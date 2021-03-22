В Тульской области разработана программа профилактики инвалидности у тяжело перенесших COVID-19

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В первую и вторую волны коронавируса госпитали были переполнены, а все силы системы здравоохранения были брошены на снижение летальности у больных с тяжелой формой COVID-19. О долгосрочных последствиях пока еще не думали, но они есть.

Даже пациенты, перенесшие болезнь в легкой форме, отмечают, что после окончания лечения у них сохраняются различные боли, усталость и мышечная слабость. По данным исследований ученых из Бельгии и Нидерландов, на это жалуются около 87–98 % переболевших. Статистика показывает: около трети пациентов даже через 3 месяца после выписки из стационара нуждаются в постороннем уходе. Это дает повод врачам ожидать в ближайшем будущем огромной нагрузки на систему здравоохранения во всех странах.

Что кроется за словами «тяжелая форма COVID-19»?

10 % пациентов, заразившихся коронавирусом, переносят болезнь в тяжелой форме. Тяжесть течения недуга определяется объемом поражения легких. Патологический процесс в легких начинается с поражения стенок (эндотелиита) кровеносных капилляров легких. В результате в просвете кровеносных капилляров возникают микротромбы, а в стенках – множественные поры, через которые в окружающее пространство из сосуда просачиваются жидкая часть крови и клеточные элементы.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В норме стенки альвеол и капилляров тесно прилегают друг к другу, что обеспечивает легкость проникновения кислорода из альвеол в кровеносные капилляры, а углекислого газа — в обратном направлении. Но при ковиде часто возникает отек. Расстояние между стенками альвеол и капилляров увеличивается, что резко затрудняет перемещение кислорода и углекислого газа. Пораженный участок выключается из газообмена.

Когда пораженный участок занимает 50 % суммарного объема легких, начинается острая дыхательная недостаточность. Пациента признают тяжелым, в лечение добавляют кислородотерапию.

По данным на 5 января 2021 года, летальность от COVID-19 в России составляет 1,8 %, в других странах — 2,2 %, в Великобритании — 2,8 %. То есть выздоравливают 7,2–8,2 % от общего числа болеющих в тяжелой форме. Это около 7200–8200 человек на 100 000 тяжелых больных. Всего в России с начала пандемии до настоящего времени после тяжелого течения заболевания выжили около 238 000 человек.

Насколько опасными могут быть последствия?

Если больной выживает, трансформация изменений в легких может идти двумя путями. При благоприятном течении отек уменьшится и рассосется за 4−5 месяцев. При этом стенки альвеол и капилляров сблизятся, миграция кислорода и углекислого газа улучшится. Но маловероятно, что все вернется в исходное положение. Дыхательная недостаточность сохранится на компенсированном уровне.

При неблагоприятном пути развития отек не рассасывается, а трансформируется в зрелую соединительную ткань, то есть формируется фиброз. Формирование зрелой соединительной ткани занимает примерно 6 месяцев. Бороться с развившимся фиброзом невозможно. В дальнейшем такого пациента ждет одышка при малейших физических нагрузках и в покое, а также формирование легочного сердца, приводящего к глубокой инвалидности и смерти. О реальности такого сценария свидетельствуют сообщения СМИ о том, что в США уже начали выполнять пересадки легких в связи с развившимся постковидным фиброзом.

Частота неблагоприятного сценария пока неизвестна. Для ее определения необходимо масштабное обследование больных, выздоровевших после тяжелой формы COVID-19, — контрольная РКТ легких через 5−6 месяцев. Однако если предположить, что процент такого течения заболевания достаточно высок, то через 1–2 года в стране следует ожидать появления большого количества инвалидностей и роста смертности от легочной патологии. При большой частоте развития фиброза инвалидность и смертность могут превысить аналогичные показатели от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Несмотря на всё перечисленное, на практике лечение больных после выписки из стационара фактически заканчивается. Финансирование реабилитационных мероприятий для таких больных не предусмотрено.

Как помочь себе и близким?

В ООО «Центр новых медицинских технологий» разработана программа профилактики постковидного фиброза легких у больных. Программа выполняется после выписки из стационара через 2−3 месяца после начала заболевания.

Программа включает мероприятия по нескольким направлениям. Прежде всего это улучшение функции форменных элементов крови. При этом эритроциты легче захватывают кислород и транспортируют его в ткани, лейкоциты и лимфоциты активнее борются с сопутствующей микрофлорой, моноциты легче проникают из кровеносного капилляра в интерстициальное пространство и трансформируются в макрофаги, макрофаги в отечном интерстициальном пространстве активнее поглощают и лизируют погибшие клетки, фибрин, белковые фрагменты и пр.

Иммуностимуляция приводит к увеличению абсолютного числа Т-лимфоцитов и моноцитов — предшественников макрофагов, а следовательно, к усилению фагоцитоза и лизиса субстрата, из которого формируется фиброз в интерстициальной ткани легких.

Ферментные препараты улучшают трофику легочной ткани, уменьшают отек, повышают эластичность рубцово-измененных участков, обладают противовоспалительной, антиоксидантной, иммуномодулирующей активностью.

Также применяются препараты, направленные на удаление солей тяжелых металлов из патологических очагов, что предотвращает формирование грубой соединительной ткани. Предусмотрено применение и других препаратов, которые действуют на этапы воспалительного процесса, и подавление развития лимфоидной и соединительной тканей. Предложенные мероприятия выполняют под контролем лабораторных и инструментальных исследований.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Комплекс профилактики развития постковидного фиброза легких целесообразно проводить после выписки из стационара всем больным с суммарным поражением более 50 % объема легких. Процедуры позволят предотвратить или снизить объем развивающегося фиброза, улучшить состояние больных, снизить частоту развития инвалидности и смертности.

Для статистически значимого влияния в масштабах области необходимо принять организационное решение о направлении данного контингента больных в ООО «ЦНМТ» и обеспечить финансирование предложенного комплекса лечебных мероприятий за счет средств ОМС.

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