей.

Пожелаем успехов ей и всем особым семьям!

И пусть все дети будут здоровы.