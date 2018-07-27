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Туляки выбрали три лучших пейнтбольных клуба в Туле

Туляки выбрали три лучших пейнтбольных клуба в Туле

Итоги народного голосования на Myslo.

С 27 июня по 27 июля мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие площадки для пейнтбола в Туле. Теперь мы узнали, куда жители нашего города чаще всего ходят, чтобы посоревноваться в ловкости и меткости, и пострелять шариками с краской.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 27 июля, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накруток.

 

Победителем голосования стал парк активного отдыха «Некрасово»— он набрал 431 голос!

 

Второе место и 322 голоса получил пейнтбольный клуб «Тульский Легион».

 

Третье место и 78 голосов туляки отдали клубу «Адреналин».

 

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и большую наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание пейнтбольного клуба.

 

 

Пейнтбольные клубы занявшие второе и третье места, также получат наклейки поменьше, но не менее почётные!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг площадок для пейнтбола в Туле, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 21:14 0
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