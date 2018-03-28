В Туле особым детям помогает «Доктор Цирк»

Фото Алексея Пирязева.

В Туле в очередной раз прошла благотворительная акция. На этот раз с миром Тульского цирка познакомились новомосковские семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

В Тульском цирке 22 марта в очередной раз прошла благотворительная акция «Доктор Цирк». Артисты провели для детей с особенностями развития специальную контактную репетицию.

80 человек побывали на представлении в Тульском цирке 22 марта.

Ребята своими глазами увидели, как готовятся к выступлениям самые долгожданные участники шоу – животные. На арене цирка перед участниками акции выступили верблюды, дико­бразы, носухи и лошади.



Фото: Алексей Пирязев

Кульминацией шоу стало появление 15-летней бегемотихи Юлианы. Многие животные были настолько дружелюбны, что разрешали себя погладить и позировали для фото с детьми.

Президент благотворительного фонда «Крылья добра»:



Ирина Грабова - Ребята с аутизмом и ДЦП часто не могут посещать обыкновенные представления. Они не в силах вынести громкой музыки, большого скопления людей и ярких вспышек.

По словам Ирины, акция для таких детей – единственный вариант знакомства с цирковым искусством. Мы видим, что общение с животными дает особенным детям очень много. «Доктор Цирк» помогает раскрыться даже самым замкнутым из них.

Подобные благотворительные акции проходят в Тульском цирке несколько раз в год. И участвуют в них семьи из разных уголков региона.

Директор тульского цирка:

Тамара Бортникова - Организовывают акцию общественные объединения, поддерживающие детей с особенностями развития, а мы в свою очередь организовываем шоу всегда, когда это возможно. Не все программы могут устроить такую контактную репетицию, но «Тропик-шоу» покажет сегодня почти всех своих четвероногих артистов. Подобные представления пользуются популярностью, на них собирается всегда не менее 70 человек. В этот раз 60 человек приехали организованной группой из Новомосковска. И мы рады, что подарили им праздник!



Если ваш ребенок с особенностями развития хочет принять участие в акции, позвоните по тел. 8 (4872) 716-715. И вы непременно получите витаминку счастья от «Доктора Цирка».



Глас народа

Спасибо цирку за отличное настроение

Варвара Суслова - Спасибо за подаренный праздник! Мы не так давно были в цирке, но когда нам подарили билеты, с радостью согласились, потому что побывать здесь всегда приятно.

Александр Клёшин - Я очень люблю Тульский цирк. Всегда восхищаюсь талантливыми артистами — людьми и животными. Пусть такие хорошие акции проходят как можно чаще!

Галина Войнова - Мы приехали в Тульский цирк впервые. Нам сказали, что представление будет необычным и зрители смогут пообщаться с животными. Это удивительно! Дети очень ждали этой встречи.

Тульский государственный цирк

тел: 8 (4872) 31 12 98

адрес: ул. Советская, д. 96



Официальный сайт: http://circus-tula.ru/

Вконтакте: https://vk.com/tula.circus

Одноклассники: https://www.ok.ru/tula.circus

Facebook: https://www.facebook.com/tula.circus/





