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Обновляем весенний гардероб вместе с «Планета Одежда Обувь»

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Обновляем весенний гардероб вместе с «Планета Одежда Обувь»

Сеть магазинов «Планета Одежда Обувь» снова радует туляков всех возрастов новинками. Куртки, шапки, сумки и пальто – выбирайте наряды к весне!

Несмотря на затянувшуюся зимнюю погоду, всё-таки наступает весна. А значит, пора обновлять свой гардероб.

По мнению стилистов, весенние образы в 2018 году будут яркими и интригующими. В моде женственная, но при этом удобная и комфортная одежда. 

Самый популярный весенний атрибут – пальто – будет завоевывать любовь модниц и в этом сезоне. Сейчас в тренде пальто спокойных оттенков: нежно-розовый и фиолетовый, серый, песочный и бежевый. Весной снова будут популярны модели оверсайз, они прекрасно сочетаются практически с любой обувью из вашего гардероба. 

В полусапогах на плоской подошве можно смело отправляться на работу или учебу, а если вам нужно более изящное сочетание, надевайте ботильоны на каблуке, и образ заиграет новыми красками. 

Ранней весной в нашем гардеробе наверняка появятся облегченные куртки. В «Планета Одежда Обувь» есть фасоны для разных образов. 

Удлиненные куртки на синтепоне согреют вас в начале весны, а объемные куртки оверсайз помогут создать стильный образ в любую погоду.

В мужской коллекции «Планеты Одежда Обувь» представлен огромный выбор облегченных курток. Такие универсальные модели хорошо сочетаются как с классическими полуботинками, так и с кедами. 

Еще один хит сезона – кожаные куртки. Это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит в одежде удобство и универсальность. Курт­ка сгодится и для повседневного гардероба, и для выхода в свет.

В магазине «Планета Одежда Обувь» вы сможете найти женские и муж­ские кожаные куртки любого фасона — приталенные, оверсайз, стеганые, из матовой кожи и самые модные — косухи.

Ну а тех, кто любит блистать, весной 2018 года будут радовать куртки металлик. Еще пару лет назад сияние «металлов» было приемлемо только в вечерней одежде, но сейчас в «серебре» и «золоте» можно отправиться хоть в спортивный зал!

Куртки металлик из новой коллекции «Планета Одежда Обувь» – отличный способ обратить на себя внимание.

Не можете определиться с выбором? Это не проблема! В сети магазинов «Планета Одежда Обувь» все товары представлены по доступным ценам. 

 

Пальто можно купить меньше чем за 999 рублей, а куртку всего за 699 рублей!

В сети магазинов «Планета Одежда Обувь» вы найдете стильную одежду, обувь и аксессуары для всей семьи. Не отказывайте себе в удовольствии и приходите за обновками к весеннему сезону. Выглядеть модно может каждый!

 

Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 14:46 +2
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