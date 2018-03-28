Обновляем весенний гардероб вместе с «Планета Одежда Обувь»

Несмотря на затянувшуюся зимнюю погоду, всё-таки наступает весна. А значит, пора обновлять свой гардероб.

По мнению стилистов, весенние образы в 2018 году будут яркими и интригующими. В моде женственная, но при этом удобная и комфортная одежда.

Самый популярный весенний атрибут – пальто – будет завоевывать любовь модниц и в этом сезоне. Сейчас в тренде пальто спокойных оттенков: нежно-розовый и фиолетовый, серый, песочный и бежевый. Весной снова будут популярны модели оверсайз, они прекрасно сочетаются практически с любой обувью из вашего гардероба.

В полусапогах на плоской подошве можно смело отправляться на работу или учебу, а если вам нужно более изящное сочетание, надевайте ботильоны на каблуке, и образ заиграет новыми красками.

Ранней весной в нашем гардеробе наверняка появятся облегченные куртки. В «Планета Одежда Обувь» есть фасоны для разных образов.

Удлиненные куртки на синтепоне согреют вас в начале весны, а объемные куртки оверсайз помогут создать стильный образ в любую погоду.

В мужской коллекции «Планеты Одежда Обувь» представлен огромный выбор облегченных курток. Такие универсальные модели хорошо сочетаются как с классическими полуботинками, так и с кедами.

Еще один хит сезона – кожаные куртки. Это беспроигрышный вариант для тех, кто ценит в одежде удобство и универсальность. Курт­ка сгодится и для повседневного гардероба, и для выхода в свет.

В магазине «Планета Одежда Обувь» вы сможете найти женские и муж­ские кожаные куртки любого фасона — приталенные, оверсайз, стеганые, из матовой кожи и самые модные — косухи.

Ну а тех, кто любит блистать, весной 2018 года будут радовать куртки металлик. Еще пару лет назад сияние «металлов» было приемлемо только в вечерней одежде, но сейчас в «серебре» и «золоте» можно отправиться хоть в спортивный зал!

Куртки металлик из новой коллекции «Планета Одежда Обувь» – отличный способ обратить на себя внимание.

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