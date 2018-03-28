Оконные услуги в Туле: новые окна, просторный балкон, и ремонт с обслуживанием

Скоро наступит новый тёплый сезон - время заменить старые окна и превратить свой ветхий балкон в новый, и отрегулировать после холодов пластиковые окна, которые уже установлены.

Продолжаем наши обзоры тульских компаний, которые специализируются на установке и ремонте пластиковых окон и отделке балконов.

Выбирайте и планируйте свой ремонт на эту весну и лето!

Маруся, сервисная компания

Сервисная компания «Маруся» специализируется на ремонте окон уже более 6 лет. Она зарекомендовала себя в этой сфере качественным выполнением услуг, гарантией на все выполненные работы и фурнитуру, профессионализмом и аккуратностью мастеров.

Любые проблемы, возникшие с окнами ПВХ, специалисты компании устранят в кратчайшее время, как правило,

в день заказа.

Пластиковые окна, к сожалению, не вечны, и чтобы продлить срок их службы, следует с особой серьезностью подойти к их правильной эксплуатации и своевременному ремонту. Если у вас появились проблемы с окнами – гуляет сквозняк, стёкла стали регулярно запотевать изнутри, это не повод паниковать и заказывать новое окно.

Даже самые качественные и правильно смонтированные окна через некоторое время выходят из строя по причине сильного износа основных узлов конструкции. А некачественные материалы изготовления и допущенные при монтаже ошибки еще сильнее сокращают строк их службы. Если не решать проблемы своевременно, то ситуация только усугубляется и как следствие на ремонт уйдёт куда больше средств.

Без качественного ухода оконная фурнитура быстро изнашивается и в дальнейшем потребуется её полная замена. На ранней стадии поломки решить проблему куда проще и дешевле!

Всё это быстро и качественно поможет вам решить компания «Маруся»!

За выезд мастера и диагностику вам не придётся платить. В счёт войдёт только стоимость работ.

Компания «Маруся» предоставляет полноценный пакет услуг по ремонту ПВХ окон:

Регулировка створки окна для настройки прижима;

Ремонт или замена оконной фурнитуры;

Восстановление геометрии створки;

Замена потерявших эластичность уплотнителей;

Замена треснувшего или разбитого стеклопакета;

Пропенивание и герметизация монтажных швов;

Установка или замена пластиковых откосов, подоконников и отливов;

Модернизация окон (замена глухой створки на открывающуюся, установка поворотно-откидного механизма на поворотную створку);

Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный или на стеклопакет с энергосберегающими стеклами;

Тонирование стёкол в любой цвет.

Также специалисты компании могут установить любые оконные аксессуары - москитные сетки, детские замки, гребёнки, ручки с ключом, противовзломную фурнитуру, жалюзи, оконные фильтры для приточной вентиляции и многое другое.

Кроме того специалисты компании «Маруся» выполняют все варианты работ по обслуживанию и ремонту входных пластиковых и алюминиевых дверей:

Регулировка входной двери / группы;

Регулировка дверного доводчика;

Установка ручки (скобы) на двери;

Замена личинки замка;

Замена петли на входной группе;

Установка дверного доводчика.

Оплатить заказанные работы вы можете любым способом наличными, по безналичному расчёту или с банковской карты.

Воспользуйтесь выгодными акциями!

При замене уплотнительной резинки регулировка створки — бесплатно! Закажите до 30 апреля энергосберегающий стеклопакет по цене обычного!*

*Подробности акций можно узнать по телефону.

маруся71.рф

Нивельпласт, производственно-коммерческая фирма

Если заказывать новые пластиковые окна, то лучше довериться профессионалам.

Производственно-коммерческая фирма «Нивельпласт» работает в Туле уже более 20 лет. Это одна из самых опытных компаний в нашем городе. За многие годы успешной работы в Тульской области она приобрела огромный опыт и знания и заняла лидирующие позиции на рынке пластиковых окон и дверей.

При изготовлении окон в «Нивельпласт» используют только сертифицированные комплектующие, изготовленные на импортном современном заводском оборудовании в Туле. Каждое изделие проходит тщательную многоэтапную проверку, а все сотрудники компании перед началом работы проходят обучение.

Оцените преимущества компании «Нивельпласт»:

богатый опыт работы,

собственное производство,

качественная и сертифицированная продукция,

грамотная консультация,

профессиональный замер и монтаж,

специальные предложения,

сервис и гарантии.

Окна в компании «Нивельпласт» изготавливают из профилей Aluplast и KRAUSS.

Aluplast IDEAL-2000 — окна для вашего уюта. Современные окна должны не только прекрасно выглядеть и быть прозрачными, они также должны соответствовать самым строгим требованиям строителей и индивидуальным пожеланиям заказчика.

Оконные системы фирмы Aluplast полностью отвечают этим запросам благодаря своему техническому совершенству. Не хотите идти на компромисс в технической стороне качества окон? Система IDEAL 2000 будет идеальной для вас!

Aluplast IDEAL-4000 — изысканный вкус и качество. Окна должны быть красивыми, придавать помещению лёгкость, уют и изящество, а ещё они должны защищать от самых суровых климатических погодных условий. Для окон Aluplast не страшны ни жара пустынь, ни лютый холод Арктики. По результатам исследования государственного Испытательного центра РФ, долговечность профилей Aluplast в условиях северной строительно-климатической зоны составляет более 50 лет эксплуатации.

Закажите эти окна и оцените превосходные технические характеристики, 5-камерное исполнение и 70 мм монтажную ширину, которая гарантируют прекрасную звуко- и теплоизоляцию. Окна oт фирмы Aluplast соединяют в себе самые новейшие достижения в сфере оконных технологий. Практические результаты установки окон в суровых климатических зонах доказывают это уже в течение последних шести лет.

Aluplast Klassik — классические профили, соответствующие строгим немецким стандартам тепло- и энергосбережения. Одни из признанных лидеров своего сегмента рынка. Эта система говорит за себя без лишних слов не только своей оптимальной функциональностью, но и вариантами исполнения в различных видах дизайна.

ПВХ-профиль KRAUSS — сочетание демократичных цен и качества европейского уровня. Этот профиль обладает хорошими техническими характеристиками, что подтверждается многочисленными положительными отзывами от клиентов. Кроме того, пластиковые окна KRAUSS прекрасно подходят для климатических условий в России.



Пластиковые окна из профиля KRAUSS благодаря своему привлекательному и современному внешнему виду, подходят к интерьерам различных стилей и помещениям любого назначения.

«Нивельпласт» использует в своих окнах новейшую фурнитуру системы activPilot и proPilot от фирмы Winkhaus.

Закажите установку окон

до 15 апреля и получите энергосберегающее

стекло в подарок!

Подробности акции по телефонам: 8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37 .

Кроме окон в компании «Нивельпласт» можно выбрать для своих окон жалюзи из разнообразных материалов и богатой палитры цветов:

рулонные,

вертикальные,

горизонтальные.

А ещё эта компания занимается продажей и установкой секционных ворот.

ПКФ «Нивельпласт» — красота и уют

в вашем доме!

Тула, ул. 9 Мая, 1, офис 101

8 (4872) 35-15-95 , 8 (910) 940-19-37 oknavtule.com