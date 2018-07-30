Как ребёнку провести август с пользой

Где можно подтянуть свои знания и навыки к школе и научиться интересному и новому.

До начала учебного года остался ещё один месяц. Это время дети могут увлекательно и нескучно использовать для того, чтобы перед школой получить новые знания или освежить забытые. Мы собрали в этом обзоре три детских образовательных центра, в которые можно пойти на курсы компьютерных технологий и робототехники, подготовки к школе, раннего развития и других направлений.

Компьютерная академия «ШАГ»

Как организовать отдых детей в последний летний месяц безопасно и с пользой?

Если вашего ребёнка невозможно отвлечь от гаджетов или монитора, дни напролет он играет в компьютерные игры, смотрит видео и сидит дома, нужно направить его энергию в нужное русло — отправить в летний компьютерный лагерь.

В таком решении сразу три плюса: ребенок под присмотром, больше общается и больше двигается. Бонус — под видом развлечений еще и обучается новому!

Образовательный лагерь Компьютерной академии «ШАГ» в Туле отлично подойдет для ребят, которых влечет к информационным технологиям, и для тех, кто не представляет свою жизнь без интернета и гаджетов.

Чем подкупает Компьютерная академия «ШАГ» — интересной программой для детей и трепетным отношением к свободному времени родителей. Просто зайдите на сайт, и в течение пяти минут с вами свяжется менеджер академии.

В ходе первого же звонка у вас поинтересуются возрастом и сферой интересов ребенка и предоставят всю информацию о программе летнего лагеря.

Что ожидает ваших детей?

Под руководством опытных преподавателей они попробуют себя в цифровом дизайне, создадут свой первый сайт, разработают собственную компьютерную игру, будут собирать и программировать роботов, получат опыт фото- и видеосъемки, а также потренируются в искусстве презентаций и ведении блога.

Академия располагает сильной материальной базой. В распоряжении ребят 3D-принтер, профессиональная фотокамера, программируемые роботы Lego и человекоподобный робот Alfa, наборы Arduino и квадрокоптеры, снимающие видео в полете. И к тому же у каждого ребенка свое оборудованное рабочее место.

Сразу возникает вопрос: с какого возраста принимают в летний лагерь «ШАГ»?

Группы до 15 человек формируются по возрасту: 8-11 лет и 12-15. Работают в дневном формате в центре города. Пятая смена – с 6.08 по 17.08, шестая смена – с 20.08 по 30.08.

Забронируйте место в летнем лагере академии «ШАГ» прямо сейчас со скидкой 20%!

Или попробуйте, насколько это увлекательно и полезно, регистрируйтесь на бесплатные мероприятия академии Шагонлайн.

Компьютерная академия «ШАГ»

Летний компьютерный лагерь

+7 (4872) 57-48-47

+7 (930) 899-15-65

Или регистрируйтесь онлайн.

Семейный центр «Эрудит»

Не успели подготовить ребенка к школе? Боитесь, что за лето ребенок забыл изученный материал? Хотите закрепить пройденное или подтянуть знания? Тогда вам именно в семейный центр «Эрудит»!



Приходите на экспресс-подготовку к школе для детей 6-7 лет, которая гарантирует быстрое формирование знаний, умений и навыков, необходимых для поступления в школу.





Если вам необходимо повысить уровень знаний ребёнка, который пойдет в сентябре в первый класс, то этот курс — для вас!

Эта программа подходит и для первоклассников, которые уже переходят во второй класс, но столкнулись с трудностями в обучении. Возможны также и индивидуальные занятия.

Ваш ребёнок быстро и эффективно научится читать, считать и писать. Этому уделяется особое внимание.

Кроме того, даётся необходимый минимум знаний по окружающему миру, формируется умение работать в тетради (ориентировка в клетках, письмо в клетках и строчках), а также готовность к творческой деятельности (умение работать с ножницами, красками, пластилином и пр.).





На занятиях всё продумано и гармонично скомпоновано. На одном занятии дети изучают сразу несколько букв, повторяют пройденный материал, учатся считать и решать задачи, прописывают элементы букв и т. д. После каждого занятия дети получают лист с домашним заданием, в котором идёт закрепление изученного материала.

Внимание! 6 августа стартует экспресс-курс подготовки к школе

«Как в школе».

Запись по телефону 8 (903) 844-43-75.

Уникальное направление «ИГРОВАЯ СРЕДА».

Кто еще сидит дома и проводит время за компьютером и телевизором? Семейный центр «Эрудит» предлагает отличную альтернативу — «Игровая среда»!

Для вас и ваших детей забытые подвижные дворовые игры: «Краски», «Платочек», «Море волнуется раз», настольные игры всех времён и поколений. Приходите играть вместе, каждую среду до конца лета с 17.00 до 19.00.

Семейный центр «Эрудит» предлагает широкий спектр направлений для развития как ребенка, так и его семьи.

Здесь работают с детьми от одного года, дошкольниками и школьниками, подростками и выпускниками, взрослыми: родителями, бабушками, нянями и педагогами.

Преимущества центра:

Комфортные, уютные, просторные помещения;

Возможность экономить — гибкая система абонементов;

Высокая квалификация педагогов;

Возможности для развития с психологом, логопедом и музыкальным работником;

Масса возможностей для творчества;

Комфорт и безопасность вашего ребенка.

«Эрудит» выбирают те, кто любит свою семью и детей!

Тула, пр. Ленина, 124

8 (903) 844-43-75

8 (4872) 75-35-93

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Детский клуб Буракова

Два месяца лета уже прошло, но впереди ещё август. Чем же занять ребенка на это время? Родителям хочет­ся, чтобы он не просто отдохнул и набрался сил, но и провёл время с пользой для ума. К тому же летом дети не только растут, но и развивают­ся намного быстрее. Так почему бы не использовать эту естественную возможность?

Ваш малыш уже много знает и умеет? Тогда очень важно не растерять эти знания за лето, как это часто бывает. А может, вашему ребен­ку в этом сентябре предстоит сесть за парту, и вы хотите, чтобы он чувствовал себя в школе уверенно и спокойно? Или в семье есть школьник, которому нужно подтянуть чтение или математику, исправить почерк и повысить грамотность?

Используйте последний месяц этого лета и осень, чтобы многому научиться. Выбирайте курс, который нужен вашему ребенку, и записывайтесь прямо сейчас!

Для всех, кто заинтересован в развитии своего ребенка, «Детский клуб Буракова» объявляет набор на летние экспресс-курсы:

Для дошкольников

Бэби-курс (1-2 года)

Раннее развитие (2-4 года)

Подготовка к школе (4-7 лет)

Английский язык (4-7 лет)

Для школьников

Развитие техники чтения (1-5 кл.)

Пишу красиво (1-5 кл.)

Математика (1-4 кл.)

Природная грамотность (3-11 кл.)

Сочинение. Изложение. Пересказ. (6-11 кл.)

В «Детском клубе Буракова» не воспитывают вашего ребёнка, а развивают в нём успешную личность.

Здесь не обучают рисованию, музыке, а раскрывают таланты.

Здесь не натаскивают на чтение, письмо, счёт, а пробуждают гения.

«Детский клуб Буракова» работает по уникальной образовательной технологии, которой любящие родители доверяют вот уже 10 лет. Доверяют самое дорогое — обучение и воспитание своих детей.

Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок вырос победителем? Здесь вы получите эту возможность. У ребёнка появится желание быть лучше, а это самая эффективная мотивация для обучения.

Подход к каждому ребенку от года до 7 лет или школьнику в этом клубе — индивидуальный, в группах не более шести человек. Увлекательные занятия проходят в форме развивающей игры, а не урока. Ребята сами тянутся к знаниям, потому что хотят побеждать!

«Детский клуб Буракова» — это еще и уникальные пособия, которые вы можете приобрести только на курсах. С помощью этих пособий малыш играет и развивается одновременно.

«Детский клуб Буракова» — мы не предлагаем вам услуги, мы предлагаем вам дружбу — честные и крепкие отношения.

Тула, Красноармейский пр., 7, оф. 702

8 (4872) 250-881, 8 (4872) 716-400

www.nburakov.ru

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